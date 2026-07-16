El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un nuevo temblor en Perú de magnitud 3.9 en la región Ica a las 11:38 horas de este jueves 16 de julio, evento con el que ya suman al menos diez fenómenos de este tipo sentidos en la región al sur de Lima en menos de 48 horas, según los reportes oficiales.

El Centro Sismológico Nacional situó el epicentro del último temblor a 56 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona. El foco sísmico presentó una profundidad de 24 kilómetros, lo cual lo categoriza técnicamente como un sismo superficial. Las coordenadas precisadas por los especialistas del organismo estatal fueron de -15.76 grados de latitud y -75.48 grados de longitud.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0456

Fecha y Hora Local: 16/07/2026,11:38:09

Magnitud: 3.9

Profundidad: 24 km

Latitud: -15.76

Longitud: -75.48

Intensidad: II-III San Juan de Marcona

Referencia: 56 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Icahttps://t.co/DnEmh9V0Dk — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 16, 2026

Según el reporte oficial, la intensidad del reciente sismo alcanzó el nivel II-III en la escala de Mercalli Modificada en la localidad de San Juan de Marcona. Solo cinco minutos antes de este evento, la zona percibió otro movimiento de magnitud 4.1 con una profundidad de 18 kilómetros. Hasta el momento, las oficinas de Defensa Civil no reportan víctimas ni daños en infraestructuras locales.

Esta reciente actividad en Ica es parte de una secuencia de diez sismos registrados en dicha región desde el pasado 14 de julio, evento que forma parte de los patrones de liberación de energía en el litoral peruano frente al Pacífico. El seguimiento constante ayuda a fortalecer la cultura de prevención nacional ante posibles desastres naturales.

Actividad sísmica en Lima e Ica

En el mismo periodo transcurrido desde el 14 de julio, la región Lima registró tres sismos en diferentes provincias costeras. El evento más reciente en la capital ocurrió a la 01:18 horas de este jueves 16 de julio con una magnitud de 3.7. Su epicentro se localizó a 103 kilómetros al oeste de Ancón, presentando una profundidad de 48 kilómetros.

Previamente, el 14 de julio, la provincia de Huaura experimentó dos movimientos telúricos consecutivos frente a las costas de Huacho. El primero ocurrió a las 20:41 horas con magnitud 3.5, seguido de otro evento similar de igual magnitud a las 21:11 horas. Ambos sismos tuvieron profundidades de 44 y 43 kilómetros respectivamente, siendo percibidos con intensidad II-III por la población.