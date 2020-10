Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

El 75% de los casos positivos de COVID-19 en el Perú han sido detectados a través de pruebas rápidas. Entidades estatales como Essalud han apuntado a comprar más de estos test, a pesar de los cuestionamientos a esta estrategia.

El Comercio detectó que Essalud no solo ha adquirido test rápidos valorizados en US$10, a pesar de que Perú Compras –el encargado de las adquisiciones estatales– lo ha hecho por U$4 en los mismos meses. Además, una sola empresa, conocida por vender calentadores eléctricos, se adjudicó directamente S/41′000.520 por la compra de 1′174.800 kits de pruebas rápidas de origen chino, a S/34,90 cada una. Esta adquisición fue aprobada por la presidenta ejecutiva, Fiorella Molinelli.

Los precios

Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), entre mayo y agosto Essalud gastó S/10′704.280 en la compra de solo 286.000 test rápidos a seis empresas. Los precios unitarios variaron entre S/33 y S/45. En ese mismo tiempo, Perú Compras hizo tres grandes adquisiciones. Los precios unitarios fueron de entre S/16 y S/29. Fueron a tres empresas -por separado- que sumaron 1′733.883 de pruebas rápidas por un total de S/32′356.650,48. Los precios unitarios estuvieron entre los S/16 y S/29. Es decir, Perú Compras ha adquirido entre mayo y junio -durante los picos de la pandemia- la misma cantidad de test rápidos que Essalud en su adquisición por S/41 millones, hecha en julio pasado. Sin embargo, Perú Compras no lo hizo con precios unitarios de S/35 soles, lo que significó que se desembolsen S/10 millones menos. Todo por la misma cantidad de test de COVID-19.

En julio, Essalud compró directamente por más de S/41 millones a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C. Según la documentación a la que accedió El Comercio, la orden de compra se emitió el 10 de julio. El plazo otorgado para ese stock de pruebas rápidas (1′174.800) de la marca china Wuhan Unscience Biotechnology, fue de dos días, hasta el 13 de julio. De acuerdo a la información publicada en el SEACE, esta misma adquisición del “kit de detección rápida para nuevo coronavirus (COVID-19)” fue convocada y adjudicada el 27 de agosto. Fue registrada casi un mes y medio después.

La orden de compra emitida por Essalud a Aionia por más de S/41 millones. (Fuente: El Comercio)

La causal de la compra, se indica, es la situación de “emergencia” y está aprobada por la presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli y por el Gerente Central de Operaciones, César Eduardo Carreño. El resumen ejecutivo, las bases, la propuesta, el otorgamiento de la buena pro y el contrato de esta adquisición no se pueden ver: están bloqueados y no son públicos, hasta el cierre de este informe.

El Comercio pudo confirmar que el proceso de esta compra directa se inició la noche del 2 de julio, cuando la Central de Abastecimientos y Bienes Estratégicos (CEABE) de Essalud solicitó a un grupo de proveedores, a través de un correo electrónico, la cotización para esta compra. Nitro Medical Corporation fue uno de los que enviaron su propuesta. Ya había vendido más de 700 mil pruebas rápidas a Perú Compras por US$4 (un promedio de S/16) cada una.

“Mandamos la cotización y después de 10 días nos dijeron que se habían equivocado, que era un estudio de mercado y que no tenían presupuesto por emergencia”, señaló Pier Levaggi, gerente general de Nitro Medical Corporation, al ser consultado por este Diario. El precio que había ofrecido por las pruebas rápidas era de S/21.70, según se pudo verificar con documentación oficial.

Nitro Medical Corporation nunca más recibió una comunicación de Essalud sobre este proceso, que finalmente fue adjudicado a AINOIA. “Las pruebas actualmente en el mercado están entre 20 y 25 soles. Lo más barato ha sido 17 soles. Si lo han comprado a 35, lo ha comprado al doble”, remarcó Levaggi.

Buena suerte

Aionia es una empresa joven. Fue creada en diciembre del 2018 con un capital de S/ 100.000 por Carlos Valdivia Montoya y Estefania Luque García, según Registros Públicos. Es joven y pequeña: en Sunat ha reportado, entre febrero y mayo de este año, que solo tiene un trabajador; en julio registró siete. De acuerdo a sus antecedentes como proveedor en el Seace, solo había tenido tres contratos que, en comparación al que consiguió con Essalud, son mínimos: entre mayo y junio dos municipalidades y una universidad le han comprado pruebas rápidas por un total de S/77.556. El contrato con Essalud por S/41 millones ha sido, sin duda, un disparador de sus ventas.

Según el registro de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Aionia “importa, exporta, comercializa, almacena y distribuye productos farmacéuticos” . Su rubro en la Sunat era, hasta hace unos días, “venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador en comercios”. En la búsqueda que realizó ayer este Diario, el rubro cambió a “venta al por mayor de enseres domésticos al por mayor a cambio de una retribución y a construcción de edificios”.

Según Sunat, hasta fines de septiembre, el rubro de Aionia era “venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador en comercios”. (Fuente: Sunat)

En las redes sociales, la empresa tiene dos publicaciones en junio sobre las pruebas rápidas que venden y son promocionadas como “el test más certero desde Wuhan”. El resto de sus productos ofrecidos son -en su mayoría- calefactores eléctricos portátiles “de alta gama”.

Captura de Facebook de Aionia. Ofrecen el "test más certero del mundo".

Captura del Facebook de Aionia, con algunos de los productos que ofrece, como los calentadores portátiles.

