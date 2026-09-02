Se abre un nuevo capítulo en el caso de los trenes Caltrain. En medio del debate sobre si los vagones y locomotoras de la empresa estadounidense fueron donados o comprados, el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, solicitó a la Municipalidad de Lima (MML) que le transfiera un lote del material ferroviario para usarlo en la ruta que comprende a la ciudad heroica y Arica.

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A través de un oficio, Torres Robledo planteó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, la instalación de una mesa de diálogo para viabilizar su propuesta y se concrete la transferencia de vagones de pasajeros de tipo galería y locomotoras EMD F40PH-2 de alta capacidad. Ambas autoridades se reunieron el martes en la capital para evaluar la iniciativa.

Avances

El Gore Tacna autorizó, en septiembre del 2025, la elaboración del expediente técnico para la renovación y restauración integral de la vía férrea y del sistema de drenaje del tren Tacna-Arica. Dicho documento ya fue aprobado en los ultimos días. La iniciativa contempla una inversión de S/ 2′141.141,29 y un plazo de ejecución de 120 días calendario.

El tren Tacna-Arica no está operativo actualmente. (Foto: Gobierno Regional de Tacna/El Comercio)

El proyecto busca rehabilitar la zona afectada en febrero de 2025 por un alud generado por las intensas lluvias, las que activaron la quebrada Caunire y causaron un socavón de 12 metros de profundidad en el sector Villa Frontera, en Arica, lo que afectó un tramo de la línea férrea y obligó a suspender el servicio.

El ferrocarril Tacna-Arica fue construido por la empresa inglesa Arica & Tacna Railway Co. y fue puesto en servicio en 1856. Tiene una extensión de 62 kilómetros.

Un lote de trenes de Caltrain sería trasladado a Puno y Tacna, indicó el alcalde de Lima

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que existen conversaciones preliminares para destinar un lote de coches de Caltrain para ser usados en la ciudad heroica, incluso afirmó que otro destino del material ferroviario sería Puno.

Remarcó que la gran cantidad de coches entregados por Caltrain permitiría atender el pedido de las autoridades regionales. “Para esta primera etapa (de la puesta en operación del Tren Lima-Chosica) son muchos los coches con los que se cuentan, ya que estamos hablando de casi 100 coches y son coches en perfectas condiciones, por lo que hay la posibilidad de que se le pueda llevar un servicio de primer nivel a las ciudades de Puno y Tacna, y hay conversaciones que se han venido tratando de forma preliminar con los gobernadores de esas ciudades”, indicó Reggiardo.

No obstante, confirmó que un posible traslado de los trenes al sur del país requiere de una adenda al contrato firmado entre la Municipalidad de Lima y Caltrain, ya que el acuerdo estipulaba que los vagones y las locomotoras solo podrían usadas en Lima Metropolitana.

Alcalde Reggiardo apuesta por el funcionamiento del Tren Lima-Chosica. (Foto: MML).

“Si esto requiere una modificación de la donación, tendremos que hablar con la empresa Caltrain, seguramente haremos una coordinación previa con el embajador de EE. UU. en Perú, Bernie Navarro, para ver la posibilidad de modificar a través de una adenda el contrato original, ya que el contrato original contemplaba que estos vendrían para ser utilizados en Lima Metropolitana. Se puede modificar, la empresa participa de esta manera y no habría mayor inconveniente”, refirió.

En el caso de la capital, el alcalde explicó que la presidenta Keiko Fujimori le ha confirmado que los trenes de Caltrain serán usados en el proyecto ferroviario entre Lima y Chosica, por lo que el desarrollo de la iniciativa se encuentra en el terreno de Proinversión.

“El Gobierno central ya anunció que va a derivarle a Proinversión todo lo concerniente al contrato y lo pendiente respecto a la movilización del tren. El tren se va a mover porque lo he conversado con la propia presidenta (Keiko Fujimori). Hay que cumplir con los procedimientos y los plazos, pero hacia eso estamos yendo y va a empezar a funcionar pronto”, indicó.

Reactivar tren Tacna-Arica permitiría descongestionar ingreso de turistas en la frontera sur, según alcalde

La reactivación del tren Tacna-Arica con los vagones y locomotoras de Caltrain podría ayudar a descongestionar el ingreso y salida de los turistas, sobre todo chilenos, que acceden por la frontera sur, ya que se establecerían puntos de control en ambos extremos de la estructura ferroviaria, indicó el alcalde de Tacna, Pascual Güisa.

