Un sismo de magnitud 4.6 remeció la provincia de Nasca en la región Ica a las 7:04 a.m. de este jueves, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor alarmó a los pobladores del distrito costero de San Juan de Marcona en las primeras horas de la mañana.

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro del evento a unos 43 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona. El reporte oficial precisó que la falla sísmica se localizó a una profundidad de 26 kilómetros en el mar peruano.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de grado III en la escala de Mercalli Modificada dentro de la localidad de San Juan de Marcona. La vibración moderada se sintió con mayor claridad en los pisos superiores de los edificios y en las viviendas de la zona costera.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0758 Fecha y Hora Local: 29/10/2026,07:04:03 Magnitud: 4.6 Profundidad: 26 km Latitud: -15.70 Longitud: -75.36 Intensidad: III San Juan de Marcona Referencia: 43 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/tpQKPhJ7PR — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 29, 2026

Las autoridades de Defensa Civil no reportaron daños materiales ni víctimas personales tras el monitoreo realizado en la provincia de Nasca. Las unidades locales de gestión del riesgo mantuvieron la vigilancia continua en los municipios vecinos de la región Ica.

El Instituto Geofísico del Perú recordó a la ciudadanía que el litoral peruano pertenece al Cinturón de Fuego del Pacífico y registra actividad constante. Las entidades de seguridad recomendaron conservar la calma y ubicar las zonas seguras internas ante eventuales réplicas en el sur del país.