Hasta la mañana de este sábado 4 de abril, tres personas heridas durante la tragedia ocurrida en el estadio Alejandro Villanueva conocido como Matute, durante banderazo de Alianza Lima permanecen en estado crítico internados en el Hospital Nacional Dos de Mayo con pronóstico reservado. Además, uno de los menores de edad que fueron trasladados al Instituto de Salud del Niño todavía permanecería internado hasta la mañana del sábado.

Fuentes del nosocomio contactadas por RPP indicaron que, según el reporte médico oficial, de los 39 ciudadanos que requirieron hospitalización inicial, 23 ya han sido dados de alta al no presentar lesiones de gravedad.

🔴 Actualización | De las 39 personas heridas trasladadas a establecimientos de salud tras el accidente registrado en el estadio Alejandro Villanueva en La Victoria, el Minsa informa que 30 de ellos ya fueron dados de alta y a la fecha se tienen 09 pacientes aún en observación y… pic.twitter.com/qwVgOEKxRK — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 4, 2026

En el Hospital Arzobispo Loayza, 11 de los 12 pacientes ingresados retornaron a sus viviendas, mientras que en el Hospital Dos de Mayo, 7 personas permanecen todavía bajo observación, tres de ellas con mayor gravedad.

Según RPP, tres pacientes permanecen con pronóstico reservado según el personal de salud del nosocomio, mientras que todavía permanece internado el menor de edad que fue trasladado al Instituto de Salud del Niño.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes 3 de abril durante una concentración masiva de hinchas del club Alianza Lima, evento que dejó un saldo de un fallecido, identificado como Fredy Rony Cornetero Cueva, de 39 años.

En total, se registraron 47 personas afectadas con lesiones policontusas producto de caídas y sofocación durante la aglomeración en la tribuna sur.

Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional sugieren que la emergencia fue provocada por un tumulto y aplastamiento en las graderías del recinto.

La Municipalidad de La Victoria clausuró temporalmente el estadio tras confirmar que el club no tramitó los permisos de seguridad obligatorios para eventos que superan los 3,000 asistentes.

Por su parte, la Fiscalía ha iniciado diligencias urgentes, que incluyen el levantamiento del cadáver y la revisión de las cámaras de vigilancia para determinar las responsabilidades penales.

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, aseguró que la atención médica de todos los afectados será cubierta íntegramente por el Seguro Integral de Salud (SIS). A pesar del suceso, la Liga de Fútbol Profesional ratificó que el partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes programado para este sábado se mantendrá conforme a lo establecido.

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