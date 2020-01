Minutos antes de las siete de la mañana, una explosión causó alarma en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, en Villa El Salvador. A penas algunos vecinos lograron reaccionar a tiempo. Una fuga de gas que transportaba un camión cisterna fue el preludio de la tragedia que dejaría cinco muertos, 45 heridos y 20 viviendas afectadas por el fuego.

Hasta el lugar llegaron decenas de unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, ambulancias, policías y personal de defensa civil. El jefe de la IV Departamental Lima Centro de los Bomberos, Mario Casarreto, informó que el incendio fue catalogado con código tres. Al fuego de la cisterna también se debía sumar los daños en viviendas aledañas.

Una hora después de la emergencia, primero se confirmó la muerte de una persona. Se pensó que era el conductor del vehículo. Se habla de varios heridos y al menos ocho casas afectadas, mientras que las cifras iban en aumento. Dos horas después, El COEN y los Bomberos informan que se logró extinguir el incendio e iniciaron la remoción de escombros y acciones de búsqueda y rescate.

Mientras tanto, la crisis se vivía en los centros de salud. Todos los heridos fueron trasladados a los hospitales de Emergencia de Villa El Salvador, Guillermo Almnenara, Daniel Alcides Carrión, Dos de Mayo, Hipólito Unanue, Arzobispo Loayza, Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y San Borja. Habían personas afectadas por quemaduras y la inhalación de humo.

- Fuga y explosión -

¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué provocó la explosión? La primera versión señalaba que el camión de placa A2X-847 circulaba por la avenida Pastor Sevilla y se chocó contra unas viviendas. Sin embargo, unos videos grabados durante la emergencia muestra que se produjo primero una fuga de gas licuado de petróleo (GLP) y luego se inició el fuego. Es así como se pudo saber que el vehículo pasa sobre un desnivel en la vía con dificultad produciéndose la fuga.

En los videos se aprecia también cómo el gas se expande con rapidez por las calles, ingresando a las viviendas. Luego, una chispa inicia el fuego que acabaría por destruir varias viviendas. ¿Quién fue responsable? El conductor fue identificado como Luis Guzmán Palomino. En las imágenes se aprecia que pasa con lentitud sobre el desnivel de la vía y se queda detenido inciándose la fuga de gas, por lo que también se investiga si es que realizó alguna maniobra peligrosa.

Por otro lado, también se criticó el estado de la pista. Muñoz se pronunció sobre las condiciones de las pistas donde circuló el camión. De acuerdo con el burgomaestre, los técnicos le informaron que, a pesar de la infraestructura, si el vehículo hubiera estado en óptimas condiciones, no habría ocurrido el accidente.

“La pista se construyó en el 2010 por la Mancomunidad Sur y es un asunto que se hace con la municipalidad. Pero lo que dicen los técnicos, es que un vehículo con las condiciones adecuadas no hubiera tenido estos problemas”, señaló. “Esa máquina tenía problemas serios, yo no quiero adelantar cosas, pero hay casos que se ha podido corroborar que hay camiones que han tenido colisiones en las carreteras… Lamentablemente este camión no tenía las condiciones”, agregó.

En un video difundido por Canal N, el conductor contó cómo ocurrió la emergencia. “Las llantas delanteras bajaron, luego las llantas traseras, ahí reventó la tapa del tanque de la cisterna y sale todo el gas… Yo no podía ni ver, el gas me quemaba", dijo en un video. También señaló que intentó salir en un mototaxi y llamar a los bomberos pero ocurrió la explosión.

- El Chofer y la empresa -

El conductor fue identificado como Luis Guzmán Palomino. Se supo que tiene un historial de 83 infracciones de tránsito y transporte. Entre toda esta lista de multas registra 14 infracciones muy graves, 38 graves y 31 leves, registradas en el portal del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

Lo peor del caso es que este conductor ha sido multado cinco veces con la infracción U08 (del Reglamento Nacional de Carga), por prestar el servicio de transporte de carga y mercancías sin mantener el material transportado sujeto o cubierto, es decir, por trasladar materiales de manera insegura.

