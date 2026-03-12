Por Carlos Gonzales

La avenida Aviación luce por estos días libre de ambulantes tras el operativo ejecutado por la Municipalidad de Lima en el sector correspondiente al distrito de La Victoria, sin embargo, surge la interrogante si esa situación se mantendrá en el tiempo, ya que en años anteriores también se han retirado a los vendedores informales, pero regresan al lugar, lo que genera caos vehicular y desorden. Dicha vía se encuentra en un sector de alto tránsito, ya que está cerca del emporio comercial de Gamarra, del hospital Dos de Mayo, de las estaciones del Metro de Lima y de la zona donde funcionó La Parada.

