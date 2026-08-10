Personas observan viviendas afectadas luego de un terremoto de magnitud 7,4 este lunes, en Pereira (Colombia). (EFE/ Leonardo Castañeda)
Personas observan viviendas afectadas luego de un terremoto de magnitud 7,4 este lunes, en Pereira (Colombia). (EFE/ Leonardo Castañeda)
Por Redacción EC

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) expresó su más “profunda cercanía y solidaridad” con el pueblo de Colombia y toda la Iglesia Católica de ese país, tras el terremoto de magnitud 7.4 que ha dejado más de 110 muertos.

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