Por otro lado, el conductor trabajaba para la empresa Transgas LG EIRL, cuyo vehículo protagonizó la emergencia. Informe de El Comercio mostró que el 23 de octubre del año 2018, el camión sufrió un desperfecto mecánico a la altura del kilómetro 8.1 de la Panamericana Sur, en la urbanización Juan Pablo, en Surco. Es uno de los recientes antecedentes de esta unidad.

Tras esta emergencia, la Municipalidad de Villa El Salvador clausuró el local de la empresa empresa Transgas debido a que no contaba con la licencia de funcionamiento, entre otras irregularidades. Los fiscalizadores constataron que el inmueble donde funcionan oficinas tampoco contaba con el certificado de Defensa Civil. Otro motivo para el cierre fue por negativa de personal de la empresas a que se ejecute la inspección por parte de los fiscalizadores ediles.

- Las autoridades -

Cinco horas después de la tragedia, el alcalde distrital, Kevin Iñigo, llegó al lugar de la emergencia pero tuvo que cambiar sus planes y retirarse del siniestro por los airados reclamos que le lanzaron varios vecinos afectados. Iñigo explicó que desde temprano el personal de la Municipalidad de Villa El Salvador ayudó en atender la emergencia mientras él se encontraba gestionando ayuda para las personas afectadas por la enorme deflagración que hasta que el momento ha causado la muerte de cuatro personas y más de 40 heridos, entre ellos 7 niños con el 90% de sus cuerpos quemados.

Desde Trujillo, el presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre este hecho y lo calificó como una tragedia. "En el momento mismo de accidente hubo un fallecido y en el hospital también. Es muy lamentable, es un accidente que podemos calificarlo como una tragedia por la magnitud de sus consecuencias”, dijo Vizcarra a la prensa, y exigió una investigación. “Hay que investigar las causas, no puede ser que, así por así, un cisterna que llevaba GLP haya generado una deflagración que causó la explosión. Debe ser una investigación profunda, si fue negligencia de la empresa o del conductor”, indicó.

Luego, por la noche acudieron la ministra de Salud, Elizabeth Bustamante, y el ministro del Interior, Carlos Morán. La ministra Hinostroza sostuvo que el Estado garantiza la atención a los vecinos de Villa El Salvador que resultaron gravemente heridos tras la explosión. “Hemos visitado los hospitales para garantizar que [los heridos] reciban la atención de salud adecuada. Se encuentran en las unidades de cuidados intensivos y en las en las unidades de gran quemado”, refirió.

Por otro lado, Morán indicó que se reforzará la seguridad en la zona “Se va a reforzar la seguridad de las viviendas afectadas y donde se instalarán las carpas y los módulos temporales. Hay 150 efectivos, vamos a reforzar con el doble de cantidad para cuidar la tranquilidad y seguridad de los vecinos”, señaló a la prensa.

- La Ayuda -

Largas colas de ciudadanos se formaron afuera del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) en San Borja para donar sangre y plaquetas a los heridos en el incendio en Villa El Salvador (VES), luego del accidente de un camión-cisterna que transportaba GLP. Esta fue una respuesta al pedido del Ministerio de Salud (Minsa) para abastecer a los hospitales en donde se trata a los afectados por la tragedia.

Al lugar llegaron 80 agentes de la Policía Nacional, bomberos y personal del Ejército. Debido a la gran cantidad de personas, el ingreso al banco de sangre colapsó en pocas horas. En tanto, serenos de VES fueron a donar sangre al hospital del distrito.

A las 4:30 p.m. el Minsa informó que, gracias a la solidaridad de los peruanos, ya se tenían abastecidos los bancos de sangre y se pidió que los donantes acudieran hoy. Pese a ello, durante la tarde las personas siguieron llegando al INSN.

Essalud informó que los donantes también se pueden acercar al banco de sangre del hospital Almenara de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Para dar sangre se debe gozar de buena salud, pesar más de 50 kg y tener entre 18 y 55 años.