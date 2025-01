Cabe mencionar que tal cantidad de homicidios es superior a la registrada los años anteriores (desde el 2017, que se creó el Sinadef) durante el mismo período del mes de enero. El año pasado la cifra fue de 60, en el 2022 de 70, y en el 2020 de 62. Estos tres años fueron aquellos que alcanzaron también los números más altos.

#LOULTIMO 🇵🇪

Se incrementa a 81 la cantidad de homicidios registrados desde el 01 al 15 de enero del 2025 de acuerdo a los datos oficiales del SINADEF, tal cantidad es superior a todos los años anteriores (desde el 2017) durante tal período de días del mes de enero.#ATENCIÓN 🇵🇪… pic.twitter.com/fQottaPj1g — Juan Carbajal 🇵🇪 (@juank23_7) January 17, 2025

En tanto, la mayor cantidad de homicidios en lo que va del 2025 se concentra principalmente en 5 regiones: Lima (22), La Libertad (9), Callao (8), Ica (6) y Piura (5). Esta tendencia viene ocurriendo desde el año 2021 y fue más crítica en el 2024 a pesar de los estados de emergencia. Las regiones con menos casos fueron Ayacucho, Amazonas, Apurímac, Cusco, Huánuco, Lambayeque y Ucayali. Todos con uno.

No existe día sin homicidios

Tras consultar los datos del Sinadef, otro dato que llamó poderosamente la atención: en los últimos 8 años (desde la creación del sistema) es que no hubo un solo día sin homicidios . Es decir, desde el 2017 a la fecha, se produjo al menos un asesinato por día. Nunca dejó de correr sangre por las calles del país.

Al respecto, el ingeniero Juan Carbajal, experto en análisis de datos, evidenció precisamente este escenario de violencia que se repite día tras días en el país, y lo comparó con el de El Salvador, donde la tasa de homicidios desde el 2 de este mes es cero. Asimismo, se preguntó si en algún momento el Perú podrá tener un registro similar de homicidios.

“Quince días consecutivos con CERO homicidios en El Salvador desde el 02/01 al 16/01 del año 2025. ¿Algún día en el Perú, tendremos al menos UN día sin homicidios?”, manifestó en su cuenta de X (antes Twitter).

QUINCE días consecutivos con CERO homicidios en El Salvador desde el 02/01 al 16/01 del año 2025.



¿Algún día en el Perú, tendremos al menos UN día sin homicidios? pic.twitter.com/7emj7bHmvU — Juan Carbajal 🇵🇪 (@juank23_7) January 17, 2025

Por otro lado, en comunicación con El Comercio el experto pudo evidenciar que a lo largo de estos 8 años solo en seis oportunidades se han registrado cifras diarias de homicidios realmente bajas. Fueron 4 las veces que se reportaron un caso diario: a inicios del 2017, en el primer trimestre del 2021, a inicios y a la mitad del 2024. En tanto, fueron dos los momentos donde el Sinadef registró 2 casos al día: durante el primer trimestre del 2021 y a inicios del 2025.

“He podido desglosar la data desde el 1 de enero del 2017 en adelante y no he visto un día con cero homicidios. Esperemos que algún día pueda ocurrir ello. Sí he visto algunos días con 1 o 2 homicidios, pero con cero al menos no se visibiliza registro alguno desde el 2017, en base a los datos oficiales del Sinadef“, detalló Carbajal.

¿Cómo frenar la violencia?

Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y director ejecutivo de CHS Alternativo, indicó a El Comercio que las cifras de homicidios que se han venido presentando en lo que va del año van a seguir al alza pues así lo marca la tendencia actual. Por ello, dijo que lo más probable es que el 2025 concluya como uno de los años mas violentos a nivel de homicidios en la historia del Perú. Agregó que hay diversos factores que contribuyen a esta situación, siendo el primero una fuerte crisis institucional.

“En los últimos 5 años hemos tenido una crisis política que ha impactado al sector Interior, Ministerio Público y Poder Judicial. En el caso de los dos primeros ha afectado la posibilidad para anticiparse y adelantarse a la evolución del crimen organizado. En ese sentido, en estos momentos la criminalidad tiene un sistema de acopio de dinero muy alto como consecuencia de las extorsiones y secuestros, que le permite establecer sinergias con otros mecanismos de sistemas de criminalidad”, detalló.

