Varios hechos marcaron la semana en el ámbito policial, judicial y social en Lima, y en el interior del país. A continuación, un repaso de las principales noticias:

1. Tragedia en VES

Mónica Mesa, directora general de Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Diger), informó este 25 de enero que el número de muertos que dejó el incendio en Villa El Salvador (VES) tras el accidente de un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) el jueves 23, se elevó a 13.

Las víctimas mortales son: Juan Orlando Ballalodid Loayza (50), Geraldine Rivera Sosorio (18), María Ambrosio Navarrete (42), Isidora Mesa Yamoca (61), Andrés Asto Espirítu (38), Espirítu Portocarrero Rosalía (52), Marín Muñoz Selene (22), José Manuel Rodríguez Gonzáles (40), de nacionalidad venezolana, y cinco menores de 7, 9, 17, 4, y 3 años.

Como se recuerda, un camión cisterna de la empresa Transgas que transportaba GLP causó un incendio en el cruce de las avenidas Edilberto Ramos (Mariano Pastor Sevilla) y Villa del Mar, en el distrito de Villa El Salvador, que alcanzó varias viviendas y dejó decenas de heridos y al menos 20 casas afectadas.

Algunas de las familias afectadas por el incendio durmieron en las carpas instaladas en la Av. Pastor Sevilla, la mayoría pasó la noche cerca de sus casas. (Foto: Jessica Vicente/GEC)

Tras lo ocurrido, la Municipalidad de Villa El Salvador clausuró el local de la empresa Transgas debido a que no contaba con la licencia de funcionamiento, entre otras irregularidades. Por su parte, Jesús Samanez, representante de Osinergmin, informó que se está investigando el suceso. Precisó que el camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) sí contaba con autorización para operar.

En tanto, el conductor del camión cisterna, Luis Palomino Guzmán, dio su testimonio a la Policía Nacional del Perú (PNP) y señaló que cuando pasó por la pista una de las llantas delanteras se bajó, posteriormente las traseras y fue en ese momento que la tapa del tanque de la cisterna se salió dejando libre al gas.

Cabe indicar que el Ministerio Público ha solicitado que se le impongan 9 meses de prisión preventivo en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de homicidio culposo.

“Yo absorbí todo el gas, me sentía mal. Luego tomé un matotaxi porque me sentía mal, yo traté de llamar a los bomberos, mi celular se quedó dentro del camión, no podía ni ver porque todo estaba lleno de gas, paré a un señor y le dije que me preste su celular”, detalló.

Tras la emergencia, decenas de personas, entre civiles, miembros de la PNP, de las Fuerzas Armas y serenos de municipalidades de Lima, acudieron al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja para donar sangre para los heridos por el incendio en Villa El Salvador. (Foto: Lino Chipana / GEC)

2. Captura de exalcalde Juan Sotomayor

La madrugada del pasado 25 de enero, el exalcalde provincial del Callao, Juan Sotomayor fue arrestado durante un megaoperativo ejecutado por la Dirin y la Dirincri de la Policía Nacional del Perú. La exautoridad fue intervenida en su vivienda ubicada en la cuadra 6 de la Av. Policía, en el distrito de Jesús María.

De acuerdo a la fiscalía, Sotomayor es sindicado como cabecilla de la organización Rihc Port II, dedicada al cobro por trabajadores fantasmas en agravio de la Empresa de Servicio de Limpieza Publica del Callao S.A. (ESLIMP-CALLAO). Se le sindica también de ser autor del presunto delito contra el patrimonio y extorsión en agravio de la referida empresa.

Personal de la Policía Nacional llegó esta madrugada hasta la vivienda del exalcalde del Callao Juan Sotomayor ubicado en el distrito de Jesús María. (Foto: Giancarlo Ávila)

Asimismo, en la operación de la PNP se detuvo a Víctor Albrecht, quien formó parte del Congreso disuelto representando a Fuerza Popular. Según la fiscal Sandra Castro, de la fiscalía Anticorrupción, Albrecht sería uno de los dos lugarteniente de Sotomayor.

Durante la intervención, fueron allanadas 29 inmuebles y una oficina administrativa de la Empresa de Servicio de Limpieza Publica del Callao S.A. (Eslimp Callao). Además, se incautaron 15 vehículos y se detuvieron a 20 personas.

