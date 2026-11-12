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Resumen

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El papa León XIV saluda a los miles de feligreses que llegaron hasta la Av. Brasil para expresarle su cariño.
El papa León XIV saluda a los miles de feligreses que llegaron hasta la Av. Brasil para expresarle su cariño.
/ Hugo Pérez / El Comercio
Por Renzo Giner Vásquez, Sebastián Ramírez Mendoza, Diego Aquino Pedraza

Promediando las 5:10 p.m., la nave de Aerolíneas Argentinas que trasladaba al papa León XIV aterrizó en la Base Aérea del Callao, dando inicio oficial a la tan esperada visita del Sumo Pontífice al país.

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