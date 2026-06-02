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Resumen

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Los efectos de un Fenómeno El Niño se sienten en la costa peruana, sobre en el norte del país. (Fuente: Andina)
Los efectos de un Fenómeno El Niño se sienten en la costa peruana, sobre en el norte del país. (Fuente: Andina)
Por Carlos Gonzales

Las posibilidades de que se desarrolle un Fenómeno El Niño Global de grandes dimensiones, denominado ‘Súper Niño’, en los próximos meses van aumentando. El Centro de Predicción Climática de EE.UU. había anunciado que el patrón meteorológico de El Niño tiene “probabilidades de surgir pronto” y podría alcanzar niveles “muy fuertes” más adelante.

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