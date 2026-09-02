icono te lo cuento
00:0000:00
Los trenes de Caltrain se encuentran almacenados en el parque La Muralla.
Los trenes de Caltrain se encuentran almacenados en el parque La Muralla.
Por Carlos Gonzales

Se abre un nuevo capítulo en el caso de los trenes Caltrain. En medio del debate sobre si los vagones y locomotoras de la empresa estadounidense fueron donados o comprados, el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, solicitó a la Municipalidad de Lima (MML) que le transfiera un lote del material ferroviario para usarlo en la ruta que comprende a la ciudad heroica y Arica.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.