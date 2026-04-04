La tragedia que ocurrió durante el banderazo de Alianza Lima en el Estado Matute este viernes 3 de abril dejó como saldo un fallecido que sufrió una asfixia por la “avalancha humana” que ocurrió en la tribuna Sur.

En declaraciones a Canal N, el jefe de la policía detalló que lo ocurrido en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, durante el banderazo de Alianza Lima, no fue un desplome de una pared o de parte de la tribuna.

“Un número importante de hinchas estuvo en la tribuna sur y en ese momento de avivar y motivar a su equipo, se produce una avalancha de los hinchas que logran hacer un aprisionamiento de los que estaban en el centro de la tribuna”, detalló.

“De esta forma Fredy Cornetero Vega de 39 años que se le debe estar practicando la necropsia, sufre una asfixia por compresión toráxica. Imagina que esta avalancha humana entra y aprisiona así entre todas las personas. Es la causa de muerte presuntiva porque la necropsia arrojará las explicaciones científicas”, agregó el general.

Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional sugieren que la emergencia fue provocada por un tumulto y aplastamiento en las graderías del recinto.

La Municipalidad de La Victoria clausuró temporalmente el estadio tras confirmar que el club no tramitó los permisos de seguridad obligatorios para eventos que superan los 3,000 asistentes.

Por su parte, la Fiscalía ha iniciado diligencias urgentes, que incluyen el levantamiento del cadáver y la revisión de las cámaras de vigilancia para determinar las responsabilidades penales.

“Hubo un desconcierto las dos primeras horas porque se hablaba que había cedido una parte de la tribuna, un desplome, pero nada de ello, hubo una avalancha humana”, reiteró el general PNP.

También aseguró que la fiscalía de La Victoria que está a cargo de las investigaciones de esta tragedia en el Matute ha levantado las imágenes de las cámaras de seguridad para poder determinar responsabilidades.