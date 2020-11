De acuerdo con la lista de desaparecidos de la Coordinadora de Derechos Humanos (CNDDHH), hasta el momento, la única persona no ubicada que participó en la marcha del último sábado en contra de la asunción de Manuel Merino es el joven Gabriel Rodríguez Medrano.

Ante esto, Porfirio Barrenechea, director de Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura de la Defensoría del Pueblo, informó que tras acudir a las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se comprobó que Rodríguez Medrano no cuenta con su ficha de identificación, lo que complicaría su búsqueda.

“Sí, efectivamente, lo comento con conocimiento de causa porque es un caso que no solo ha estado en la lista de Amnistía, también en la Coordinadora de Derechos Humanos. Además, un familiar llamó al Defensor del Pueblo para reportar la supuesta desaparición”, declaró en diálogo con RPP.

“Ahora en Reniec no se ha encontrado esa identificación con esos nombres, pero sí hemos podido tener la referencia de un tío. Sin embargo, no ha sido posible establecer una comunicación directa con esta persona, se ha ido hasta a su domicilio, pero nada”, agregó.

Añadió que, aparentemente, sus datos no serían los correctos o que, probablemente, sea un ciudadano extranjero. En ese sentido, detalló que el caso sigue en investigación para dar con su paradero.

“Cabe la posibilidad que sus datos estén equivocados, también hay versiones que sería una persona extranjera, no se sabe. También hay algunas versiones en redes sociales que dicen que lo habrían encontrado en Ventanilla. Entonces, son cosas que se tienen que terminar de precisar”, señaló.

Tras lo sucedido, un vocero del Reniec confirmó a este medio que la Defensoría del Pueblo solicitó el mencionado documento, pero no hay registro alguno sobre Rodríguez Medrano. “El joven no cuenta con ficha registrada en el Reniec, no hay ficha con ese nombre”, aseguró.

Último joven que falta ubicar tras participar en marcha no tendría ficha del Reniec y complicaría su búsqueda. (Video: RPP)

