El Ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que durante el estado de emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) en el país hubo un descenso de denuncias de todo tipo, como robos, asaltos y casos de violencia contra las mujeres.

“Hay un descenso significativo en la tasa de robos. En general en todo, como denuncias por violencia contra la mujer, porque no hay vida social activa ni consumo de alcohol, que es el detonante”, indicó en Buenos Días Perú.

En ese sentido, pidió a los peruanos no quebrantar la norma y recordar que no pueden salir a la calle entre las 8 p.m. y las 5 a.m. del día siguiente, en el marco del periodo de inmovilización obligatoria.

“La disposición es no salir de casa. Los peruanos estamos en aislamiento social. No nos pongamos a quebrantar la norma, tenemos todo el día para hacer las actividades, para salir a botar la basura, comprar. Están prohibidas las actividades que normalmente hacíamos”, aseveró.

Comentó que durante el periodo de inmovilización fueron detenidas 152 personas en Lima y Callao y se intervino a más de 70 vehículos a nivel nacional. “Se les ha requisado la licencia de conducir y se les impuso una multa de S/ 6,300”, puntualizó.