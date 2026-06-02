Las posibilidades de que se desarrolle un Fenómeno El Niño Global de grandes dimensiones, denominado ‘Súper Niño’, en los próximos meses van aumentando. El Centro de Predicción Climática de EE.UU. había anunciado que el patrón meteorológico de El Niño tiene “probabilidades de surgir pronto” y podría alcanzar niveles “muy fuertes” más adelante.

LEE AQUÍ: Campo de Marte: OEFA reporta que obras no tenían presupuesto para riego y los árboles siguen afectados

Además, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) indicó -en su reciente boletín mensual- que existe un 82% de probabilidades de que El Niño Global aparezca entre mayo y julio, y que se prolongue hasta el próximo año.

Incluso, remarcó que existe actualmente una probabilidad superior al 50% de que el fenómeno se vuelva “fuerte” o “muy fuerte” entre septiembre y noviembre.

Un Fenómeno El Niño extraordinario podría aparecer entre diciembre y enero, indicó especialista

Ricardo Bohl, geógrafo, investigador y profesor de la carrera de Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indicó a El Comercio que, de acuerdo con los reportes de las agencias especializadas del mundo, sí existen muchas posibilidades de que se presente un Fenómeno El Niño Global extraordinario en los próximos meses.

Explicó que en los continentes donde actualmente se desarrolla la estación de la primavera existe preocupación, ya que presentan altas temperaturas y pronostican que se incrementará más en la temporada de verano.

“Todas las agencias (especializadas) están muy alteradas ante lo que está pasando porque, en este momento, ellos están en primavera y si El Niño se manifiesta con esta potencia, los afectará en su verano, entonces será un verano extraordinario para ellos”, afirmó Bohl.

“La preocupación de ellos es justamente que en mayo, que es su primavera, están con temperaturas de verano. Entonces, ellos se preguntan cómo será junio y julio. La preocupación viene por ese temor porque si eso sigue subiendo podría ser un verano problemático”, agregó.

La costa norte del país resulta afectada por huaicos durante el Fenómeno El Niño.

En el caso del Perú, el especialista explicó que si se mantienen las condiciones que se reportan actualmente, entre diciembre y enero próximos se podría presentar un Fenómeno El Niño extraordinario.

“Si El Niño se extiende y toma más fuerza en diciembre o en enero podría ser un Fenómeno El Niño extraordinario. Si se está presentando ahora, lo que nos va a generar es un invierno suave, tal vez tengamos algunas lluvias o tormentas, ya que al estar más caliente el mar hay más evaporación y, por ende, podría haber lluvias. Si estas condiciones se mantienen o empeoran, entonces en diciembre o enero tengamos un Fenómeno El Niño extraordinario”, afirmó.

MIRA AQUÍ: La intrusión al Sismate bajo la lupa: así fue la vulneración al sistema de alertas

Explicó que con un Fenómeno El Niño fuerte se presentarían lluvias en la costa, se activarán algunas quebradas en las regiones y podría haber sequías en el sur del país.

Además, recordó que durante eventos de El Niño de gran magnitud se pierden más de mil kilómetros de carretera, resultan dañados -en promedio- cerca de 800 colegios, ya que se caen los techos o paredes, y alrededor de 300 centros médicos son afectados.

Afirmó que el país no está preparado para un Fenómeno El Niño extraordinario. “Me sorprende que, con la cantidad de El Niño que hemos afrontado no tengamos capacidad de respuesta, no solamente me refiero a la respuesta después del desastre, sino en la preparación”, refirió.

Bohl señaló que en las últimas décadas se ha acentuado la presentación recurrente de Fenómeno El Niño y aseguró que se debe a la “interacción” con el calentamiento global. En ese contexto, señaló que anteriormente un evento pequeño se aparecía cada cuatro o siete años, un evento mediano cada 15 años y un evento extraordinario cada 50 años.

Fenómeno El Niño del 82-83 y 97-98 serían una referencia de lo que podría ocurrir en el Perú, indicó meteoróloga

El Fenómeno El Niño de los años 82-83 y 97-98 puede ser un “marco referencial” de lo que podría ocurrir en el país si se mantienen las condiciones actuales en el océano Pacífico, cuya temperatura está por encima del promedio, indicó la doctora Elizabeth Silvestre, Ph.D en Meteorología y docente de la Universidad Agraria La Molina.

“Si este calentamiento persiste, vamos a tener un inicio de lluvias por los meses de octubre y noviembre, en la región norte serían abruptas e intensas”, refirió la especialista a El Comercio.

