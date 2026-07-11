El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un reciente temblor en Perú de magnitud 5.2 en la provincia de Huarmey, Áncash, la madrugada de este sábado 11 de julio, y emitió la alerta tras detectar el movimiento sísmico a las 02:58 horas, permitiendo el inicio del monitoreo de posibles daños en la zona costera.

El Centro Sismológico Nacional situó el epicentro a 170 kilómetros al suroeste de la ciudad de Huarmey.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0432

Fecha y Hora Local: 11/07/2026,02:58:19

Magnitud: 5.2

Profundidad: 13 km

Latitud: -11.00

Longitud: -79.39

Intensidad: III Huarmey

Referencia: 170 km al SO de Huarmey, Huarmey - Áncashhttps://t.co/C7gep3EaLi — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 11, 2026

Según los datos técnicos, el foco sísmico presentó una profundidad de 13 kilómetros, lo cual lo clasifica como un sismo superficial. Las coordenadas geográficas registradas por los sensores fueron de -11.00 grados de latitud y -79.39 grados de longitud.

La intensidad del movimiento en la provincia de Huarmey alcanzó el nivel III en la escala de Mercalli Modificada. Este grado de percepción indica que el sismo fue sentido por personas en reposo dentro de edificios, pero no generó daños estructurales según las primeras evaluaciones. Autoridades de Áncash no confirmaron víctimas ni afectaciones materiales de consideración en las localidades cercanas al epicentro.

Temblor reciente en Lurín, Lima

Previamente, un movimiento telúrico de magnitud 4.3 se percibió en la capital peruana la noche del viernes 10 de julio. El IGP detalló que este suceso ocurrió a las 23:42 horas, ubicando el epicentro a 22 kilómetros al suroeste del distrito de Lurín. Este temblor previo generó alarma entre los ciudadanos debido a la hora en que se produjo el fenómeno.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0431

Fecha y Hora Local: 10/07/2026,23:42:52

Magnitud: 4.3

Profundidad: 60 km

Latitud: -12.42

Longitud: -77.01

Intensidad: IV Lurín

Referencia: 22 km al SO de Lurín, Lima - Limahttps://t.co/o3ZRMlR4sa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 11, 2026

Temblor en Perú: Sismos en Huarmey y Lurín ocurrieron a pocas horas de distancia. (IGP)

El sismo en Lima tuvo una profundidad de 60 kilómetros y una intensidad de nivel IV en la localidad de Lurín. Sus coordenadas geográficas se establecieron en -12.42 grados de latitud y -77.01 grados de longitud. Al ser un evento con mayor profundidad que el de Áncash, su radio de percepción fue amplio en varios distritos de la capital.

La institución estatal instó a la población a utilizar únicamente la información difundida por el CENSIS para evitar la propagación de noticias falsas en redes sociales. Finalmente, recomendaron contar con una mochila de emergencia y planes de evacuación familiar actualizados ante futuros movimientos telúricos.