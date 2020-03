El general PNP informó que durante el periodo de inmovilización obligatoria (toque de queda) en todo el país en el marco del estado de emergencia para frenar el avance del coronavirus (COVID-19), se reportaron intervenciones a ciudadanos debido a que participaban de reuniones sociales.

En entrevista para América Noticias, el jefe policial lamentó que algunas personas no tomen “consciencia cívica” para combatir el coronavirus. Explicó que las personas mantienen diversas conductas en cada punto de la capital, pero que los agentes están actuando para hacer cumplir el periodo de inmovilización obligatoria, tal como lo anunció el presidente Martín Vizcarra.

Ramos detalló que los problemas registrados durante el control policial responden a la desinformación de las personas o cuando algunos no quieren darse por enterados de las acciones tomadas por el Gobierno e “interpretar las normas a su favor”.

“Pretender salir a la vereda o hacer grupos de reunión. La norma dispone no juntarse justamente para evitar el contagio. Sí, (hay reuniones sociales) nosotros hemos intervenido en diferentes puntos de la capital utilizando incluso la fuerza en donde grupos de personas persisten en reunirse en las esquinas, en las puertas de las casas, en inmediaciones de su domicilio, justificando que están cerca de su casa cuando está totalmente prohibido. No se pueden reunir, no puede haber grupos sociales”, remarcó.

Finalmente, el jefe de la Región Policial Lima señaló que pese a estas situaciones considera que la inmovilización obligatoria es una medida que aporta a las acciones tomadas por el Ejecutivo frente al COVID-19. “La ciudad ha amanecido en calma. Los controles que se han establecido han sido eficientes. Hasta ahora podemos decir que estamos ganando esta batalla”, acotó.

Vale recordar que esta medida va desde las 8:00 p.m. y se extiende hasta las 5:00 a.m. del día siguiente, mientras dure el estado de emergencia establecido para combatir el avance de coronavirus (COVID-19) en el país.

VIDEO RECOMENDADO

PNP informa sobre los detenidos durante inmovilización obligatoria

Detenidos toque de queda