El sismo más reciente se ubicó al oeste de Marcona, en Nasca, según IGP.
El sismo más reciente se ubicó al oeste de Marcona, en Nasca, según IGP.
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un nuevo temblor en Perú de magnitud 3.9 en la región Ica a las 11:38 horas de este jueves 16 de julio, evento con el que ya suman al menos diez fenómenos de este tipo sentidos en la región al sur de Lima en menos de 48 horas, según los reportes oficiales.

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