El Túnel Ollachea, ejecutado por INTERSUR Concesiones mediante una Asociación Público-Privada (APP) con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el Tramo 4 de la Interoceánica Sur, en la provincia de Carabaya (Puno), obtuvo el premio de oro en la categoría Proyecto del Año para obras de hasta 100 millones de euros de los ITA Tunnelling Awards 2026.

La ceremonia se realizó en Lisboa, Portugal, y fue organizada por la Asociación Internacional de Túneles y Espacio Subterráneo (ITA).

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El proyecto, ubicado en la provincia de Carabaya, en Puno, fue el único representante de América Latina entre los finalistas de su categoría. Se impuso al acueducto Novaliches-Balara 4, de Filipinas, y a dos proyectos correspondientes a la extensión de la Línea Circular del Metro de Lisboa.

El túnel, de 1,024 metros de longitud, se construyó para dar una solución definitiva a un tramo de la vía afectado desde 2013 por caídas de rocas y deslizamientos, que ponían en riesgo a los usuarios y obligaban a interrumpir el tránsito con frecuencia.

Durante la excavación, el equipo de INTERSUR trabajó dentro de un sistema hidrotermal activo, con aguas geotérmicas que llegaron a 71.2 °C, la temperatura más alta registrada en un túnel vehicular según Guinness World Records.

Para avanzar en esas condiciones se aplicó el Nuevo Método Austriaco (NATM), con sostenimiento de concreto lanzado, pernos y marcos metálicos, además de control de filtraciones y aislamiento térmico.

Hoy el túnel opera con sistemas de ventilación, iluminación, videovigilancia y detección de incendios, conectados a un centro de monitoreo y control que funciona las 24 horas. Según el MTC, la obra beneficia a más de un millón de personas del sur del país.

Los ITA Tunnelling Awards distinguen cada año los proyectos, innovaciones y profesionales más destacados de la industria de túneles y obras subterráneas. En su duodécima edición, la ITA recibió 81 postulaciones válidas de 27 países, de las que un jurado internacional seleccionó 29 finalistas en ocho categorías.