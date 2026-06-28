El Gobierno peruano autorizó el envío de 14 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, afectado por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 el pasado miércoles 24 de junio y que afectó principalmente a La Guaira.

La medida se aprobó a través de la Resolución Suprema N° 189-2026-PCM, publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el último sábado 27.

La norma autoriza al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a efectuar, en representación del Estado peruano, la donación a Caracas de bienes valorizados en S/ 278.406.50.

Dicho monto no incluye los gastos administrativos para el traslado, a favor de Venezuela para atender a los damnificados a consecuencia del doble movimiento sísmico consecutivo.

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Se precisa que dichos bienes serán trasladados en aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), precisando que los gastos administrativos serán cubiertos por el Ministerio de Defensa.

🇵🇪✈️🤝🇻🇪 Un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú despegó rumbo a Caracas llevando mucho más que ayuda: la solidaridad de todo un país. 1/3 pic.twitter.com/HoST3wqPus — Mindef Perú (@MindefPeru) June 28, 2026

El cargamento partió este domingo hacia Caracas, junto con un equipo de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.

Los voluntarios peruanos, que trabajan en estructuras colapsadas en la zona de Caraballeda, ubicada en el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos, ya intervinieron en el rescate con vida de una mujer de 60 años entre los escombros de un edificio colapsado, con el apoyo de especialistas salvadoreños.

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela están rotas, y sus sedes diplomáticas cerradas, desde julio de 2024, luego de que Lima denunció irregularidades en las últimas elecciones presidenciales de ese país y reconoció como ganador al candidato opositor Edmundo González.

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Según cifras oficiales, han fallecido 1.450 personas tras los terremotos, mientras que hay 3.150 heridos, pese a que el sábado se reportó un total de 3.238, sin que se hayan ofrecido detalles sobre la razón de esta reducción en el registro. Además, 12.721 familias están damnificadas.