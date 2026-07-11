Temblor en Perú: Sismos en Huarmey y Lurín ocurrieron a pocas horas de distancia. (IGP)
Temblor en Perú: Sismos en Huarmey y Lurín ocurrieron a pocas horas de distancia. (IGP)
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un reciente temblor en Perú de magnitud 5.2 en la provincia de Huarmey, Áncash, la madrugada de este sábado 11 de julio, y emitió la alerta tras detectar el movimiento sísmico a las 02:58 horas, permitiendo el inicio del monitoreo de posibles daños en la zona costera.

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