Valdés explicó que hay varios grupos criminales operando en el país, muchos de ellos en Lima Metropolitana, disputándose agresivamente el control de ciertas zonas territoriales para cobrar cupos a nivel de la explotación sexual de mujeres, en el transporte, la construcción, en los emprendimientos, en todos los sectores. Los muy buenos resultados económicos que deja este accionar viene permitiendo que superen en rapidez, tecnología, vehículos, movimiento a las fuerzas del orden.

Un segundo factor está ligado a la Policía Nacional. Tiene un parque vehicular en desuso y parcialmente inoperativo, no hay una visión sistémica del delito, los componentes de investigación criminal están muy desactualizados, muy poca inversión y una criminalística venida a menos. Todo eso hace que se tenga un altísimo nivel de impunidad. “Las fuerzas de la criminalidad actúan y es muy complicado dar con ellos, por lo tanto se han apoderado de diversos territorios”, señaló.

Por otro lado, Valdés resaltó que el Ministerio Público apenas ha recibido una quinta aparte del presupuesto que le solicitó al Estado, lo que también está favoreciendo a que la criminalidad no pueda ser enfrentada con eficiencia como dos fuerzas importantes como la Fiscalía y la PNP.

“Otra cosa que no ayuda en absoluto son las disposiciones del Legislativo. Las normas que está dando el Congreso tanto a nivel de crimen organizado, de la colaboración eficaz, la detención preliminar, por citar tres normas, son absolutamente antitécnicas y favorecen a la criminalidad. Eso tampoco está ayudando. Refuerza la sensación de impunidad. Hacen sentir que ellos (los criminales) están manejando el orden en la ciudad”, expresó.

Para Valdés, frenar esta situación es muy complicado. La pregunta sería, sostuvo, si este gobierno tiene la capacidad de revertir el escenario. “Yo no veo que durante el 2025 puedan ponerse en marcha algún tipo de medida que pueda frenar lo que viene ocurriendo. Lo que tendría que pasar es un evento muy impactante que despierte a las fuerzas que están en estos momentos pasivas, inertes”, comentó.

Ministro del Interior cuestiona cifras del Sinadef

Días atrás, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó las cifras almacenadas en el Sinadef respecto al número de homicidios en el Perú, pues afirmó que “parten de una fuente de error”. El funcionario se pronunció ante la información de un medio de comunicación que alertaba, a inicios de diciembre, que los asesinatos aumentaron un 30% en el 2024.

Incluso, el titular del Mininter señaló que de acuerdo con los reportes que le ha alcanzado la Policía Nacional del Perú, la cantidad de homicidios en el país habría aumentado solo entre 7% a 8%.

“Yo ya lo he referido: ese es un porcentaje que parte de una fuente de error. La fuente de error que se está considerando es el Sinadef. El Sinadef desde el año pasado, y esto fue una noticia pública, fue incluso intervenido por los diversos errores porcentuales que estaba sacando”, aseguró. Santiváñez agregó que las cifras “reales” que maneja su sector se basan en la información recopilada junto con la Policía Nacional, en las denuncias y los hechos delictivos que se han registrado.

La mayor cantidad de homicidios en lo que va del 2025 se concentra principalmente en 5 regiones : Lima, La Libertad, Callao, Ica y Piura.

Por su parte, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, cuestionó al actual titular de esa cartera por poner en tela de juicio el reporte del Sinadef. En ese sentido, criticó la ineficacia de las políticas de emergencia declaradas como soluciones rápidas, pero que no atacan el problema de fondo, es decir las causas estructurales.

Para Basombrío, la falta de una estrategia basada en inteligencia, investigación criminal y transparencia limita el impacto de las medidas implementadas. Si bien refirió que hay personal capacitado, a este se les reasigna a tareas irrelevantes, desperdiciando el potencial de especialistas.