“La tendencia que se observa y cómo las agencias internacionales están evaluando el proceso de ocurrencia del Fenómeno El Niño es que sería extremo. El Niño extremo que se recuerda más reciente es del 97-98. Se perdieron 11 mil viviendas en ese evento”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: Inician trabajos para conectar Metropolitano con Línea 2: así serán los trabajos y los desvíos en una zona crítica de Lima

No obstante, remarcó que en el invierno se podría determinar la magnitud de Fenómeno El Niño. “De alguna manera se tendrá algún impacto en el Perú. Para estar seguros de la magnitud, de la intensidad y cómo serían los impactos se tiene que esperar a que se llegue la estación consolidada de invierno, actualmente estamos en la estación intermedia de otoño. Cuando estemos en invierno, podemos tener más seguridad de cuál será la intensidad y el comportamiento de este evento”, agregó.

Silvestre afirmó que el aumento de la presentación de El Niño en las últimas décadas está relacionada con el cambio climático y que su periodicidad se ha reducido, ya que anteriormente aparecía entre cuatro a siete años. “El cambio climático, debido a su comportamiento físico y procesos, ha alterado la frecuencia, intensidad y periodicidad de todos los eventos extremos, climáticos y oceanográficos. El Niño es conocido también como evento extremo”, aseveró.

Indeci advierte que ocupación desordenada del territorio agrava riesgos ante desastres

La ocupación desordenada del territorio y el crecimiento urbano sin considerar zonas de riesgo continúan agravando el impacto de los desastres en el Perú, advirtió Sara Elena Quiroz Miranda, directora de Políticas, Planes, Evaluación y Estadística del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), durante su participación en Riesgo País 2026, seminario sobre gestión y prevención de desastres en el Perú.

“Cuando se presenta un sismo tenemos un problema relacionado con la ubicación e infraestructura de cómo se han venido construyendo las ciudades, sin considerar las condiciones de ocupación del territorio”, señaló la especialista.

Durante el encuentro, Alex Salas Kirchhausen, CEO de R-Manager, sostuvo que las crisis y desastres no fracasan por falta de protocolos, sino por la descoordinación entre instituciones y directivos bajo presión. Explicó que, durante una emergencia, suelen presentarse problemas como colapso de comunicaciones, conflictos en las líneas de mando y toma de decisiones con información incompleta.

Por su parte, Mark Kitchens, CEO de Apollo South America, puso énfasis en la necesidad de fortalecer la interoperabilidad operativa entre instituciones para mejorar la respuesta ante emergencias y desastres. Durante su exposición, advirtió que el principal problema durante una crisis no es únicamente el fenómeno natural, sino la ruptura del sistema social y operativo que impide actuar de manera coordinada.

“El desastre no es el terremoto. El desastre es la ruptura del sistema social y operativo”, señaló Kitchens.

En el evento también participó Mario Casaretto La Torre, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien presentó las principales acciones ejecutadas entre 2023 y 2026 para reducir riesgos en la capital, entre ellas trabajos de limpieza y descolmatación en los ríos Rímac, Chillón y Lurín, así como intervenciones en quebradas vulnerables de Chosica y Cieneguilla.

Gobierno afianza medidas preventivas para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño Costero

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se reunió, el pasado martes, con funcionarios y representantes de entidades para adoptar las medidas preventivas necesarias para anticipar los posibles efectos del Fenómeno El Niño Costero.

“Como Gobierno tenemos que estar preparados ante las contingencias, sobre todo el Instituto Nacional de Defensa Civil, no solo abastecido en lo que necesitan para apoyar a la población, sino también en preparar a sus grupos de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres. A este esfuerzo se suman nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes darán la primera respuesta”, enfatizó el jefe del gabinete ministerial.

En esa línea, Arroyo enfatizó que la gestión de desastres debe abarcar desde la prevención hasta la rehabilitación. Por ello, exhortó a los presentes a garantizar la culminación de los trabajos de refacción de las zonas afectadas. Adicionalmente, exigió celeridad a las instancias correspondientes para asegurar a los gobiernos locales la disponibilidad de los recursos en un plazo máximo de siete días, cuando estos lo requieran.

El encuentro, desarrollado en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), congregó a los ministros de Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Producción, Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, Cultura, y los viceministros de los sectores Transportes y Comunicaciones y Educación.

También asistieron los representantes del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Como se recuerda, el Enfen señaló en comunicado de quincena de mayo que se mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”. El organismo pronostica una mayor probabilidad de que el evento se prolongue hasta febrero de 2027 con una magnitud débil, y advierte sobre la posibilidad de alcanzar una intensidad moderada entre mayo y agosto de 2026.