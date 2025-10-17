A través de un comunicado, las empresas de transporte urbano de pasajeros de Lima y Callao, representadas por los conos del Norte, Centro, Este y Sur, realizarán al mediodía de hoy, viernes 17 de octubre, un apagado de motores de tres minutos por el asesinato de un chofer y cobrador , en el distrito de Lurín en horas de la noche del jueves 16 de octubre.
Además, en el escrito, indicaron que esta medida es en solidaridad por el joven Eduardo Ruiz Sanz, victimado el miércoles 15 de octubre durante las manifestaciones ocurridas en el Centro de Lima.
Asimismo, exhortan a que no se cometan más actos de violencia tal como ocurrió hace unos días, que dejaron más de 100 heridos, entre civiles y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Los conos que suscriben este acto de solidaridad invocan a la población en general a acompañarnos en el dolor por estas víctimas de la extorsión y violencia general que viene desangrando a nuestro país, sea con cacerolazos o tocando sus bocinas y apagando los motores por espacio de tres (03) minutos al mediodía”, precisa el llamado.
Finalmente, indican que a pesar de los acuerdos con el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los conos de transporte que suscriben el presente pronunciamiento no aceptarán más muertes y violencia en nuestra ciudad.
