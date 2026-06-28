Un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú despegó rumbo a Caracas llevando 14 toneladas de ayuda humanitaria. (Foto: Ministerio de Defensa)
Un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú despegó rumbo a Caracas llevando 14 toneladas de ayuda humanitaria. (Foto: Ministerio de Defensa)
Por Redacción EC

El Gobierno peruano autorizó el envío de 14 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, afectado por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 el pasado miércoles 24 de junio y que afectó principalmente a La Guaira.

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