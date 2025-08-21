“Trabajar para vivir, pagar para no morir”: La dramática historia de la empresa de transporte público que cerró tras ser extorsionada por tres bandas

Los dirigentes de la Empresa de Transporte Multiservicio (Etmosa) no aguantaron más la grave situación que afrontan desde inicios de este año debido a las extorsiones por parte de hasta tres bandas delincuenciales, lo que los ha llevado a cesar sus actividades en busca de que las autoridades adopten acciones urgentes. Los choferes están aterrados, pues temen que sean atacados a balazos o granadas. “Estamos con miedo, pero queremos salir a laborar a las calles”, indicó uno de ellos. Su temor tiene fundamento porque ya van 45 transportistas asesinados por extorsionadores desde septiembre del 2024.

La decisión de esta empresa se conoció en la previa del paro de transporte convocado para este jueves 21 de agosto. Esta movilización se suma otras medidas de fuerza que no han tenido el eco esperado por los dirigentes. Todo este panorama se genera en el marco de un gremio dominado por la informalidad y impunidad en las calles.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Con un letrero colocado en la puerta de su local en la urbanización San Diego, en San Martín de Porres, la empresa Etmosa anunció su drástica medida. “A partir del día 18/08/2025 cerrada la empresa por extorsión”, se indica en el mensaje.

Este es el mensaje que colocaron los dirigentes de la empresa Etmosa en la puerta de su local en San Martín de Porres.

La empresa Etmosa cubre la ruta comprendida entre San Martín de Porres y El Callao, pasando por el óvalo Huandoy, Av. Canta Callao, Av. Faucett, el óvalo La Perla, Av. Venezuela y la Av. José Gálvez. La flota consta de cerca de 94 custers.

El motivo de la paralización de la empresa Etmosa

La paralización de la empresa de transporte Etmosa afecta a más de 150 personas, entre choferes, cobradores y personal administrativo. El Comercio pudo conocer que esta decisión se veía venir debido a que desde hace dos semanas reciben amenazas y ataques de una banda delincuencial denominada “El Antitren”, que utiliza números del extranjero para amedrentar.

Dos personas que prefirieron mantener sus identidades en reserva por temor a represalias contaron que los extorsionadores exigen un pago de 50 mil soles por concepto de inscripción, así como un abono diario de entre 10 soles a 30 soles por cada unidad.

La Policía ha realizado operativos tras los ataques contra las unidades de transporte público. (Foto: Mininter)

Las víctimas contaron que los delincuentes, para infundirles miedo, enviaron fotos y videos en los que se ve cómo manipulan armas de fuego, detonan explosivos y disparan contra choferes de unidades de transporte público en marcha. De acuerdo con sus relatos, en un comienzo, el material audiovisual era enviado a los dirigentes de Etmosa, luego a los conductores y, al final, a los grupos de WhatsApp en los que están los choferes y cobradores.

LEE AQUÍ: Ricardo Quintana: recluido en una prisión entre lagartos y ahora su familia lleva una semana sin saber de él

Un dirigente contó a El Comercio que los extorsionadores tienen los teléfonos de sus víctimas porque le robaron el celular a un chofer al que habían asesinado en febrero pasado cuando llegaba a su paradero final.

La empresa Etmosa también es extorsionada por las bandas Los Desa y Los Occidentales.

Los atentados contra los choferes y dirigentes de Etmosa

Una de las primeras víctimas del ataque de los extorsionadores fue Maycol Julio Toribio Saravia, conocido por sus compañeros de trabajo como ‘El Dulce’. Él fue baleado, el pasado 27 de febrero, por dos sujetos en moto cuando se encontraba cerca de llegar al paradero ubicado en la urbanización San Diego. No solo le quitaron la vida, sino que también le robaron su celular para extraer los números telefónicos de los otros choferes y dirigentes, e ingresar a los grupos de WhatsApp para atemorizar a sus víctimas.

