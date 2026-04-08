Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Atención! Estas son las enfermedades que puede provocar el Fenómeno El Niño 2024 | Foto: Andina
¡Atención! Estas son las enfermedades que puede provocar el Fenómeno El Niño 2024 | Foto: Andina
Por Carlos Gonzales

El último pronóstico del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) alerta de la posible aparición de un ‘Súper Niño’ en los próximos meses, lo que podría causar diversos desastres naturales y aumento de la temperatura. Especialistas señalan que el evento climatológico ocurriría desde octubre próximo, sería el Fenómeno El Niño más intenso en más de un siglo y sus efectos se sentirían hasta el 2027. Cabe recordar que Perú es uno de los países más vulnerables ante un aumento de la temperatura del mar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.