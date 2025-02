La reja instalada por el municipio de Barranco en la Costa Verde busca detener el comercio ambulatorio. (Julio Reaño/EC)

La reja va desde cerca de la pista de la Costa Verde hasta la orilla de la playa. A lo largo de la valla metálica hay agentes de Fiscalización para hacer cumplir la medida. Tras los reclamos de diversos bañistas, se abrió un acceso en la mitad del enrejado, ya que antes debían dar toda un vuelta para pasar de Chorrillos a Barranco y viceversa.

MIRA AQUÍ: Polémica entre médicos y odontólogos por la Ley 32210: la disputa por ampliación de funciones a dentistas

Barranco explica el motivo de colocar vallas metálicas

Hugo Valderrama, subgerente de Fiscalización de Barranco, señaló que la colocación de la valla busca impedir el ingreso de vendedores ambulantes no autorizados y el negocio de alquiler de sombrillas, por lo que las playas Sombrillas y Yuyos han sido declaradas zonas intangibles.

Detalló que la medida fue adoptada desde fines del año pasado, en el inicio del verano, y que personal de Barranco permanece en el lugar para hacer cumplir la disposición municipal. Remarcó que el tránsito es irrestricto e ilimitado para los bañistas.

“La idea es impedir el comercio ambulatorio no autorizado. Lo que sucede es que Barranco ha declarado sus playas, tanto Yuyos como Sombrillas, como zonas intangibles. No se permite el comercio ambulatorio en zona de playa ni tampoco se permite la instalación de sombrillas ni perezosas, cosa que sí ocurre en el lado de Chorrillos. Es más, ellos tienen módulos de venta de comida en plena arena. Lo que sucede es que esas personas que venden estos productos ingresan a vender a la zona de Barranco y estas vallas están para impedir que ingresen estas personas que no están autorizadas”, manifestó el funcionario.

“Nosotros tenemos personal apostado, se les informa que el público tiene libre ingreso, tránsito ilimitado, la playa es irrestricta para todos, pueden circular libremente. El único impedido de ingresar es el comercio ambulatorio”, agregó.

Así se ve la reja que divide las playas Sombrillas y Agua Dulce, en la Costa Verde. (Foto: Julio Reaño/EC)

“La instalación (de las vallas) está de manera perpendicular a la playa, no está ni siquiera para impedir (la evacuación) en caso de algún tipo desastre natural, las personas pueden salir libremente porque está limitando la zona de Barranco con la de Chorrillos”, precisó Valderrama.

El funcionario descartó que la medida tenga un afán discriminatorio y resaltó que los bañistas pueden llevar sus sombrillas y sillas a fin de ubicarse en cualquier parte de la playa. “Acá no hay ningún tipo de discriminación. Tenemos clara la versión de que la playa es libre, irrestricta para todas las personas. La única restricción es para aquella persona que ejerce el comercio ambulatorio y que no va a poder pasar para el lado de Barranco. Es la única limitación”, manifestó.

“En Barranco, las playas Sombrillas y Yuyos han sido declaradas zonas intangibles, es decir, el comercio ambulatorio solamente se puede ubicar al borde de la playa de estacionamiento o del malecón. Los módulos de venta, en el lado de Barranco, están ubicados frente a la playa de estacionamiento, no sobre arena”, manifestó.

Alcaldesa de Barranco “ha sido mal asesorada”, asegura burgomaestre de Chorrillos

El burgomaestre de Chorrillos, Fernando Velasco, señaló que la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, habría estado mal asesorada en su decisión de colocar rejas para delimitar los espacios de ambos distritos en la Costa Verde, por lo que la exhortó a que ordene el retiro y no afecte el tránsito de los bañistas en la Costa Verde.

Velasco consideró que la decisión adoptada por la comuna de Barranco buscaría evitar el comercio ambulatorio, pero remarcó que ese tema se podría coordinar entre ambos distritos, tal como se hace en el patrullaje integrado para combatir la inseguridad.

“Estoy completamente seguro de que esta decisión que ella ha tomado es para evitar la migración del comercio ambulatorio que viene Chorrillos a Barranco y viceversa. Creo que ha habido una mala asesoría que le han dado a la alcaldesa para colocar esta reja”, expresó.

“Ha sido mal asesorada, han colocado estas rejas para evitar el comercio ambulatorio, que es un tema que nosotros podemos controlarlo de la mano con ellos también”, añadió.

Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos.

“Invocar a mi querida amiga Jessica a que se retire esas rejas porque los vecinos de Barranco utilizan los servicios higiénicos que están en la playas en Chorrillos. Tienen que darse toda una vuelta para ingresar a Chorrillos. Estoy completamente seguro de que ella procederá a retirar y vamos a hacer un mejor trabajo coordinado de fiscalización y patrullaje para brindar seguridad y erradicar el comercio ambulatorio en ambos distritos”, remarcó.

El burgomaestre de Chorrillos descartó que el enrejado de un sector de la Costa Verde esté relacionado a un tema de discriminación o racismo, pues aseguró que conoce a la alcaldesa de Barranco.

“Quiero negar rotundamente, porque conozco a la alcaldesa y somos muy amigos, que haya habido alguna mala intención de discriminación, de racismo o, como muchos lo están llamado, la reja de la vergüenza. Quiero negar rotundamente esa versión”, afirmó Velasco.