3. Minsa descarta presencia de coronavirus

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Salud (INS), informó que -hasta el miércoles pasado- en el Perú no se habían registrado casos confirmados de infección respiratoria asociados al brote de coronavirus ocurrido en China.

En ese sentido, el sector afirmó en un comunicado que se encuentra preparado para implementar el diagnóstico con resultados en tiempo real ante la posibilidad de que pueda detectarse un caso en nuestro país.

Por ello, detalló que los aeropuertos, puertos marítimos y terrapuertos estarán en alerta para desarrollar protocolos de atención inmediato en caso se detecte algún afectado entre los pasajeros que muestre los síntomas del coronavirus. Añadió que el Laboratorio de Referencia Nacional para Virus Respiratorios del INS, que tiene Nivel III de bioseguridad, cuenta con personal especializado, equipamiento necesario y los reactivos para hacer estas pruebas.

El sector también precisó que no se puede hablar de una pandemia, debido a que falta mucho por conocer sobre este nuevo tipo de coronavirus, como sus orígenes, evolución y nivel transmisibilidad.

4. Confirman sentencia de Abencia Meza

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró no haber nulidad en la sentencia que condenó a 30 años de cárcel a la cantante vernacular Abencia Meza por el homicidio de Alicia Delgado. Así lo informó el Poder Judicial el pasado jueves a través de su cuenta de Twitter.

El tribunal, presidido por magistrado Jorge Castañeda e integrado por Iván Sequeiros, Susana Castañeda Otsu, Uriel Balladares e Iris Pacheco, ratificó por unanimidad la condena. Con este fallo, Abencia Meza seguirá en prisión.

Abencia Meza fue sentencia el 7 de febrero del 2012 a 30 años de prisión por ser autora intelectual del homicidio de Alicia Delgado, quien fue hallada muerta en su casa de Surco el 24 de junio del 2009. (Foto: GEC)

Como se recuerda, el 7 de febrero del 2012, la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a 30 años de prisión a Abencia Meza y a Pedro Mamanchura por ser autores intelectual y material, respectivamente, del homicidio de Alicia Delgado, quien fue hallada muerta en su casa de Surco el 24 de junio del 2009.

Sin embargo, en abril del 2019, el Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la resolución judicial de la Corte Suprema que confirmaba la condena de 30 años de cárcel contra la cantante folclórica.

5. Policía creará brigada especial

El ministro del Interior, Carlos Morán, anunció el pasado 21 de enero que la Policía Nacional del Perú (PNP) creará una Brigada Especial que tendrá como fin la lucha contra la criminalidad que involucre a ciudadanos extranjeros en el Perú.

De acuerdo con Morán, este grupo será parte de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP y estará conformado por investigadores de la División de Homicidios. Además, contará con el apoyo de las demás divisiones como las de Robos y Secuestros.

Asimismo, indicó que el encargado de dirigir la brigada será el coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, quien lideró la megaoperación en Punta Negra, donde se detuvo a más de cien ciudadanos venezolanos presuntamente dedicados a actividades criminales.

Vale precisar que esta brigada también contará con el apoyo de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), así como de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN) y, de ser necesario, de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT).

A raíz de este anuncio, Carlos Scull, embajador de Venezuela en el Perú, expresó su preocupación ante el “impacto mediático” que podría tener la creación de una brigada especial de la Policía Nacional para combatir los delitos perpetrados por los extranjeros, por lo que espera que esta medida no cause xenofobia y discriminación.

Al respecto, Morán señaló que la nueva brigada policial contra la migración delictiva protegerá no solo a los ciudadanos peruanos, sino también a los propios venezolanos que son víctimas de delitos, como la extorsión o el sicariato a manos de delincuentes extranjeros.

6. Cárcel para conductores de vehículos sin SOAT

El último viernes, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia N°019-2020 que dispone medidas para mejorar la regulación, gestión y fiscalización del tránsito y transporte terrestre y de sus servicios complementarios para prevenir los daños y efectos que provocan los siniestros viales.

Una de las medidas que indica el dispositivo publicado en el diario El Peruano incluye la creación de un nuevo delito: la producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros, incorporado al artículo 273-A del Código Penal, y que sanciona con una pena de uno a tres años de cárcel e inhabilitación para el que presta el servicio público de transportes de pasajeros y/o conduce vehículos de dicho servicio, con o sin habilitación otorgada por la autoridad competente.

