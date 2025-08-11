Un elefante blanco en Miraflores: Sisol viene pagando más de S/ 500 mil por local sin uso

El edificio se encuentra en la avenida Paseo de la República. Según lo acordado entre las partes, el arrendamiento es por tres años, donde Sisol pagaría mensualmente S/ 70 mil a la dueña Clelia Rosalinda Cano Altez, quien es hermana de Ruben Cano Altez, actual alcalde de La Victoria y actual afiliado de Renovación Popular, el partido que lidera el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Hasta abril de 2025, Sisol había pagado S/ 490 mil por el alquiler del local de Miraflores que se mantiene sin uso por falta de acondicionamiento. Así lo señala un informe de la Contraloría.

—La inspección—

Hasta abril pasado, Sisol había pagado S/ 490.000 a la arrendadora sin que el local de cinco pisos esté funcionando , según advirtió un informe de Contraloría.

El responsable de la implementación del local explicó al máximo ente de control que la situación correspondía a la demora en los cambios de zonificación. Las consultas de cambio de zonificación -de zona residencial por local de salud- se iniciaron a finales del 2024- después de la firma de contrato- y se obtuvo el permiso recién en mayo pasado.

Contraloría también detectó que, después de cuatro meses del contrato, se emitieron pagos adicionales por acondicionamiento del local por S/ 312.181 “que estarían demostrando que tardíamente iniciaron acciones”.

En abril pasado, el encargado del local también indicó que en dos meses -es decir, para junio- se culminaría con el acondicionamiento del local. El Comercio constató que, para agosto, el edificio sigue tapado con mallas.

Desde el martes 5 de agosto, este Diario solicitó descargos a Luis Rubio, presidente de Sisol, quien se comprometió a brindar las respuestas que no llegaron hasta la noche del sábado 9 de agosto. Rubio viajó esta semana hasta Ayacucho para la entrega de un Hospital de la Solidaridad en dicha región junto al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

“Se ha realizado el cambio de zonificación que ha durado ocho meses, el desarrollo del proyecto de planos de acuerdo a la normatividad del sector salud, desarrollo de las adecuaciones físicas, escapes y escaleras, ampliación de espacios y otros; aumento de la carga eléctrica para equipos biomédicos de alta tecnología, sistemas informáticos, sistemas contra incendios y otros. Desarrollar todo este proceso necesitó y va a necesitar un tiempo mínimo de un año”, dijo Rubio en su respuesta, tras indicar que se prevé el inicio operaciones para finales de setiembre del próximo año.

El titular de Sisol se negó a detallar el monto exacto desembolsado por el edificio para agosto del presente año , alegando que “lo gastado en estos meses está previsto en la proyección financiera de su retorno dentro de los 12 primeros meses de iniciada las actividades”.

Finalmente, sobre el contrato de arrendamiento con la hermana de un alcalde de su partido, Rubio aseguró que no le alcanza el impedimento de ley sobre familiares. “El alcalde de La Victoria, hermano de la propietaria, no tiene ningún vínculo con la Municipalidad de Lima ni con el Sistema Metropolitano de la Solidaridad; por tanto, la hermana del referido alcalde no tiene impedimento alguno para contratar con el Sisol”, apuntó.