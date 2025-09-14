Un elefante blanco en Ucayali: Hospital de Pucallpa acumula 10 años de retraso y culminarlo ahora costará el doble

Si tienes información para compartir con nosotros, puedes escribirnos a través de este formulario AQUÍ

La primera piedra del “nuevo” Hospital Regional de Pucallpa (Ucayali) se colocó el 20 de julio del 2016. Ese día, con la presencia del entonces presidente Ollanta Humala y del gobernador de Ucayali, Manuel Gambini –hoy nuevamente en el cargo–, se anunció que en dos años y medio la región contaría con un hospital moderno que permitiría atenciones de casos complejos a favor de más de medio millón de habitantes de la selva. Sin embargo, casi diez años después, el hospital sigue sin abrir sus puertas.

Durante este tiempo, se ha convertido en un proyecto marcado por adendas, resoluciones contractuales, nulidades y expedientes técnicos observados. En un inicio, la inversión del proyecto ascendía a S/343 millones, pero hoy se estima que culminarla costará el doble: más de S/700 millones.

Sin avances

El contrato original fue suscrito en mayo del 2016 entre el Gobierno Regional (GORE) de Ucayali y el Consorcio Pizzarotti y Asociados. La supervisión quedó a cargo del Consorcio Hospital Pucallpa (Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. y GOC S.A.C.), en enero del mismo año. Todo durante la primera gestión de Gambini, quien retornaría al sillón regional en enero del 2023.

Desde la fecha de suscripción del contrato, según verificó El Comercio, se firmaron por lo menos seis adendas por el incumplimiento del avance del cronograma de obra. La primera fue en setiembre del 2017 –poco más de un año después–, mientras que la sexta se suscribió en mayo del 2019.

Dos años después, en el 2021, después de más de 40 ampliaciones de plazo para la obra, el GORE resolvió el contrato debido al “incumplimiento por desabastecimiento de materiales y retrasos en la ejecución”. Para entonces, el monto de inversión ya se había elevado a S/483 millones. Una cifra que no ha parado de incrementarse con el tiempo.

La obra está paralizada desde hace cuatro años. Solo un bloque ha sido acondicionado para pacientes. (Foto: José Luis Penadillo)

La pintura de las paredes del hospital se ha ido descascarando desde su paralización en 2021. (Foto: José Luis Penadillo)

Desde entonces la obra está paralizada. Pero eso no ha significado que haya dejado de generar costos al Estado. Según conoció este Diario, se siguen girando contratos para la vigilancia de los equipos médicos que, además, se encuentran almacenados. El último 29 de abril, se contrató el servicio de “vigilancia para custodia” de equipamiento y mobiliario en un almacén de Pucallpa, para lo cual se desembolsaron más de S/144 mil. Además, los procesos arbitrales derivados del contrato terminaron causando un perjuicio de S/47 millones al GORE de Ucayali.

Mientras tanto, la población de Pucallpa se atiende en un único pabellón del hospital en condiciones precarias. “Hay una pésima atención en salud, hay desabastecimiento de medicina. No tenemos buenos equipos quirúrgicos modernos, a pesar de que ya se ha destinado [dinero]. Nosotros no gozamos de nada”, señaló Eler Romayna, secretario del Frente de Defensa de Ucayali.

Consultado por este Diario, el gobierno regional atribuyó la situación a la gestión anterior. “El compromiso es iniciar la ejecución del saldo de obra con el presupuesto 2026”, indicaron. Además, señalaron que la pérdida de los arbitrajes se debió “a la falta de una adecuada defensa” de la Procuraduría Pública Regional.

También señalaron que existe un “plan maestro” para el reinicio de la obra y reconocieron que, a la fecha, se ha invertido más del presupuesto inicial asignado: alrededor de S/426 millones. Indicaron que la paralización se debe “a la resolución del contrato en 2021 y a la falta de un expediente de saldo de obra consistente”.

“Hoy la obra principal está paralizada y se ejecuta un plan maestro con tres fases. La primera es el reinicio de la obra principal. La segunda es la contingencia [...]. La tercera fase es el plan estratégico de uso anticipado de equipamiento y mobiliario”, indicaron.

Sobre los contratos que se siguen gestionando, afirmaron que “la entidad tiene la obligación de custodiar y almacenar adecuadamente dichos bienes hasta su entrega”.

1 1/1/2015 Manuel Gambini inicia su gestión como gobernador regional de Ucayali. 2 7/9/2015 Se aprueba el estudio definitivo del proyecto del "nuevo" Hospital Regional de Pucallpa. 3 11/1/2016 S/ 9'896.911 El GORE y Consorcio Hospital Pucallpa suscribe contrato para la supervisión de la obra. 4 17/5/2016 S/ 343’763.600 El GORE y Consorcio Pizzaroti y Asociados firman contrato para la construcción del hospital por plazo de 900 días (dos años y medio). 5 20/7/2016 Se coloca la primera piedra con la participación del entonces presidente Ollanta Humala y el gobernador Manuel Gambini. 6 20/9/2017 Primera adenda del contrato. 7 31/12/2018 Culmina la gestión de Manuel Gambini. 8 10/5/2019 Sexta adenda del contrato. 9 30/3/2021 S/ 483’673.857 Se actualiza el monto total de inversión del proyecto. 10 27/8/2021 El gobierno regional resuelve el contrato. Se paraliza la obra por retrasos. 11 29/12/2022 S/ 195’604.714 Se aprobaron el expediente técnico del saldo de obra y la ejecución del proyecto. 12 1/1/2023 Se inicia la segunda gestión de Manuel Gambini. 13 11/10/2023 Se aprueba el proyecto como obra priorizada del gobierno regional. 14 6/3/2024 El gobierno regional declaró la nulidad del expediente técnico por transgredir las normas. 15 22/8/2024 S/ 700’270.499 Se realiza nueva actualización del presupuesto.