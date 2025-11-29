Hernán Medrano Marin
Tensión en frontera con Chile: la pugna de migrantes por ingresar al país y las medidas del Gobierno peruano
Un estado de emergencia en la frontera con Chile para redoblar la presencia policial y militar. Esa ha sido la respuesta del Gobierno peruano a la presencia de casi un centenar de migrantes que aguardan en el sector de la línea La Concordia, con el fin de ser atendido por Migraciones en el complejo fronterizo de Santa Rosa, en Tacna. El flujo migratorio en este punto se incrementó la madrugada de este viernes 28 de noviembre, tras la advertencia del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, de expulsar a los extranjeros en situación irregular en caso gane las elecciones.

