En el Centro del Adulto Mayor (CAM) Rímac del Seguro Social de Salud (EsSalud) se presentó una canción dedicada al papa León XIV. (Foto: Essalud)
En el Centro del Adulto Mayor (CAM) Rímac del Seguro Social de Salud (EsSalud) se presentó una canción dedicada al papa León XIV. (Foto: Essalud)
Por Redacción EC

“¡El papa es peruano, bendito sea el Señor!”. La frase, nacida de la emoción por la elección de León XIV, terminó convertida en una marinera llena de ritmo y sentimiento peruano. Con pañuelos al aire, música y entusiasmo, los integrantes del Centro del Adulto Mayor (CAM) Rímac del Seguro Social de Salud (Essalud) presentaron una canción dedicada al pontífice.

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