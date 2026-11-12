Promediando las 5:10 p.m., la nave de Aerolíneas Argentinas que trasladaba al papa León XIV aterrizó en la Base Aérea del Callao, dando inicio oficial a la tan esperada visita del Sumo Pontífice al país.

El Papa fue recibido por una delegación encabezada por la presidenta Keiko Fujimori, el arzobispo Paolo Rocco, entre otras autoridades políticas y religiosas.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos se produjo cuando recibió un arreglo floral de mano de dos niños y cuando se acercó para saludar al grupo de ciudadanos que habían sido electos para acompañar a la comitiva junto a la pista de aterrizaje.

Desde temprano, las calles de Lima y Callao por las que iba a transitar la comitiva oficial comenzaron a congregar a cada vez más ciudadanos. Según Vatican News, unos 3 millones de peruanos salieron a recibir al papa León XIV.

Las calles por las que transitaría la comitiva papal lucían repletas desde la mañana. / Hugo Pérez / El Comercio

Una efervescente emoción que mezclaba el entusiasmo por recibir la cuarta visita papal de nuestra historia con el entrañable cariño que existe por la figura del padre Robert Prevost, quien hasta el 2023 ejerció como obispo de Chiclayo.

Tal como se había adelantado previamente, la delegación recorrió en un vehículo cerrado las avenidas Faucett, La Marina y Brasil hasta la Basílica María Auxiliadora, media cuadra antes de la Plaza Bolognesi.

En dicho punto, el Sumo Pontífice dejó el carro cerrado para subir al emblemático papamóvil y saludar a los miles de feligreses que se dieron cita en la importante avenida desde la mañana.

El Comercio pudo conversar con personas que acudieron desde Comas, Villa María del Triunfo o Carabayllo, en algunos casos desde las 8 de la mañana, para conseguir un espacio cercano a la vía por la que transcurriría la comitiva de León XIV.

Este Diario también pudo registrar a grupos de ciudadanos venezolanos y colombianos que portaban sus banderas durante el evento.

El flujo de asistentes aumentó hacia el mediodía, se acentuó a las 2:00 p.m. y llevó a que la Policía Nacional endurezca el cordón de seguridad desde las 4:00 p.m. Durante las dos horas y media de espera posteriores a ello, este Diario presenció diversas discusiones entre los asistentes por obtener una mejor vista de la avenida, cánticos en contra de los equipos de prensa que se habían instalado en el cruce de la Av. Brasil con el óvalo Bolognesi y ligeras fricciones con la Policía, sin que se registraran incidentes de mayor gravedad.

Imágenes del Papa, banderas del Vaticano e infinidad de productos más se ofertaban en la Av. Brasil. / Hugo Pérez / El Comercio

Cada pocos minutos, además, los grupos de asistentes gritaban el lema de “el Papa es peruano” y entonaban cánticos religiosos. Se registró una intensa presencia de comerciantes en la zona, quienes ofrecían desde estampas con la imagen del Señor de los Milagros hasta banderas del Vaticano, láminas con el rostro de León XIV, hasta bancas de plástico para soportar las horas de espera.

Pese al evidente cansancio, especialmente entre los asistentes de la tercera edad, a las 6:35 p.m. los asistentes estallaron en júbilo debido al paso del papamóvil por dicho punto. “Mucha emoción, bendito sea. Que el Señor lo bendiga”, decía a El Comercio Hortencia, una mujer de la tercera edad, segundos después de que el vehículo del Papa pasara frente a ella.

“Feliz, contenta, feliz. No imaginaba verlo tan cerca. Que interceda ante nuestro padre celestial para que este Perú cambie, que dejen toda la corrupción que hay en nuestro país, que terminen todas las extorsiones, eso es lo que le pedimos al papa León XIV”, agregaba otra asistente al evento.

Ciudadanos de diferentes distritos se dieron cita en la primera cuadra de la Av. Brasil para presenciar el arribo de León XIV al papamovil. / Hugo Pérez / El Comercio

RUMBO A LA PLAZA DE ARMAS

El recorrido de León XIV continuó por el Paseo Colón, las avenidas Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y Tacna, para finalmente recorrer el jirón Conde de Superunda en dirección a Palacio de Gobierno, donde sostendría una breve reunión con la presidente Fujimori.

Decenas de fieles colmaron el jirón Conde de Superunda esperando estar cerca de León XIV. / Fernando Sangama / GEC

El periodista de Nacional de El Comercio, Diego Aquino, reportó que la Plaza Mayor de Lima se fue llenando de gente desde las 3:00 p.m. Hasta ahí llegaron personas de diferentes ciudades del Perú y se podían apreciar desde niños hasta ancianos entusiasmados por presenciar la llegada del Sumo Pontífice.

Bombos, platillos y mucha música acompañaron las horas de espera.

