Del lunes 21 de junio hasta el domingo 11 de julio rigen nuevas medidas en todo el país debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19). Entre ellas, destaca que Lima Metropolitana y Callao se encuentran en el nivel de alerta “alto”, lo que permite flexibilizar algunas restricciones, como el toque de queda.

Por ello, te detallamos cuál es el horario permitido para transitar en Lima y Callao. También conoce las sanciones por incumplir esta medida y qué sucede si no pagas la multa a tiempo.

Toque de queda: ¿Cuál es el horario?

De lunes a domingo el toque de queda (inmovilización social obligatoria) va de 11:00 pm. a 4:00 am. del día siguiente.

El domingo 11 de julio sí se podrá salir de las viviendas, aunque estará prohibido el uso de vehículos particulares.

Toque de queda: multas por incumplir medida

Si incumples lo dispuesto en las normas emitidas por el Gobierno, recibirás una sanción económica aplicada por un integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta multa puede ir desde los S/88.00 hasta los S/440.00, según el Decreto Legislativo Nº1458. Conoce cuáles son:

INFRACCIONES MULTAS Circular por la calle sin pase laboral, corresponde. S/ 264.00 Circular por la vía pública sin usar la mascarilla de uso obligatorio. S/ 352.00 Desobedecer la disposición de una persona por familia para adquirir víveres o productos farmacéuticos. S/ 220.00 No respetar el metro de distancia obligatorio, o formar aglomeraciones en los mercados o supermercados cuya apertura está permitida. S/ 88.00 Salir de casa durante la inmovilización social obligatoria. S/ 440.0 Salir de casa durante el aislamiento social obligatorio por motivos distintos a comprar víveres o medicinas, trasladar a un centro médico personas cuya vida corre peligro, acudir al banco para cobrar un subsidio económico por coronavirus, retornar a tu lugar de residencia habitual, o para una salida corta cerca de casa por máximo 1 hora. S/ 220.00 Circular con vehículo particular por motivos diferentes a los permitidos por el Decreto Supremo 046-2020-PCM, y regulados por el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Defensa (Mindef) S/ 352.00 Transitar la vía pública durante la inmovilización social obligatoria de los domingos (24 horas). S/ 396.00 Desarrollar actividades económicas no previstas en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. S/ 308.00 Desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas, de aglomeración o concurrencia masiva/no masiva en la vía pública. S/ 396.00 No portar documento de identidad al salir o negarte a identificarte si te lo exige un integrante de la PNP o de las Fuerzas Armadas. S/ 440.00

Toque de queda: ¿qué sucede si no pagas la multa por infringir medida?

Si no cancelas la multa en el Banco de la Nación en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de tu sanción, tendrás que allanarte a las siguientes medidas:

No podrás realizar ningún trámite ante cualquier entidad del Estado.

No podrás recibir beneficios de ninguno de los programas estatales de apoyo económico, alimentario y sanitario, como indica el según el Decreto Supremo 008-2021-PCM.

Solo si puedes probar una causa justificada, la institución a la que te dirijas podrá atender tu solicitud mediante una decisión motivada.

Toque de queda: ¿puedo desplazarme a mis centros de vacunación de madrugada?

Este sábado 10 y domingo 11 de julio se llevará a cabo la primera semana del Vacunatón en Lima y Callao por 36 horas ininterrumpidas. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) ha dispuesto que las personas programadas para ser inoculadas estos días puedan transitar en horario de toque de queda.

“Es decir, todas las personas de 47 a más que circulen a partir de las 11 p.m. y en la madrugada no van a ser detenidas porque por su DNI uno sabe que está en el rango de vacunación. Eso no es una carta libre, no queda abolido el toque de queda”, explicó el asesor del Despacho Ministerial en el Minsa, Arturo Granados.

Cabe indicar que, desde el lunes 12 de julio hasta el domingo 1 de agosto el horario de toque de queda en Lima y Callao será de 12 a.m. (medianoche) a 4 a.m.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Vacunatón: fechas, locales y quiénes se inmunizarán los fines de semana en julio

TE PUEDE INTERESAR