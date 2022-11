Ser afrodescendiente habría sido la causa que originó un violento ataque contra Carolina Montañez (42) en el interior de un local de Sodimac, en el distrito de San Miguel.

Ella denunció que un hombre empezó a decirle frases racistas por su color de piel luego de que ella le advirtiera que tenga más cuidado, ya que su hija se atravesó repentinamente delante de ella cuando caminaba junto a su coche de supermercado, lo que podría haber causado un accidente.

“Le dije de buena forma que tenga más cuidado [con su hija], que mejor no ande sola por los pasillos pues puede haber un accidente. Sin embargo, me culpó a mi y dijo que como adulta yo era la responsable si algo le pasaba a su hija. Ahí empezamos a discutir. No pasó mucho y empezó a decirme frases racistas, argumentando que por mi color de piel no era capaz de pensar y más cosas, también a mentarme la madre”, contó a El Comercio.

Carolina precisó que al escuchar este tipo de agravios intentó darle una cachetada al hombre, pero su mano solo alcanzó a rozarle la cara. En ese momento, refiere que el sujeto se fue un par de minutos y regresó con personal del establecimiento, incluyendo la supervisora, a quien pidió que la sacaran porque lo había agredido.

#Denuncia #Racismo #Indignante

Mujer afroperuana denuncia haber vivido violencia racista y física por parte de un hombre en las instalaciones de @SodimacPeru de San Miguel , ante la inacción de los presentes . ¿ Cuál es la respuesta de la empresa? (1/3) pic.twitter.com/a2heTNoLuW — Sofía Carrillo Zegarra (@SofiaCarrilloZ) October 31, 2022

Desencajada, ella indicó que el hombre la había insultado con frases racistas y que eso actualmente está penado por la ley. “El sujeto respondió diciendo que si no me sacaban pronto de la tienda me iba a hacer algo, amenazó con reventarme la cabeza. Todo eso delante del personal de Sodimac, quien trató de minimizar el tema”, dijo.

Carolina agregó que pidió a la supervisora llamar a la policía debido a las amenazas recibidas, pero que no le hicieron caso. A los pocos minutos, el sujeto apareció con un objeto contundente y empezó a golpearla varias veces en el cuerpo, causándole varias lesiones.

“Yo no oculto nada, sí quise responder a sus insultos con un golpe, algo que no está bien. Luego de eso, me sentí tan ofuscada e impotente que me distraje y no me di cuenta de que el sujeto se me había venido encima con una especie de vara de metal, golpeándome varias veces en presencia de toda la gente que estaba ahí, incluso de su hija y esposa”, sostuvo.

Carolina recuerda que personal de Sodimac trató de detener al hombre y que en ningún momento se acercó algún personal de seguridad del local. Tras este cobarde acto, el hombre salió de la tienda y trabajadores del local ofrecieron a Carolina llevarla al tópico para curar sus heridas.

“No era un tópico, quien me atendió no era médico, era una trabajadora. Al final yo misma tuve que tratar de controlarme porque sufro de presión alta y me podía dar un paro o cualquier cosa. Luego quisieron que firme un documento aceptando que me dieron atención médica, cuando no lo hicieron”, dijo.

A través de un comunicado, Sodimac señaló que al ser alertados de lo sucedido procedió a llamar a las autoridades y que su personal “contuvo a los clientes para que la situación no pase a mayores”.

“Rechazamos cualquier acto de violencia, dentro o fuera de nuestras instalaciones. Nuestra empresa vela por la igualdad y el respeto en todas sus dimensiones. Ponemos a disposición de las autoridades toda la información y las imágenes requeridas”, indicó.

La empresa sostuvo que ofreció trasladar a los involucrados a la clínica más cercana, pero que no aceptaron. Agregó que lamenta lo ocurrido y espera que se puedan esclarecer los hechos. Vale decir que en ninguna parte del comunicado deplora o hace mención a un acto de discriminación y tampoco brinda detalles específicos del accionar de su personal frente a este tipo de actos.

Por su parte, el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría Percy Castillo dijo a este Diario que acudirán a la comisaría para ver si se está actuando conforme a ley se ha solicitado las cámaras de seguridad del establecimiento. “Estaríamos ante un delito de lesiones con motivos discriminadores”, dijo.

Agregó que la empresa Sodimac tendrá que colaborar con todos los medios de prueba que estén a su alcance en el marco de la denuncia interpuesta por Carolina. “La responsabilidad de la investigación le corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio Público”, precisó.

Finalmente, dijo que la Municipalidad de San Miguel cuenta con una ordenanza contra la discriminación que data del 2014, por lo que le corresponde “establecer si la empresa ha actuado conforme los protocolos que existen para este tipo de casos”.

Por otro lado, consultado por alguna sanción o procedimiento que podría iniciar en contra de Sodimac, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) mencionó que su área de fiscalización, tras tomar conocimiento del tema, viene evaluando el caso.