A un día de haber iniciado el 2020, más de 15 vuelos fueron cancelados y postergados debido a complicaciones climatológicas en el aeropuerto Jorge Chávez en dirección a Trujillo, Cusco, Tacna, Arequipa. Ante esto, usuarios de las distintas aerolíneas exigían una solución inmediata ya que muchos contaban con reservas de hoteles y tours.

El secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor, de Indecopi, en Lima Norte, José Carlos Vela, informó que las empresas no tienen una obligación de retribuir económicamente a los pasajeros al no tratarse de una falla mecánica; sin embargo, indicó que los usuarios pueden informarse mejor sobre qué aerolíneas suelen tener más problemas a través de un programa ubicado en su página web.

“Al ser una situación climatológica, las aerolíneas no son responsables, por lo que no se les puede obligar o exigir la devolución del pasaje. Pero no limita a que de buena voluntad las empresas faciliten alimentos o traslados a hospedajes”, detalló. Asimismo, expuso en dónde se pueden informar sobre el estado de las aerolíneas en Indecopi.

Para conocer la situación de la empresa en la que se realizará un viaje, las personas pueden ingresar a www.indecopi.gob.pe y colocar en el buscador de la misma página web la frase “Mira a quién le compras”, luego seguir los pasos que indique hasta llegar al registro oficial, el cual se reconoce porque hay un buscador donde uno tiene que poner el nombre de la empresa y luego dar click en “buscar”. Una vez que se siguen estos pasos, se conocerá el estado de la empresa de transporte aéreo (o de cualquier otro rubro) en los últimos cuatro años.

Las aerolíneas que ayer cancelaron o postergaron un aproximado de 15 vuelos son Viva Air, Latam y Peruvian. El ranking de sanciones de estas empresas se encuentran en la página web de Indecopi. Durante el año 2019, Latam, tuvo 141 sanciones registradas y una multa de 309.81 UIT. Vela precisó que este resultado se debe a que esta empresa presenta mayor cantidad de vuelos que las otras; Peruvian Airlines tuvo 40 sanciones registradas y una multa 103.06 UIT y Viva Air tuvo 30 sanciones registradas y una multa de 30.51 UIT.

Vela precisó que si bien las razones por las cuales se les han asignado sanciones a cada empresa son diversas, entre las más importantes para tener en cuenta están las siguientes faltas:

En Peruvian Airlines:

Incumplimiento de reembolso y negativa a efectuar reembolso

Incumplimiento de la obligación de informar y libro de reclamaciones

Establecimiento no cuenta con libro

Viva Air:

Falta de idoneidad e incumplimiento del servicio

Incumplimiento de reembolso y negativa a efectuar reembolso

Falta de atención de reclamo

Latam:

Incumplimiento de la obligación de informar

Falta de entrega del equipaje

Hojas del libro de reclamaciones no cumplen con las especificaciones del reglamento

Para Vela, poder conocer el estado de las empresas en Indecopi es necesario, ya que ayuda a tomar mejores decisiones al momento de elegir en cuál realizar un viaje. Además, resaltó que el transporte aéreo se ha convertido en un sector sensible, ya que en los últimos años se han registrado mayor cantidad de demoras, cancelaciones y retrasos. “Esto no obedece a la voluntad de las empresas, sino que el Jorge Chávez ha quedado chico y esto trae consecuencias a la hora de programar horarios porque solo hay dos pistas. Esto no exonera a las empresas a cumplir con las normas de Indecopi”, dijo a El Comercio.

Debido a esto Indecopi tiene una oficina en el Jorge Chávez, donde atiende todo los días del año durante todo el día.

¿Qué debe hacer la empresa si mi vuelo se demora?

Indecopi señala que, si el vuelo se demora entre 2 a 4 horas, la aerolínea debe entregarte un refrigerio. Adicionalmente, debe permitir que realices una llamada telefónica desde sus líneas.

Si la demora es de entre 4 y 6 horas, se tiene derecho a un refrigerio, además de desayuno, almuerzo o cena, según el horario en el que se presente este impasse. También corresponde una llamada telefónica.

Cuando el vuelo no sale en 6 horas o más; además, se puede exigir una compensación del 25% del precio del trayecto incumplido. En caso se tenga que pasar la noche debido a la demora, la aerolínea tiene el deber de cubrir el hospedaje, alimentación, comunicación y traslados.

Si el vuelo se cancela:

Se tiene el derecho a viajar en el siguiente vuelo de la aerolínea, en la misma ruta o una similar. Según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, la aerolínea debe cubrir los gastos de alojamiento, traslados, una llamada telefónica y alimentación. Pueden dar desayuno, almuerzo o cena según la hora en la que ocurre la cancelación.