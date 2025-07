Terror en Surco: vecinos reportan la muerte de ocho mascotas por inhalación de potente veneno en parques

El Comercio pudo conocer, de acuerdo con lo expresado por los vecinos, que la sustancia que causó la muerte de las mascotas es la estricnina, que desencadena de manera rápida una serie de síntomas en los animales que la inhalan. Este diario trató de recoger la versión de la comuna de Surco pero no hubo respuesta, pese a la gravedad del caso.

Vecinos denuncian que Municipalidad de Surco no actuó con celeridad en la limpieza de la zona donde se reportó el envenenamiento de mascotas.

Vecino denuncia que muerte de su mascota fue casi instantánea

Israel López Quispe, un vecino que vive más de 30 años en Surco, contó a El Comercio que sacó a pasear a su mascota llamada “Canela” el último lunes y, tras oler el pasto por unos minutos en el parque ubicado cerca de la comisaría de Sagitario, comenzó a presentar vómitos y diarrea, por lo llevó hasta una veterinaria de Chorrillos, ya que las más cercana a su domicilio estaba cerrada, pero ya era tarde, pues ya había muerto. El potente veneno había hecho efecto en pocos minutos y le había destrozado el sistema digestivo.

El veterinario le confirmó que la sustancia que desencadenó la muerte de su mascota es la estricnina debido a los síntomas que tuvo tras la inhalación del producto. Remarcó que dicho veneno es tan potente que solo ha dejado a un can sobreviviente. Consideró que se trata de un hecho totalmente planificado y no fortuito, pues se ha esparcido la sustancia en cuatro parques de Surco.

La mascota "Canela" fue una de las víctima del envenenamiento. (Foto: Israel López)

López Quispe hizo un llamado especial a las autoridades para que actúen de inmediato, pues remarcó que dicho espacio público es visitado por niños, lo que podría causar otra tragedia.

Anunció que el sábado 19 de julio, desde las 11 de la mañana, realizarán un plantón en la comisaría de Sagitario para exigir que las autoridades investiguen este atentado contra las mascotas. Consideró primordial que se visualicen las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Hasta el momento no hay sospechosos del envenenamiento de mascotas en Surco

Marisol Silva, quien se dedica al paseo de mascotas en Surco, indicó a El Comercio que espacios públicos donde se ha presentado casos de envenenamiento son el parque San Pedro, el parque ubicado al costado de la comisaría de Sagitario, el parque Parrales y el situado a un costado del polideportivo de la Urb. Sagitario.

Indicó que la primera víctima del veneno rociado en el parque fue un can que es albergado en la comisaría de Sagitario, pero fue auxiliado por los agentes policiales y trasladado a una veterinaria, y fue estabilizado y se encuentra en proceso de recuperación.

Las palomas también resultaron afectadas por la inhalación de un veneno en parques de Surco.

Silva indicó que hasta el momento no se ha logrado establecer a un sospechoso, pero recordó que en algunas zonas de Surco hay sujetos que no les gusta que las mascotas paseen en los parques. Se sospecha que se habría colocado el veneno en la madrugada del lunes.

Aseguró que no ha habido una respuesta rápida de parte de la Municipalidad de Surco ante la alerta lanzada por los vecinos para que tomen acciones y eviten más casos. Incluso, indicó que palomas también murieron a consecuencia de la inhalación del veneno.

Ya se habían envenenado mascotas anteriormente, indicó paseador de canes

Alejandro Sosa no imaginó que sacar a pasear una mascota que estaba bajo su cuidado falleció a los pocos minutos de olfatear el pasto del parque San Pedro. Remarcó que el propietario del can denunció el hecho en la comisaría, pero que los policías no han iniciado una investigación.

Los síntomas que presentó la mascota tras inhalar el veneno fueron estornudos, saliva en exceso y temblores en el cuerpo. En la veterinaria se le confirmó que se trataba de un veneno que entró por la nariz y le bloqueó los pulmones.

Recordó que anteriormente ya se había envenenado canes en los parques, a través de los conocidos como ‘bocados’ (una mezcla de carne con vidrio molido) o el ‘racumín’, pero que sí es la primera vez que se utiliza una sustancia potente que mata a gran cantidad de animales en pocos minutos.

Sosa precisó que en la zona de la urbanización Sagitario no hay una proliferación de perros callejeros, ya que casi todas las mascotas tienen propietarios y se practica la tenencia responsable de animales.

La sanción por maltrato animal

La Ley 30407, también conocida como la Ley de Protección y Bienestar Animal y promulgada, establece en el artículo 206 A que las personas que realizan actos de crueldad contra animales domésticos, como perros o gatos, podrían ser condenados hasta tres años de prisión, pero esta pena se elevaría a cinco años de cárcel efectiva si en caso estos hechos ocasionen su muerte.

“El que maltrata a un animal, generándole heridas graves está sancionado entre 1 a 3 años, y si como producto de estos actos crueles o maltrato el animal fallece, entonces, se le va a imponer una pena de hasta 5 años. Eso ya se encuentra regulado en el Código Penal”, indicó el abogado James Rodríguez.

El docente Enrique Ramón Tocas Ríos se convirtió en la primera en ser sentenciada, en octubre del 2016, por maltrato animal tras la promulgación de la Ley 30407. El sujeto fue condenado a un año de prisión suspendida por golpear a un perro y dejarlo al borde de la muerte.

El Octavo Juzgado Unipersonal de Chiclayo también ordenó que Tocas Ríos pague una reparación civil de 1.500 soles y, además, quedó inhabilitado para tener mascotas.