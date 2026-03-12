Ante ese escenario, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteó que los comerciantes informales sean reubicados en la parte baja de la estructura por donde se desplazan los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima.

“Este operativo tiene que sostenerse en el tiempo, no podemos permitir que se vuelvan a reagrupar y que tomen una avenida tan importante como es la avenida Aviación, sobre todo en el paradero del Metro. Lo segundo es que estamos viendo la forma de reubicar y de poner a los comerciantes en espacios adecuados. Hemos visto acá, en la propia Av. Aviación, un espacio para tomarse en cuenta para poder realmente hacer un trabajo efectivo de reubicación”, indicó el burgomaestre capitalino tras la recuperación de las vías.

Incluso, Reggiardo afirmó que ha evaluado con el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, los posibles lugares en los que pueden ser reubicados los ambulantes, pero precisó que ellos deberán cumplir ciertos requisitos.

“La idea era, lo hablamos con el propio alcalde distrital (Rubén Cano), la utilización de la parte inferior de la vía (del tren), que son espacios que están debidamente operativos para ser utilizados por aquellos comerciantes que cumplan con las condiciones y reglas de juego que la municipalidad local establezca”, aseveró el alcalde de Lima tras recorrer la Av. Aviación el último martes.

La avenida Aviación está cerrada al tránsito vehicular. (Foto: Municipalidad de La Victoria)

“No se trata de que ahí se instalen informales y que, además, esto se convierta en un territorio tomado por prácticas indebidas. Se trata de hacer las cosas bien, con la regularidad debida, la legalidad y la seriedad del caso, para eso la municipalidad establecerá una serie de requisitos. Si es en este sector (de la avenida Aviación), bienvenido sea, sino seguiremos en la búsqueda”, agregó.

El alcalde de Lima enfatizó que el objetivo de la iniciativa es “no dejar desamparados” a los comerciantes informales, pero remarcó que primero se debía recuperar el principio de autoridad con un “enfoque social”.

Traslado de ambulantes de Av. Aviación debe darse con orden y formalidad, indicó La Victoria

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, precisó que una posible reubicación de los comerciantes informales de la Av. Aviación a los espacios habilitados debajo de la infraestructura del tren debe darse bajo “condiciones que garanticen el orden y la formalidad”.

En un comunicado enviado a El Comercio, el burgomaestre resaltó la importancia de dar sostenibilidad a estas acciones para evitar que las áreas liberadas vuelvan a ser ocupadas por “mafias o comercio informal”, por lo que consideró necesario contar con un mayor presupuesto para mantener el orden en la zona.

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, y el burgomaestre de Lima, Renzo Reggiardo, recorrieron la Av. Aviación. (Foto: Municipalidad de La Victoria)

Cano explicó que la recuperación de la avenida Aviación era fundamental, ya que, al tratarse de una vía principal esta debe estar siempre despejada a fin de permitir la circulación de ambulancias, unidades de bomberos y vehículos de emergencia.

Cano señaló que la recuperación de esta vía es solo el inicio de un proceso más amplio para ordenar el distrito y recuperar espacios públicos tomados por el comercio informal. “Nuestro objetivo es seguir interviniendo otras zonas de La Victoria y garantizar que estos espacios recuperados se mantengan ordenados y al servicio de los ciudadanos”, indicó.

“La presencia de ambulantes está asociada siempre a la existencia de flujos peatonales”, afirmó historiador

Jesús Cosamalón, historiador y profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indicó a El Comercio que en algunas partes del mundo se utilizan los espacios por donde pasan los trenes y metros, así como las estaciones, y que estas estructuras de transporte generan una concurrencia masiva de personas, sobre todo en hora punta.

Remarcó que el operativo ejecutado por la Municipalidad de Lima tendrá un éxito momentáneo, ya que la zona se encuentra vigilada por los serenos y policías, pero que los ambulantes regresarán cuando se retiren las autoridades.

“El emporio comercial de Gamarra atrae cientos de miles de personas en el año y siempre va a existir esa concurrencia, que necesita un montón de servicios y también porque el ambulante ofrece ventajas con respecto a los productos que se ofrecen en las galerías. Hay un problema que no se va a solucionar simplemente erradicando”, afirmó Cosamalón.

Así lucía la avenida Aviación en años anteriores. (Imagen de archivo) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

Recordó que la presencia de ambulantes está asociada siempre a la existencia de flujos peatonales. “Hay ambulantes donde hay circulación masiva de personas, sea un centro comercial, sea una calle muy concurrida, sea un paradero, un mercado. Es la gente la que crea, por su propia naturaleza y por la propia manera de vivir en una ciudad, aglomeración de peatones que necesitan algo”, refirió.

“Siempre van a encontrar los ambulantes la posibilidad de tener un mercado, eso es una cosa inevitable por el tipo de transporte que tenemos. El punto no es que el ambulante genere la aglomeración, sino que es exactamente al revés”, agregó.

Con respecto a la propuesta del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, de trasladar a los vendedores informales de Mesa Redonda y del Mercado Central al inmueble donde funcionó el penal San Jorge, el historiador precisó que “hay un error en pensar que la gente va en busca del ambulante, cuando el ambulante es el que va en busca de la gente”.

“Las bermas deben ser espacios públicos equipados para los vecinos y visitantes”, opinó arquitecto urbanista

Aldo Facho, arquitecto urbanista especializado en planificación y diseño urbano, consideró que no se puede permitir el comercio ambulatorio en la vía pública, pues advirtió que, si se flexibilizan las medidas y las autoridades dejan que se ubiquen en la berma central, luego “las calles estarán de nuevo desbordadas”.

“El reto más grande de la gestión municipal en espacios complejos como este (la avenida Aviación) es mantener el orden y hacer cumplir las normas”, opinó el especialista.

“No podemos ser flexibles en ello. Los comerciantes deben trabajar dentro de los espacios habilitados para sus funciones, y las calles deben permanecer libres, limpias y equipadas para el tránsito de personas y vehículos”, agregó.

La estación Gamarra es una de las más concurridas de la Línea 1 del Metro de Lima.

Por ello, recordó que las bermas deben ser espacios públicos equipados para los vecinos y visitantes, con lugares de estancia y zonas parquizadas. Incluso, que existen inmuebles que pueden ayudar a aplicar estrategias de renovación urbana.

“El cuartel Barbones es un espacio de alto valor urbanístico para crear nuevos parques y áreas verdes, nuevas zonas comerciales y vivienda de interés social. Ayudaría a descongestionar la avenida Aviación, y permitiría implementar estrategias de renovación urbana en manzanas tugurizadas y de alta vulnerabilidad”, refirió.

“El Parque del Migrante cumple un rol clave, en una zona densa y desprovista de espacios recreativos. Debe mantener su uso y función”, afirmó.