Indicaron que no soportarán más muertes ni actos de violencia. Foto: Andina
Redacción EC
A través de un comunicado, las empresas de transporte urbano de pasajeros de Lima y Callao, representadas por los conos del Norte, Centro, Este y Sur, realizarán al mediodía de hoy, viernes 17 de octubre, un apagado de motores de tres minutos por el , en el distrito de Lurín en horas de la noche del jueves 16 de octubre.

Además, en el escrito, indicaron que esta medida es en solidaridad por el joven durante las manifestaciones ocurridas en el Centro de Lima.

Carlos Salas Abusada

Comandante de la Policía confirma que un suboficial disparó contra joven que murió durante protesta en Lima


Asimismo, exhortan a que no se cometan más actos de violencia tal como ocurrió hace unos días, que dejaron más de 100 heridos, entre civiles y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Los conos que suscriben este acto de solidaridad invocan a la población en general a acompañarnos en el dolor por estas víctimas de la extorsión y violencia general que viene desangrando a nuestro país, sea con cacerolazos o tocando sus bocinas y apagando los motores por espacio de tres (03) minutos al mediodía”, precisa el llamado.

Finalmente, indican que a pesar de los acuerdos con el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los conos de transporte que suscriben el presente pronunciamiento no aceptarán más muertes y violencia en nuestra ciudad.

