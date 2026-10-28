Los golpes de calor se pueden evitar si las personas realizan ciertas acciones de prevención para evitar ser presas de las altas temperaturas. (Foto: Andina)
Los golpes de calor se pueden evitar si las personas realizan ciertas acciones de prevención para evitar ser presas de las altas temperaturas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alerta sobre un significativo incremento de la temperatura diurna en Lima y otras regiones de la costa hasta el 31 de octubre. El informe más reciente detalla que este fenómeno afecta a varias provincias del litoral con un marcado aumento del calor en horas de la mañana y tarde.

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