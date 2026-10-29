Un sismo de magnitud 4.6 remeció la provincia de Nasca en la región Ica a las 7:04 a.m. de este jueves, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor alarmó a los pobladores del distrito costero de San Juan de Marcona en las primeras horas de la mañana.
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