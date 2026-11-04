El Túnel Ollachea, ubicado en la provincia de Carabaya, en Puno, fue el único representante de América Latina entre los finalistas de su categoría. (Foto: MTC)
El Túnel Ollachea, ubicado en la provincia de Carabaya, en Puno, fue el único representante de América Latina entre los finalistas de su categoría. (Foto: MTC)
Por Redacción EC

El Túnel Ollachea, ejecutado por INTERSUR Concesiones mediante una Asociación Público-Privada (APP) con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el Tramo 4 de la Interoceánica Sur, en la provincia de Carabaya (Puno), obtuvo el premio de oro en la categoría Proyecto del Año para obras de hasta 100 millones de euros de los ITA Tunnelling Awards 2026.

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