La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) expresó su más “profunda cercanía y solidaridad” con el pueblo de Colombia y toda la Iglesia Católica de ese país, tras el terremoto de magnitud 7.4 que ha dejado más de 110 muertos.

“Acompañamos con nuestra oración a las familias que atraviesan momentos de angustia y, de manera especial, a quienes han perdido a sus seres queridos. Pedimos al Señor que a quienes han fallecido los acoja en su presencia y que conceda consuelo y fortaleza a sus familiares”, expresó en un comunicado.

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“Asimismo, ponemos bajo su protección a los heridos y a todos aquellos que han resultado afectados por este desastre, así como a quienes participan en las tareas de atención y ayuda”, agregó.

La CEP también invocó la protección de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, para que acompañe a las familias que sufren, sostenga a quienes brindan asistencia y cubra con su protección a todos los que hoy enfrentan las consecuencias del sismo.

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“Que el señor Jesús, fuente de esperanza y consuelo, fortalezca los corazones de quienes viven estos difíciles momentos y anime a toda la sociedad a mantener unidos los esfuerzos de solidaridad y apoyo. Desde el Perú, renovamos nuestra oración y nuestro afecto con el hermano pueblo de Colombia”, sentenció.

Cabe indicar que el comunicado del CEP está firmado por su presidente, monseñor Carlos García Camader, obispo de Lurín.

Compartimos el mensaje de cercanía y solidaridad de la Conferencia Episcopal Peruana con el pueblo de Colombia tras el terremoto. 🙏 pic.twitter.com/aMM3AP9vPo — Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) August 10, 2026

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes gran parte de Colombia causando al menos 111 muertos, 87 heridos y el derrumbe de edificios en ciudades del centro del país, así como daños en aeropuertos y otras infraestructuras, informó el presidente Abelardo de la Espriella.

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.

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El temblor se sintió a las 7:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Panamá y Ecuador. La zona cafetera del centro de Colombia fue una de las más afectadas por el terremoto.