En tanto, el ministro de Salud, César Vásquez, defendió las cifras del Sinadef, señalando que su sector ha venido trabajando para mejorar el control de los reportes de defunciones. “Dudo mucho que sea un error de los médicos. No quiero caer en apresuramientos y espero que las aseveraciones que haga mi colega tengan el sustento, se investiguen y se sancionen”, expresó.

Otras cifras de violencia y defunciones

Tomando en cuenta las provincias, la mayor cantidad de casos de homicidio en lo que va de enero del 2025, registrados en el Sinadef, se concentra en Lima (17), Callao (8), Huaura (5), Tambopata (4), Trujillo (4) y Virú (4).

Por otro lado, en total se han producido 340 muertes violentas del 1 al 16 de enero en el país. De estas, 107 fueron a provocadas por accidentes de tránsito, 9 por accidentes de trabajo, 35 fueron suicidios y 37 a causa de cualquier otro accidente.

Balacera en San Borja

Un hombre de 35 años fue baleado por presuntos sicarios al ingreso de la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Borja, la tarde de este viernes. El hecho ocurrió frente a decenas de personas que entraban y salían de la estación. Cámaras de seguridad mostraron a dos sujetos en moto lineal acercarse al paradero. Uno de ellos baja del vehículo menor y apunta a la víctima. Tras la lluvia de disparos, ambos delincuentes huyen con rumbo desconocido.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado donde anunció el cierre temporal del acceso principal a la estación La Cultura, y la habilitación de un nuevo ingreso por la parte posterior. Al promediar las 7 de la noche, dio cuenta de que el acceso principal fue restablecido.

Un hombre de 35 años fue baleado por presuntos sicarios al ingreso de la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Borja. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

La víctima, que fue traslada a una clínica cercana, fue identificada como Álvaro Triunfo Huamaní, de 35 años, quien presuntamente se dedicaba a la actividad del “tarjeteo” en dicho sistema de transporte. Aunque el caso se encuentra en investigación, lo cierto es que detrás de esta modalidad existen mafias que mueven grandes cantidades de dinero.

Un informe de El Comercio reveló cómo estas mafias se aprovechan de las largas colas que se forman para recargar las tarjetas y, con el pretexto de ahorrar tiempo a los usuarios, les ofrecen pasar su tarjeta (previamente adulterada). De acuerdo con los datos recopilados por la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) para el 2023, se estima que estas organizaciones delictivas estarían obteniendo ganancias de alrededor de 15.600 soles por hora.

Asimismo, según la ATU, desde el 2018 hasta el 2022, se han reportado pérdidas de hasta 28 millones de soles a causa de las mafias de ‘Los tarjeteros’. En tanto, para esa fecha se habían incautado más de 2 mil tarjetas con saldo ficticio y han sido intervenidas por la Policía Nacional más de 159 personas. De estas, 145 fueron investigadas por la fiscalía por fraude electrónico.

Percepción de inseguridad

De acuerdo con la última encuesta de percepción sobre calidad de vida del Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos, correspondiente al 2024, el principal problema que afecta la calidad de vida en Lima y Callao es la inseguridad ciudadana (80,2%). Más de la mitad de encuestados se mostró insatisfecho con la forma en que las autoridades abordan esta problemática (84,6%).

El estudio también reveló que debido a diversos factores, 7 de cada 10 habitantes (77,4%) se siente inseguro en su ciudad. En contraste, solo un 6,2% señaló sentirse seguro en las calles de Lima y Callao.

En tanto, tomando en cuenta las circunstancias que contribuyen al nivel de percepción de la inseguridad ciudadana, el 44,7% de la población se mostró insatisfecha con la iluminación de las calles. Del mismo modo, el 55,8% manifestó su inconformidad con el estado de las calles y plazas, frente a un 12,8% que precisó estar satisfecho.

Por el contrario, al consultar sobre qué medidas o elementos consideran los limeños y chalacos que podrían ayudar a que se sientan más seguros en su distrito, las respuestas más mencionadas fueron el patrullaje continuo (65,9%), cámaras de seguridad (53,4%), casetas de serenazgo (33,3%) e iluminación de las calles (31,2%).