Además, Aquino pudo identificar que el pedido principal entre los asistentes era que Prevost eleve oraciones por el bien del Perú.

El Papa llega a la Plaza Mayor de Lima saludando a la multitud ahí congregada. / Fernando Sangama / GEC

“Agradecerle por haber venido al país a darnos su bendición. Sé que nos ama y nosotros lo amamos. Estamos muy felices y contentos de tenerlo en el país nuevamente. Creo que lo más importante sería que todos abramos el corazón, seamos más empáticos con nuestros semejantes”, señalaba a El Comercio la señora Gladys presente en la Plaza de Armas.

“Que siga haciendo lo que tiene que hacer, su labor como santo Padre tiene una misión universal por decir la verdad a quien deba decirla sin ningún miramiento. Él viene a ser testigo de la verdad”, expresó por su parte el padre Fernando Lozano, párroco de la Parroquia San Luis Gonzaga del Callao.

“Que reavive nuestra fe, que la fuente de nuestra vida social debe ser nuestra fe cristiana, que es parte de nuestra identidad y esta debe ser reavivada para construir un Perú mejor, sin violencia, sin corrupción”, agregó el religioso.

Prevost sostuvo una reunión con la presidente Fujimori en Palacio de Gobierno. / Fernando Sangama / GEC

CAMINO AL GRAN TEATRO NACIONAL

Tras su reunión en Palacio, la comitiva de León XIV se dirigió al Gran Teatro Nacional en San Borja. Durante el viaje se registró un pintoresco momento cuando un bus del Expreso 8 del Metropolitano recorrió fortuitamente un tramo de la Vía Expresa junto al vehículo que trasladaba al Papa.

El periodista de Nacional de El Comercio, Sebastián Ramírez, esperaba la llegada de León XIV en los exteriores del teatro desde las tres de la tarde, cuando decenas de creyentes comenzaban a aglomerarse.

El punto de encuentro fueron las inmediaciones del Ministerio de Cultura. Alrededor de las 4:30 p.m. la Policía cerró el acceso, por lo que los fieles que también esperaban verlo tuvieron que congregarse en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación.

En su mayoría, eran adultos mayores provenientes de distintas provincias, entre ellas Huánuco y Chiclayo. También había madres de familia con sus hijos y un grupo de comerciantes que ofrecían rosarios.

Además de los efectivos policiales, también estaba presente personal del Ministerio de Salud y ambulancias operativas para atender cualquier contingencia.

Los creyentes se organizaron y, con la ayuda de los voluntarios “Amigos de León”, repartieron globos amarillos para recibir al Papa.

Pocos minutos después de las 8:20 p.m. León XIV llegó al recinto. Aunque su ingreso fue breve y no se encontraba en el papamóvil, la llegada fue muy especial para los presentes. Una de ellas fue Rocío García, quien llegó desde Lince y aprovechó un momento en el que el vehículo se detuvo para acercarse a su ventana y saludarlo.

“Fue emocionante. El Papa es el mensajero de Dios, el sucesor de Pedro. Dicen que cuando Pedro salía a las calles, hasta con su sombra cuidaba a los enfermos. Hoy he sentido eso. He sentido toda la bendición y unción del Papa”, dijo a El Comercio.

El papa León XIV y la presidente Keiko Fujimori presencian un show de marinera norteña en el Gran Teatro Nacional. / Antonio Melgarejo / GEC

Rocío pudo verlo durante unos segundos y saludarlo. “Me sentí muy feliz. Se detuvo el vehículo, corrí un poquito y lo pude ver. Estoy muy emocionada porque creo en la Iglesia y creo que Dios nos manda al Papa para renovar nuestra fe”, agregó.

Este Diario también pudo conversar con tres mujeres que llegaron desde las 3 p.m. y se encontraban en primera fila, desde donde pudieron recibir el saludo del Papa. Las tres son vecinas de San Borja y forman parte de la parroquia José María Escrivá de Balaguer.

Anita Huarotto indicó que pudo verlo muy de cerca y que lo recibió con mucha emoción. “Sentí alegría. Él ha venido a reencontrarse con su pueblo. Es nuestro compatriota. Yo le pido por el Perú y por sabiduría para las personas que nos están gobernando”, dijo.

“Levantó su manito para bendecirnos. Ese momento fue emocionante. Como católica y creyente, espero que llegue su bendición a cada uno de los peruanos. También pido por salud para mí, mi hijita y mi yerno”, contó su compañera Delia Coronel.

“Quería llorar de alegría al verlo porque para mí es Jesús en la Tierra. Fue emocionante. Sus palabras son las palabras de Cristo y deben penetrar en nuestra mente y nuestro corazón para poder actuar al estilo de Jesús, y así resonar en cada uno de nosotros”, concluyó Marta Teresa Hernández.