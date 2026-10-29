Un temblor de magnitud 4.6 grados se sintió en San Juan de Marcona en Ica.
Un temblor de magnitud 4.6 grados se sintió en San Juan de Marcona en Ica.
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.6 remeció la provincia de Nasca en la región Ica a las 7:04 a.m. de este jueves, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor alarmó a los pobladores del distrito costero de San Juan de Marcona en las primeras horas de la mañana.

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