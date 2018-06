El jefe policial de la región Lima, Gastón Rodríguez, denunció una serie de irregularidades por parte de la fiscal Karina Toledo Wong, quien decidió no investigar la denuncia contra el chofer y copiloto de la empresa de transporte interprovincial Palomino, sujetos acusados de violar a una terramoza dentro de un bus.

Karina Toledo Wong suspendió la manifestación de la víctima cuando esta le dijo que despertó en Nasca y no en Lima tras ser dopada por los violadores. Ella despertó dentro del bus en movimiento camino a la capital.

Tras detener a los acusados, ellos brindaron una primera declaración en la comisaría de Apolo, mientras el examen de médico legista confirmaba lesiones por violación sexual. Luego, los sujetos fueron llevados a la sede del Ministerio Público en la avenida Abancay. Ahí, indicó, se cometieron las irregularidades.

Gastón Rodríguez señaló que en el Ministerio Público se borró con corrector líquido el sello de recepción de detenidos. Mostrando el papel señaló: “El documento ha sido borrado con liquid paper, es decir, nunca estuvieron los detenidos acá. La Fiscalía tiene la obligación de respaldar la legalidad en el país, siempre actúa bien, no sé qué pasó con la doctora”, dijo.

El jefe policial dijo que el Ministerio Público debe investigar el proceder de esta funcionaria “para ver si hay error o no”. “La fiscal ha desprotegido a esta ciudadana, lavándose las manos, usando liquid paper en ese documento”.

Además, indicó que lo único que la fiscal dijo literalmente: “‘Realice la transcripción respectiva a la sede correspondiente (Nasca)’ y al detenido no se le transcribe, se transcribe la documentación. No dice nada de los detenidos”, señaló Rodríguez.

Agregó que sin un documento fiscal, la policía no puede mantener detenidos a los acusados y mucho menos trasladarlos a Nasca. “Los detenidos estaban con sus abogados y estos podrían denunciar a los policías, por detención arbitraria”.

Fiscalía responde

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio público señaló que “en ningún momento dispuso ni firmó la libertad de los denunciados Daniel Pérez Fierro y Marcelino Vicente Palacios Barja por presunta violación a terramoza”.



Por el contrario, agregó, “la fiscal adjunta provincial penal de Lima indicó al suboficial PNP que los denunciados y los actuados sean trasladados a la jurisdicción de Nasca, dado que allí se habrían suscitado los hechos, de acuerdo a la manifestación de la agraviada”.



MINISTRO DEL INTERIOR

Por otro lado, Mauro Medina, ministro del Interior, reconoció que entre los operadores de justicia (Fiscalía, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú e INPE) existen elementos que "por negligencia u otras motivaciones" no cumplen con su labor y "dan facilidades a las personas incriminadas en delitos". No obstante, pidió no generalizar en las críticas a la labor de los fiscales y policías.