Por Carlos Gonzales

La construcción de un edificio de 11 pisos y de tan solo tres metros de ancho ha generado pánico entre los vecinos de la calle Alfa, en el sector 3 del asentamiento humano Bocanegra (Callao), ya que temen que se desplome, pues consideran que sus estructuras son débiles y ha sido mal construido.

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