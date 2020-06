Víctor Gregorio García Matos (1931-2020)

Papá, no tengo vida para agradecerte todo lo que hiciste por y mis hermanos, muchos de mis logros te los debo a ti. Sabía que tu partida llegaría algún día, pero no estaba preparado para dejarte ir ese 6 de mayo, nunca podré olvidar el dolor de tu partida. Lo que más lamento es no haberte podido dar el último adiós como tú te lo merecías acompañado por tus hijos, nietos, yernos, familiares, vecinos y muchos de tus amigos. Solo te puedo decir gracias y que siempre tendrás nuestro amor. Descansa en paz papá. Tu hijo mayor Arturo García Arca.

-OBITUARIO-

El Comercio busca dar un sentido homenaje y reconocimiento a todas las víctimas del COVID-19 y de alguna manera reconfortar a las familias y amigos que perdieron a un ser querido. Por ello, hemos dispuesto este espacio para publicar las historias de las víctimas, contadas por quienes más los apreciaron.

Invitamos a nuestros lectores a enviarnos un texto breve (cuatro párrafos como máximo) y fotografías que hablen de la vida de su familiar fallecido a causa de esta pandemia. Por favor indicar el nombre y edad del fallecido, y un número de teléfono de contacto. Ponemos a disposición el siguiente correo electrónico: desdelaredaccion@comercio.com.pe. El Comercio se reserva el derecho de editar los textos enviados por cuestión de espacio.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: personas hacen largas colas durante la madrugada para conseguir oxígeno

* El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.