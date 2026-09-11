Por Redacción EC

Teletón 2026: sigue las últimas noticias del evento solidario

12:02
  • Este es el himno oficial de la Teletón 2026 en Perú
11:58
  • La Teletón 2026 fue presentada oficialmente el miércoles 9 de septiembre. El acto contó con la participación de reconocidas figuras de la TV nacional | Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec
11:53
  • ¿Cuándo y a qué hora se realizará la Teletón 2026?
  • La Teletón 2026 se realizará el viernes 11 desde las 10:00 p.m., y se extenderá durante todo el sábado 12 de setiembre, con transmisión a través de América Multimedia, TV Perú y plataformas digitales. 
11:52
  • En esta oportunidad, la Fundación Teletón convocó a figuras de diferentes ámbitos, pero con el mismo corazón solidario, entre los que destacan Ismael La Rosa, Adolfo Aguilar, Cristian Rivero, Mónica Zevallos y María Jesús Rodríguez (’La Miski’), y Virna Flores , quienes serán los conductores principales. 
11:48
  • La Teletón 2026 rompe fuegos este viernes 11 de septiembre a las 10 p.m., y se extenderá durante toda la jornada del sábado 12, con el objetivo de recaudar fondos para atender a los niños y niñas del Hogar Clínica San Juan de Dios. 

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