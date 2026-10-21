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La Municipalidad de Miraflores informó que Sedapal conocía desde marzo las filtraciones en Armendáriz. Foto: GEC / Julio Reaño.
La Municipalidad de Miraflores informó que Sedapal conocía desde marzo las filtraciones en Armendáriz. Foto: GEC / Julio Reaño.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Luego de que el último lunes se produjera un desprendimiento de tierra y piedras sobre la bajada Armendáriz, a la altura del puente de la Paz —que puso en riesgo a quienes transitaban por la zona—, la Municipalidad de Miraflores informó a El Comercio que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) tenía conocimiento de esta situación desde meses atrás, pero no tomó acciones al respecto.

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