“Ayudarían a descongestionar el cruce de la frontera por parte de los turistas, lo cual demora solo en la etapa de control una hora y, a veces, los fines de semana hasta dos horas por la cantidad y la afluencia de turistas. Con el tren en operación el control se haría en Tacna y Arica, lo que se simplificaría el trámite y solucionaría en gran parte la congestión que se forma en (el complejo fronterizo) Chacalluta”, expresó la autoridad edil a El Comercio.

Además, remarcó que es importante poner en operación la línea de dicho tren, ya que el Perú tienen el derecho de servidumbre a perpetuidad sobre el tramo que cruza el territorio chileno, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Lima de 1929.

Un autovagón era el que trasladaba pasajeros en el tren Tacna-Arica. (Foto: Gobierno Regional de Tacna/Facebook)

“El otro tema ya pasa por un tema histórico. La línea del tren Tacna-Arica es de uso peruano y, si no le damos uso al tren, esa línea se va a perder. Es una gran oportunidad si se concreta, ya que permitiría la fluidez de pasajeros porque el autovagón que hay en Tacna es muy antiguo”, refirió el alcalde tacneño.

“Se tienen que modernizar los rieles, en la parte chilena también se debe mejorar la infraestructura ferroviaria. Lo que no debemos perder es la perpetuidad de la línea de servidumbre de este tren. Se necesita que se ponga en servicio, ya que actualmente está prácticamente abandonado”, agregó.

Pascual Güisa señaló que el autovagón que recorría la línea entre Tacna y Arica dejó de operar hace más de dos años y advirtió que su uso no es rentable debido a que solo puede transportar entre 60 a 80 pasajeros.

Debe evaluarse aspectos técnicos del ferrocarril Tacna-Arica antes de concretar llegada de trenes de Caltrain

En Tacna ya se viene comentando la posibilidad de que los trenes de Caltrain lleguen a dicha ciudad. El periodista Ernesto Suárez indicó que hay varios aspectos técnicos que deberían evaluarse antes de plantear su traslado.

En diálogo con El Comercio, Suárez recordó que las vías del ferrocarril Tacna–Arica actualmente no están en condiciones de soportar una locomotora y los vagones que se pretenden llevar desde Lima. “Con las justas tienen las condiciones para soportar el autovagón que estuvo funcionando. Si se quiere operar un tren de esas características, primero tendría que realizarse una renovación integral de la vía”, afirmó.

El GORE Tacna ha aprobado una modernización del material del tren Tacna-Arica. (Foto: Gobierno Regional de Tacna/Facebook)

También señaló que la estación de Tacna fue recortada durante anteriores gestiones del Gobierno Regional y actualmente no cuenta con el espacio necesario para albergar una locomotora y los diez vagones que se estarían considerando.

Por ello, consideró que se debe analizar primero si la infraestructura ferroviaria existente está preparada para recibir los trenes de Caltrain y operar con seguridad. “El tema requiere de una evaluación técnica integral antes de llevar los trenes, como pasó en Lima”, remarcó.

El plan de modernización del ferrocarril Tacna-Arica

Proinversión y el Gobierno Regional de Tacna suscribieron, en marzo del 2025, un convenio a fin de modernizar el Ferrocarril Tacna – Arica. El proyecto permitiría trasladar más de 60 mil pasajeros cada mes y demandaría una inversión de 70 millones de dólares.

El GORE Tacna planteó ejecutar la modernización del tren Tacna - Arica bajo la modalidad de Asociación Público – Privada (APP) autofinanciada, con la asistencia técnica de Proinversión, luego de recibir una intención de interés de inversionistas en presentar una iniciativa privada asociada al referido proyecto.

En virtud del convenio, Proinversión analizará la información existente y la que entregue el Gobierno Regional de Tacna, así como la recopilación de información y estudios técnicos adicionales que se requieran, con el objeto de evaluar la mejor alternativa para la formulación y estructuración del proyecto ferroviario mediante la modalidad de Asociación Público-Privada.

El tren Tacna-Arica permitiría la llegada de más turistas a la zona sur del país. (Foto; Gobierno Regional de Tacna/Facebook)

De concretarse la modernización del Ferrocarril Tacna – Arica mediante una APP, se efectuarán inversiones para la reposición de vías ferroviarias, reemplazo de material rodante y equipamiento, así como la modernización de estaciones y la operación y mantenimiento de los servicios de transporte de pasajeros y carga, impulsando así el turismo nacional y extranjero.

El Gobierno Regional de Tacna remarcó que el tren Tacna-Arica reducirá el congestionamiento en el puesto de Santa Rosa, facilitando el tránsito entre Perú y Chile.