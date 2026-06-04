Por Carlos Gonzales

En medio del caos vehicular que existe en las vías y los altos índices de contaminación ambiental, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidió ampliar, hasta el 2031, el periodo de circulación en Lima y Callao de combis, microbus y buses antiguos en el sector del transporte público, muchos de los cuales ya superan los 30 años de antigüedad.