Resumen

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Estadio Matute fue clausurado por Municipalidad de La Victoria tras la tragedia del 3 de abril. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Estadio Matute fue clausurado por Municipalidad de La Victoria tras la tragedia del 3 de abril. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

Hasta la mañana de este sábado 4 de abril, tres personas heridas durante la tragedia ocurrida en el estadio Alejandro Villanueva conocido como Matute, durante banderazo de Alianza Lima permanecen en estado crítico internados en el Hospital Nacional Dos de Mayo con pronóstico reservado. Además, uno de los menores de edad que fueron trasladados al Instituto de Salud del Niño todavía permanecería internado hasta la mañana del sábado.

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