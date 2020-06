César Roberto Baldarrago Fiestas (1964-2020)

Amigo, compadre, no sabes lo que me cuesta escribir y poder asumir tu partida hacia la eternidad el 8 de mayo, producto de este maldito virus.

Nos tomaste la delantera ‘Peluche’ César Roberto Baldarrago Fiestas, pero ya descansas en paz, te quiero mucho y nunca te olvidaré. Tantas anécdotas, alegrías, tristezas que hemos pasado, no solo conmigo sino con toda la familia en general, dejas un gran vacío. Gracias ‘Peluchín’ por todos los cariños y detalles que siempre tuviste con mis hijos. Tu ahijada Macarena siempre te recordará como tu doctora preferida, no me equivoqué al escogerte como padrino de mi hija por tu nobleza y el cariño que le tenías. Descansa en paz, nos encontraremos pronto. Tu compadre Jorge Alejandro Hut Álvarez.

- OBITUARIO-

