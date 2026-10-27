“¡El papa es peruano, bendito sea el Señor!”. La frase, nacida de la emoción por la elección de León XIV, terminó convertida en una marinera llena de ritmo y sentimiento peruano. Con pañuelos al aire, música y entusiasmo, los integrantes del Centro del Adulto Mayor (CAM) Rímac del Seguro Social de Salud (Essalud) presentaron una canción dedicada al pontífice.

La interpretación se realizó durante la VI edición del Premio Adulto Mayor de Oro, al que asistieron cerca de mil asistentes y la presidenta ejecutiva de Essalud, Zulema Tomas Gonzáles.

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Detrás de la canción “El papa es peruano” está Pedro Tafur Romero, profesor de los talleres de peña y coro del CAM Rímac, quien encontró la inspiración el mismo día en que se anunció la elección de León XIV como nuevo pontífice.

Mientras dictaba clases, escuchó a una persona exclamar: “¡El papa es peruano, bendito sea el Señor!”. Aquellas palabras quedaron grabadas en su memoria. Horas después, al llegar a casa, vio por televisión al nuevo papa saludando desde el balcón y recordando con afecto a Chiclayo, ciudad donde desarrolló gran parte de su labor pastoral.

Conmovido por ese vínculo con el Perú y por los años que el pontífice compartió con las comunidades del norte del país, decidió transformar su emoción en música. Así nació una marinera para la que escribió la letra, compuso la melodía y realizó los arreglos musicales.

La composición comenzó a difundirse en redes sociales y medios de comunicación, hasta llegar al escenario del Premio Adulto Mayor de Oro. Allí, los integrantes del CAM Rímac compartieron con el público una creación que combina música tradicional, emoción y el especial vínculo del pontífice con el Perú.

La marinera fue una de las expresiones artísticas que acompañaron la VI edición del Premio Adulto Mayor de Oro, una celebración dedicada a reconocer las capacidades, los talentos y los logros de las personas adultas mayores.

La presentación del CAM Rímac reflejó precisamente ese espíritu: personas que siguen aprendiendo, creando y compartiendo sus habilidades, demostrando que la edad no es un límite para descubrir nuevas pasiones.

La VI edición del Premio Adulto Mayor de Oro, realizada en el marco de las actividades de reconocimiento a las personas adultas mayores, distinguió a asegurados que destacaron en diferentes disciplinas, tanto de manera individual como grupal.

El dato

Actualmente, Essalud cuenta con 126 Centros del Adulto Mayor (CAM) y 98 Círculos del Adulto Mayor (CIRAM) a nivel nacional, que reúnen a 69 760 asegurados. Las personas adultas mayores representan el 17,8 % de la población asegurada.

A través de talleres culturales, artísticos, recreativos y productivos, estos espacios promueven el autocuidado, la integración social y el envejecimiento activo, ofreciendo oportunidades para hacer nuevas amistades, desarrollar habilidades y disfrutar de una vida plena.