Hace una semana, la casa de la gerenta de la empresa fue atacada. En las imágenes que grabó una cámara de seguridad se ve cuando dos sujetos llegan hasta la vivienda ubicada en San Martín de Porres y echan gasolina en la vereda y luego prenden fuego. A través de mensajes enviados a WhatsApp, la banda delincuencial “Antitren” se atribuyó el atentado y conminó a sus víctimas a pagar el cupo. Sin embargo, la Brigada Especial contra el Crimen (BRECC) de la Policía inició operativos y capturó al venezolano Anderson Ramírez Villanueva (22), alias ‘Malako’, quien confesó su participación en el hecho.

Los ataques contra los trabajadores de Etmosa, sin embargo, no se detuvieron, ya que hace unos días los delincuentes le lanzaron una granada a un chofer en la avenida 12 de Octubre, pero el artefacto no ingresó a la unidad y detonó lejos de él. El domingo 17 de agosto, sujetos amenazaron con sus armas de fuego a dos choferes en la avenida Canta Callao y a otro en la Av. Enrique Milla, lo que motivó que los dirigentes decidieran paralizar sus actividades desde el 18 de agosto.

TE PUEDE INTERESAR: De víctima en el Perú a hallada muerta en EE.UU.: la historia de Sheylla Gutiérrez

Los choferes señalaron de forma anónima que, tras sus denuncias, los agentes de la Policía llegan al local de Etmosa, permanecen unos momentos en el lugar y luego se retiran. Cuestionaron dicho patrullaje, pues recordaron que los ataques ocurren en pleno desplazamiento por zonas no muy vigiladas.

El panorama del paro de transportistas convocado para el 21 de agosto

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, indicó que los gremios como ACTU, AETU, Conet, la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano y AEMUS, que agrupan a cerca de 180 empresas de transporte y a 12 mil buses, no acatarán la paralización.

Por ello, indicó que los buses de las líneas como Los Loritos, El Rápido, Los Chinos, Translicsa, Urbanito, Nueva América, Etul, CTI y La 50 saldrán a laborar con normalidad, pues consideró que la paralización de un sector de transportistas tiene “un lado político”. “No se va a utilizar el nombre de los gremios para situaciones protagonistas”, aseveró.

Gobierno garantiza normalidad en el transporte y descarta paro del 21 de agosto. (Foto: GEC)

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, afirmó que no se desarrollará ningún paro de transportistas y que solo conversará con dirigentes de empresas formales. “Paro no va a haber el día 21 (de agosto). Yo converso con los gremios formales, no corresponde sentarse con las personas o los seudo dirigentes que se encuentran al margen de la ley”, remarcó.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: Terreno del Minsa de unos 15 mil m² invadido hace 4 años se convirtió en barrio y crece sin control

Por su parte, Martín Valeriano, vocero de la Unidad Gremial de Transporte Urbano, señaló que la paralización sí será acatada por empresas formales del sector y que busca que las autoridades implementen medidas para detener los asesinatos de choferes por parte de extorsionadores.

¿Por qué el sector transporte es uno de los más extorsionados?

El sector transporte es uno de los blancos más fáciles de los extorsionadores porque tienen ingresos diarios y muchas empresas operan de manera informal, por lo que no denuncian, indicó Juan Carlos Sotil, exjefe de la Dirincri de la Policía.

El especialista refirió a El Comercio que los hampones aprovechan que los choferes recorren rutas largas y a zonas periféricas con poca vigilancia policial para perpetrar sus amenazas.

Las acciones de las autoridades no han dado resultados en la lucha contra los extorsionadores. (Foto: Mininter)

Remarcó que la extorsión es uno de los delitos más usados por los delincuentes debido a que no tienen mucha exposición, pues se solo se necesita un número telefónico del extranjero, una cuenta en un aplicativo de transferencia de dinero y hampón que amenace a las víctimas.