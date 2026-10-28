El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alerta sobre un significativo incremento de la temperatura diurna en Lima y otras regiones de la costa hasta el 31 de octubre. El informe más reciente detalla que este fenómeno afecta a varias provincias del litoral con un marcado aumento del calor en horas de la mañana y tarde.

La autoridad meteorológica prevé condiciones de cielo despejado hacia el mediodía en la mayor parte de la franja costera. Esta reducida presencia de nubes eleva de manera directa los índices de radiación ultravioleta para los ciudadanos expuestos al sol.

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El pronóstico técnico incluyó la presencia de ráfagas de viento con velocidades que rozan los 45 km/h durante el período vespertino. Dichas corrientes de aire se concentran principalmente en las localidades situadas a escasa distancia de la línea de playa.

🌡️📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI Del 29 al 31 de octubre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país. ✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/TwW2Mu9qgb https://t.co/o8BlXsJRTd — Senamhi (@Senamhiperu) October 28, 2026

Senamhi no descarta la ocurrencia de lluvias dispersas en la costa norte del país. Estas precipitaciones ligeras aparecen de forma ocasional sin alterar la tendencia del alza térmica que predomina en la región.

Las estimaciones de los expertos indicaron temperaturas máximas de hasta 38°C para las provincias del sector norte de la costa. En tanto, el sector central y el sector sur de la franja marina registran valores entre los 24°C y 32°C.

Regiones de la costa percibirán un ascenso en temperatura diurna según Senamhi.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó el despliegue de medidas de protección sanitaria ante las condiciones del clima. Las instituciones públicas sugirieron el uso constante de sombrillas y la ingesta frecuente de agua para prevenir afectaciones en la salud.

Lima registra temperatura de 32°C

La ciudad de Lima registró una sensación térmica que alcanzó los 32°C en el transcurso del martes 27 de octubre. Esta condición reflejó un nivel de calor percibido por la población atiende al aviso anterior de Senamhi que advertía una elevación en el calor de la región costera.

Las estaciones ubicadas en los distritos de Ancón, Carabayllo y La Molina reportaron temperaturas máximas de hasta 30°C. Por su parte, la estación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez marcó 28,3°C, el valor más alto del mes de octubre.