La Fiscalía Provincial Mixta de Mazuco inició investigación contra el cantante de cumbia Tony Rosado, luego que desvistiera a una joven durante un concierto que brindó en Puerto Maldonado, región de Madre de Dios.

Víctor Agustín Rosado Adanaque –nombre real del intérprete- será investigado por los presuntos delitos de agresiones en contra de las mujeres y tocamientos, actos de connotación sexual sin consentimiento en agravio de K.Y.Y.V. (24).

El hecho ocurrió el último miércoles 18 de octubre -en horas de la madrugada- durante un concierto musical de Tony Rosado realizado en el distrito de Inambari, Tambopata.

Los presuntos delitos se habrían cometido el último 18 de octubre -en horas de la madrugada- durante un concierto musical realizado en en el distrito de Inambari, Tambopata. (2/2) — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 20, 2023

Como se recuerda, en un video difundido en las redes sociales, el intérprete de “Ya te olvidé” obliga a una joven a quitarse la ropa, incluso las prendas íntimas, a cambio de una caja de cerveza.

Si bien el intérprete de cumbia pidió disculpas, justificó la acción señalando que “acá (en Puerto Maldonado) están acostumbrados a hacerlo” y que en dicha ciudad “hay bastante prostitución”.

“Yo no sabía eso, pidieron a una chica o chico, más que todo mujer, que suba y se sacara el calzón y le daban su caja de cerveza. No sabía que acá están acostumbrados a hacerlo, hay bastante prostitución en Puerto Maldonado, yo no le pedí, la chica dijo ayúdenme y le desamarré (el vestido) atrás, nada más”, aseveró.

Tras conocer el deplorable hecho, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó el último jueves que solicitaría al Ministerio Público que investigue a Tony Rosado.