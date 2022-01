El citado medio indicó que en la fila para tomarse el examen de descarte se reportan mayor cantidad de personas. Los ciudadanos de este grupo expresaron su malestar porque aseguran que algunos forman la cola desde la tarde del lunes. “Estamos desde ayer, y no me llegaron a atender porque la cola avanzaba poquito. Yo ayer estaba desde la mañana, y hoy vine desde las 4 de la mañana. En mi trabajo me exigen que me haga la prueba porque sino no puedo trabajar”, señaló Octavio Ostiniano. (Foto: César Grados/@photo.gec)