Esta empresa no solo tenía pocos -tres- contratos con el Estado, sino que también ha registrado una mínima importación desde que se creó hasta junio del 2020. Según los informes emitidos por la Sunat a los que accedió El Comercio, entre enero y mayo del 2020 importó cero dólares. Al mes siguiente, sin embargo, sus importaciones se dispararon y alcanzaron los US $1′430.000. En julio han sido US$120.000 más; en agosto US$ 59,300. Es decir, en total en lo que va del año son U$1′607.695. Un 2020 bastante exitoso en comparación al año anterior, en el 2019, en el que solo registraron US$ 10.950.

Las adjudicaciones con el Estado de Aionia, según el sistema de contrataciones del Estado.

Este Diario pudo documentar las declaraciones únicas de importación hechas por Aionia. Estas empezaron el 5 de junio pasado con 5.000 cajas de 40 unidades de pruebas rápidas de COVID-19 de marca Wuhan Unscience Biotechnology. Continuó el 16 y el 30 de junio, de acuerdo a los reportes que obtuvo El Comercio. En la declaración del 30 de junio ingresaron 15.240 cajas de 40 unidades cada una: es decir, 609.600 de test rápidos. Dos días después, el dos de julio, Essalud inició el proceso de la compra directa de las más de 1′700.000 pruebas, que fue otorgada a Aionia.

El fundador, gerente general y administrador de esta empresa es Carlos Valdivia Montoya, según el SEACE, Registros Públicos y Sunat. En las elecciones de octubre del 2018, Valdivia postuló sin éxito a la alcaldía de Bellavista, en el Callao, con el partido Vamos Perú de Juan Sotomayor, quien hoy cumple prisión preventiva por el denominado caso Rich Port II. En su hoja de vida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Valdivia indicó que trabajaba como asesor de la municipalidad de Bellavista y que había sido administrador de un centro estético. La empresa Aionia fue creada dos meses después de la postulación.

En julio del 2018, en plena campaña, el programa Cuarto Poder reveló que Valdivia, entonces candidato, tenía parentesco con Julio Gutiérrez, ex consejero del CNM e investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, y que su nombre había sido mencionado en una conversación con César Hinostroza. Valdivia manifestó que “mafias" pretendía "que no gane” y que lo han “llenado de denuncias falsas”.

Investigación

Al ser consultado por El Comercio respecto a este proceso, el abogado y experto en contrataciones con el Estado, Alberto Retamozo, señaló “estamos frente a un caso sospechoso de contratación directa en estado de emergencia”. Indicó que para este tipo de compras debe realizarse un estudio de mercado previo y que “por transparencia” Essalud debería mostrar por qué ha comprado a ese precio.

El especialista consideró que se trata de un proveedor “no idóneo y sin experiencia” en la venta de estos productos. “El discurso de la emergencia está dando para muchas cosas. Esa empresa no tiene la capacidad suficiente para atender el pedido ni habiendo importado por un millón de dólares”, sostuvo.

La contraloría indicó a este Diario que ya se inició una investigación por esta millonaria adquisición. El Comercio pudo conocer que hay un equipo de control acreditado que ha hecho el acopio de “toda la información concerniente al proceso de compra de pruebas rápidas en Essalud”. Fuentes de esa entidad indicaron que el control posterior se iniciará “en los próximos días”, aunque no precisaron fechas.

El control posterior es una investigación profunda para determinar responsabilidades. Se inicia cuando, tras la recopilación de información, se considera que hay elementos que lo hacen necesario. “La situación es parecida a lo que ocurrió en el caso de Richard Cisneros y el Ministerio de Cultura, en el que la contraloría halló irregularidades con un control posterior”, indicó una fuente de la contraloría.

Essalud niega irregularidades

Hace algunos días, desde Essalud señalaron a este Diario a través de un comunicado que la contratación de AIONIA responde a que “sus precios estaban dentro del rango de costos del producto”. Indicaron que del estudio de mercado que realizaron, participaron 17 proveedores y solo dicha empresa “cumplía con los requisitos técnicos exigidos”.

Agregaron que esta compra ha sido “revisada” por el OSCE después de haberles solicitado y que el resultado del análisis concluyó que “no se advirtieron riesgos en la contratación directa”. Sobre las fechas de la orden de compra y la publicación en SEACE, indicaron que por el estado de emergencia hay un plazo de 30 días para regularizar la contratación.

Este Diario consultó al OSCE sobre la revisión solicitada por Essalud. Desde la institución indicaron que la revisión fue de oficio y que no se identificaron riesgos en la selección del proveedor o en sobreprecios. Sin embargo, precisaron que ello “no exime de que en una verificación posterior se adviertan indicios que puedan implicar una transgresión al principio de presunción de veracidad”. “No exime que puedan existir irregularidades en las actuaciones de los actores intervinientes en la Contratación”, remarcaron.

En tanto, Aionia señaló a través de un correo electrónico que cuando Essalud hizo la convocatoria de proveedores no estaban incluidos, pero que una de las droguerías que distribuye sus productos les informó de la contratación y solicitaron participar el 3 de julio. “Siete días después, nos emiten la orden de compra”, precisaron. Negaron conocer a algún funcionario de Essalud.

Al ser consultado sobre sus precios, indicaron que “la misma institución Essalud ha tenido compras por más de S/40” y que a finales de agosto le han cotizado en otra compra a S/ 18 por prueba rápida. Respecto a las importaciones previas a la convocatoria, sostuvieron que tenían un stock para el sector privado y que decidieron participar en la convocatoria porque tenían la cantidad de pruebas solicitadas. “Este proceso no requirió de una garantía ya que el total de la inversión es de parte de nuestra empresa y nuestros acreedores”, dijeron. Finalmente, aseguraron que su especialidad y principal actividad comercial -pese a que no figure así en Sunat- son los dispositivos médicos, no los calefactores.