Teletón 2026: sigue las últimas noticias del evento solidario
12:02
- Este es el himno oficial de la Teletón 2026 en Perú
11:53
- ¿Cuándo y a qué hora se realizará la Teletón 2026?
- La Teletón 2026 se realizará el viernes 11 desde las 10:00 p.m., y se extenderá durante todo el sábado 12 de setiembre, con transmisión a través de América Multimedia, TV Perú y plataformas digitales.
11:52
- En esta oportunidad, la Fundación Teletón convocó a figuras de diferentes ámbitos, pero con el mismo corazón solidario, entre los que destacan Ismael La Rosa, Adolfo Aguilar, Cristian Rivero, Mónica Zevallos y María Jesús Rodríguez (’La Miski’), y Virna Flores , quienes serán los conductores principales.
11:48
- La Teletón 2026 rompe fuegos este viernes 11 de septiembre a las 10 p.m., y se extenderá durante toda la jornada del sábado 12, con el objetivo de recaudar fondos para atender a los niños y niñas del Hogar Clínica San Juan de Dios.
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