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Francisco Estrada, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático e investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, señaló que es probable que aparezca un Fenómeno El Niño “de proporciones históricas”. “Estaríamos ante algo parecido o mayor que los episodios de 1982, 1987 o 2015. El 2026-2027 romperá todos los récords. Ojo con el calentamiento actual, los impactos de El Niño pueden ser mayores y distintos”, indicó.

Senamhi explica el impacto que tendrá un Fenómeno El Niño

Grinia Ávalos, directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica de Senamhi, señaló a El Comercio que la zona en la que se avizora un posible incremento del calentamiento del mar se refiere al Pacífico Central, que también es conocida como región El Niño 3.4, y no al Niño 1+2, la cual es adyacente a la costa peruana.

En ese sentido, explicó que el calentamiento o enfriamiento del Océano Pacífico central tiene un efecto indirecto en el Perú, y que mayormente origina un déficit de lluvias en la sierra sur, así como “una primavera más seca”.

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“Básicamente se refiere a la otra sección del Pacífico, que es el Pacífico Central o comúnmente llamado región El Niño 3.4. Los impactos, si se calienta o si se enfría (el mar), en el caso del Perú es a través de las teleconexiones, es decir, no hay un impacto directo, sino indirecto. Este calentamiento se da a partir del segundo semestre, que coincide con la primavera o el inicio de periodo de lluvias de cara al 2027”, indicó la especialista.

“De darse este calentamiento en esta sección del Pacífico (Central), tendríamos también impactos en la medida de que las lluvias podrían suprimirse o darse con cierto déficit en la sierra sur, ya no en Tumbes o Piura, ya que estamos hablando de otro ámbito impactado por El Niño”, agregó.

En la imagen se muestra las regiones en las que se encuentra dividido el Oceáno Pacífico.

A Ávalos le llamó la atención que un pronóstico de la posible aparición de un Fenómeno El Niño global se haya emitido en abril, cuando, según dijo, una proyección más certera se hace entre mayo o junio.

“Los que trabajamos con las herramientas de los modelos numéricos sabemos que entre abril y mayo los pronósticos de estos modelos tienen una fuerte incidencia de la incertidumbre, pero a partir de junio son más confiables y tienen menos niveles de incertidumbre”, afirmó.

No obstante, remarcó que el Pacífico central es una de las zonas más estudiadas por países como Estados Unidos, Australia y Japón, entre otros, ya que el nivel de temperatura de su mar tiene impacto indirecto en el clima del mundo.

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“La fuente se refiere a lo que se espera que acontezca en El Niño 3.4, que es el Pacífico Central, y es la zona donde monitorea principalmente Estados Unidos y Australia porque hay un efecto indirecto en el clima cuando calienta esta gran zona del Pacífico”, afirmó.

“Esta sección es estudiada y vigilada por agencias internacionales de Estados Unidos, Australia y Japón porque las manifestaciones de calentamiento en esta sección rebotan de manera indirecta en diferentes partes del mundo”, agregó.

Los efectos de un Fenómeno El Niño global en el Perú

Jonathan Cárdenas, ingeniero meteorólogo, explicó a El Comercio que actualmente en el Perú se viene desarrollando El Niño costero, el cual ha desencadenado una serie de fuertes lluvias en febrero y que a largo del año se reflejaría en estaciones de otoño e invierno cálidas.

En ese contexto, señaló que a El Niño costero se le sumaría un Fenómeno El Niño global que tendría implicancias en todo el planeta. El principal impacto si se desarrolla este último evento en el país es que se produciría un déficit de lluvias en la sierra y selva, así como estaciones con temperaturas por encima de lo habitual.

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“Cuando tenemos un calentamiento en esta región El Niño 3.4 (Pacífico Central) suele ocurrir que tenemos déficit de lluvias en la sierra y en la selva en el verano. Si esto sigue caliente hasta el próximo año, como enero, febrero y marzo, lo más probable es que tengamos un déficit de lluvias en la sierra y selva”, afirmó.

“Lo que no vamos a ver son lluvias. La gente siempre asocia a El Niño con lluvias, pero la temporada (de precipitaciones) ya prácticamente está terminando”, refirió.

Con un clima cálido en el Perú se afecta la agricultura, ya que existen cultivos que se desarrollan en el frío, indicó el experto. Además, señaló que otro de los sectores perjudicados por el Fenómeno El Niño es la pesca, ya que la anchoveta, acostumbrada a aguas frías, migra a otras zonas en busca de aguas cálidas. También el sector textil siente el impacto, ya que las ventas de ropa de invierno caen.

La llegada de un Fenómeno El Niño global ocasionaría en el Perú un déficit de lluvias en la selva y sierra.

No obstante, Cárdenas explicó que la calentura del mar de la región El Niño 1+2 tiene más impacto en el Perú, ya que se encuentra en la zona norte y desencadena lluvias fuertes, sobre todo en el verano.

“Todas las agencias internacionales hablan de un Fenómeno El Niño en una zona del Pacífico que no nos afecta de manera directa, estamos hablando de la región 3.4, que está en el centro del Pacífico, entre Indonesia y Sudamérica. Esa región se monitorea para hablar de El Niño a nivel de todo el planeta”, manifestó.

“Los efectos directos de El Niño para nosotros están asociados a la parte que está frente a nuestras costas y que se llama región El Niño 1+2. Es un sector del Océano Pacífico ecuatorial que se encuentra muy pegada a la costa norte del Perú y el sur de Ecuador”, agregó.

El Fenómeno El Niño costero se extendería hasta diciembre, según el Enfen

El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó en su último reporte, emitido el pasado 27 de marzo, que mantiene el estado de “Alerta de El Niño costero”, ya que sigue siendo más probable que se extienda hasta diciembre del presente año, pero con “una magnitud débil por lo pronto”. Sin embargo, no descartó que alcance la magnitud moderada de mayo a julio.

Además, indicó que, en el Pacífico central, sigue siendo más probable la condición neutra hasta junio de 2026 y que, a partir de julio, es más factible el desarrollo de El Niño en dicha región, pero con magnitud débil.

“El pronóstico vigente de abril – junio 2026 indica lluvias de normal a superior en la costa norte, principalmente en abril. Asimismo, se prevén temperaturas del aire superiores a sus rangos normales en la costa", informó Enfen.

En cuanto al pronóstico hidrológico, la entidad se prevé que en la región hidrográfica del Pacífico predominen caudales dentro del rango normal a sobre lo normal, siendo esta última condición para la zona norte, principalmente en abril.

En relación con los recursos pesqueros, Enfen prevé que en las próximas semanas continúen la disponibilidad del bonito, así como la presencia de especies indicadoras de aguas cálidas, a lo largo del litoral peruano.