El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció que tomará acciones legales contra el cantante Tony Rosado, luego que desnudara a una joven durante un concierto en Puerto Maldonado, hecho que calificó como “acto de violencia contra la mujer”.

En un comunicado, dicho portafolio indicó que rechaza enérgicamente la utilización de mujeres como objeto sexual para la promoción de eventos públicos porque atentan contra su dignidad y sus derechos.

Asimismo, el MIMP informó que comunicará la acción de Tony Rosado al Ministerio Público para que inicie las investigaciones que correspondan .

“El MIMP tiene como prioridad enfrentar la discriminación contra las mujeres y esto constituye un hecho de violencia que no puede ser normalizado ni tolerado, y que será comunicado al Ministerio Público para que inicie las investigaciones que correspondan”, subrayó.

📢COMUNICADO | Ante los hechos acontecidos el 17 de octubre en un concierto del cantante Tony Rosado en la localidad de La Pampa, región Madre de Dios, el MIMP informa: pic.twitter.com/YyD5M9TrKR — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) October 19, 2023

Como se recuerda, en el video que circula en las redes sociales, el intérprete de “Ya te olvidé” obliga a una joven a quitarse la ropa, incluso las prendas íntimas, a cambio de una caja de cerveza.

El hecho ocurrió el último martes 17 de octubre en la noche, durante un concierto que Tony Rosado ofreció en el club El Bosque de Puerto Maldonado, en la región de Madre de Dios.

Si bien el intérprete de cumbia pidió disculpas, justificó la acción señalando que “acá (en Puerto Maldonado) están acostumbrados a hacerlo” y que en dicha ciudad “hay bastante prostitución”.

“Yo no sabía eso, pidieron a una chica o chico, más que todo mujer, que suba y se sacara el calzón y le daban su caja de cerveza. No sabía que acá están acostumbrados a hacerlo, hay bastante prostitución en Puerto Maldonado, yo no le pedí, la chica dijo ayúdenme y le desamarré (el vestido) atrás, nada más”, aseveró.