Es decir, que pueda generar un peligro para la vida, la salud o la integridad física de las personas al no cumplir con los requisitos de ley para circular y que, además, dicho vehículo no cuente con el correspondiente Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente o no haya pasado la última inspección técnica vehicular.

Otra modificación se realizó el delito de lesiones graves (artículo 121 del Código Penal) aplicando la sanción de cárcel hasta 12 años, si existen lesiones graves al servidor civil o autoridad administrativa relacionada con el transporte, tránsito terrestre o los servicios complementarios relacionados con dichas materias y es lesionada en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas.

7. Hombre agredió a su pareja en Surco

El último lunes, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para el ciudadano de nacionalidad venezolana Edinson Jesús Romero Montiel (35), quien atacó a golpes a su pareja en una calle de Surco.

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público señaló que la fiscal Luz Marina Palacios González acusó al extranjero del delito de feminicidio en grado de tentativa.

Cámaras de seguridad de una zona del distrito de Surco captaron el momento en que una mujer es agredida por su conviviente. En las imágenes se observa caminar a la víctima cuando de pronto su pareja la sigue, ella intenta huir, pero él es más rápido, la jala de los pelos, la alza y la tira contra el suelo hasta en dos oportunidades.

El venezolano Edinson Jesús Romero Montiel jaló de los cabellos a su pareja, la lanzó contra el pavimento, luego la levantó y la dejó caer nuevamente. (Foto: Captura de video)

8. Lluvias en San Martín

La madrugada del último viernes, un fuerte temporal de lluvias dejó dos niños fallecidos, seis heridos, un desaparecido, así como más de 80 viviendas y 130 personas afectadas en Tarapoto y el distrito de Soritor, en San Martín.

La torrencial lluvia estuvo acompañada de una tormenta eléctrica y duró más de tres horas, generando zozobra en la población. En Tarapoto se hundió una parte de la Vía de Evitamiento en el momento en que circulaba un mototaxi. El conductor del vehículo y sus tres pasajeros cayeron al fondo de la zanja y resultaron heridos. Asimismo, en varios sectores de la ciudad colapsó el sistema de desagüe y 36 viviendas quedaron inundadas.

En tanto, 43 viviendas quedaron afectadas en el distrito de Morales y otras dos en La Banda de Shilcayo. Las lluvias también ocasionaron el derrumbe de una parte de pared en el hospital Regional de Tarapoto, al igual que en la Institución Educativa Luisa del Carmen del Águila Sánchez. El alcalde provincial de San Martín, Tedy del Águila Gronert, manifestó que junto al gobierno regional están enviando maquinarias a las zonas afectadas.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que San Martín registró un récord en lluvia, porque Tarapoto alcanzó un valor de 152,5 milímetros en 24 horas, de los cuales 151,8 milímetros de precipitaron se produjo entre las 19:00 horas del miércoles y las 07:00 horas del jueves.

9. Sunedu deniega licenciamiento

El pasado miércoles, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) decidió denegarle el licenciamiento institucional a las universidades Politécnica Amazónica (UPA), de Amazonas, y de la Latinoamericana CIMA (ULC), de Tacna, pues no lograron demostrar que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Ambas universidades deberán cesar sus actividades en un plazo máximo de dos años, que empezará a contabilizarse a partir del próximo semestre académico. También quedan impedidas de recibir nuevos ingresantes, en cualquier modalidad de captación.

La universidad Politécnica Amazónica (UPA) de Amazonas deberá cesar sus actividades en un plazo máximo de dos años, que empezará a contabilizarse a partir del próximo semestre académico. (Foto: Sunedu)

Mientras que el último miércoles, la Sunedu mediante resolución de su Consejo Directivo, denegó la solicitud de licenciamiento institucional presentada por la Universidad Seminario Evangélico de Lima (USEL).

La USEL no pudo demostrar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria. Al requerírsele un plan de adecuación para subsanar las observaciones detectadas en la primera etapa de evaluación, la universidad no consideró actividades pertinentes ni todas las necesarias para subsanarlas, omitiendo para alguna de estas incluso el presupuesto necesario para ejecutarlas.