Resumen

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Un muerto por asfixia y 39 heridos fue el saldo de la avalacha humana en el Matute, según la PNP. (Foto: GEC)
Un muerto por asfixia y 39 heridos fue el saldo de la avalacha humana en el Matute, según la PNP. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La tragedia que ocurrió durante el banderazo de Alianza Lima en el Estado Matute este viernes 3 de abril dejó como saldo un fallecido que sufrió una asfixia por la “avalancha humana” que ocurrió en la tribuna Sur.

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