“Voy a trasladarme a la Municipalidad de Barranco a coordinar con Jessica, que es una gran amiga mía. Quiero descartar rotundamente cualquier idea que se ha comenzado a divulgar en las redes sociales de que ha sido un tema de racismo o discriminación. Conociendo a la alcaldesa, sabiendo cómo es, definitivamente no es así”, añadió.

Las reacciones de los bañistas de la Costa Verde

Muchos veraneantes expresaron su malestar por la instalación de las rejas, pues recordaron que las playas Sombrillas y Agua Dulce forman parte de un mismo espacio en la Costa Verde. Si bien se mostraron a favor de que se controle el comercio ambulatorio y el alquiler de sombrillas, los visitantes consideraron que se podrían adoptar otras acciones que no impliquen enrejar la playa.

Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco

Un comerciante de Chorrillos indicó que las rejas fueron colocadas a inicios de diciembre del 2024 e indicó que se pone en peligro a los bañistas, pues consideró que puede afectar la evacuación en caso de un desastre natural. Además, denunció que hay un agua estancada en el límite de ambos distritos en la Costa Verde, lo que ha dado paso a que aparezcan una vegetación y acumulación de basura. Teme que esa parte se vuelva un foco de propagación del dengue u otras enfermedades.

REVISA AQUÍ: Santivañez en la mira: su futuro legal tras acusar a 4 personas de extorsión

Un programa periodístico evidenció que las rejas se encuentran en mal estado al estar oxidadas y se desprenden con facilidad. Además, las estructuras se encuentran unidas solamente con alambres.

“Se afecta el libre tránsito de las personas en un espacio público”, asegura especialista

Martín D’Azevedo, abogado en experto en temas municipales, remarcó que es un error de la Municipalidad de Barranco enrejar una parte de la Costa Verde, ya que se afecta el derecho al libre tránsito en un espacio público.

“No tiene sentido enrejar unas playas porque la naturaleza misma del mar y las playas es que estas son libres y está vinculado directamente al derecho fundamental al libre tránsito y, consecuentemente, del uso, goce y disfrute de un espacio público que no tiene que ser enrejado, aun cuando veo que la justificación es la seguridad y el comercio ambulatorio, pero eso no subsana el tema y, más bien, restringe el tránsito de los bañistas”, indicó el especialista a El Comercio.

Además, D’Azevedo indicó que para realizar el control del comercio ambulatorio no es necesario restringir el libre tránsito de las personas, ya que una opción para ese tema es empadronar y reubicar a los ambulantes en busca de un orden dentro de un espacio público.

La reja en la playa de la Costa Verde ha reabierto el debate sobre el libre tránsito en los espacios públicos.

“A los comerciantes ambulantes se les empadrona, se les registra y solamente se les deja ejercer a aquellos que están empadronados y puedan tener un orden y una ubicación para prestar servicio, como se hace en otras partes”, expresó.

Remarcó que en temas en los que se restringe derechos fundamentales, en este caso el libre tránsito, se puede recurrir al Tribunal Constitucional o presentar ante un juez constitucional una demanda de amparo y una medida cautelar para retirar estructuras que impidan el paso de las personas.

Pronunciamientos de autoridades sobre el tema del libre tránsito en las playas

La Defensoría del Pueblo señaló que solicitó a la Municipalidad de Barranco “información sobre los sustentos técnicos y legales” que se habrían considerado para colocar una reja en la Costa Verde, así como un detalle de las medidas adoptadas para no afectar el libre tránsito entre quienes deseen trasladarse desde una playa hacia otra y el plan para facilitar cualquier evacuación en casos de emergencia.

“Recordamos que Ley 26856 declara que playas son bienes de uso público y que el ingreso a ellas es libre, salvo en casos expresos. Asimismo, Ley del Procedimiento Administrativo General señala que medidas públicas deben obedecer a criterios de racionalidad y proporcionalidad”, indicó la entidad en un comunicado.

También hemos solicitado a dicha comuna información respecto a las medidas adoptadas para no afectar el libre tránsito entre quienes deseen trasladarse desde una playa hacia otra, así como aquellas dispuestas para facilitar cualquier evacuación en casos de emergencia. (2/3) — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) February 4, 2025

También se debe tomar en cuenta que el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia N°443/2023, estableció que, según la Ley N°26856, las playas son de uso público, libre y general para todos e inalienables, por lo que no se debe restringir su acceso.

El TC se pronunció en el contexto de la demanda que interpuso Piero Renzo Dellepiane Reggiardo contra el club Terrazas por afectación a su derecho al libre tránsito, por lo que solicitó que se “retire toda tranquera, control o vigilancia que haya implementado en la servidumbre de paso que se ubica a la altura del kilómetro 120.8 de la carretera Panamericana Sur, distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete, en Lima sur, a fin de acceder a las playas de Cerro Azul que se encuentran en el lugar”.

PUEDES VER AQUÍ: Playa La Herradura recupera su arena: ya no tiene piedras y bañistas veranean sorprendidos

El Estudio Echecopar recordó que la Ley 26856 dispone que todo balneario o urbanización colindante a la playa y similares, bajo propiedad pública o privada, deben de tener una vía de acceso que permita el libre tránsito a las mismas. Además, remarcó que esta vía de acceso debe de estar presente, por lo menos, cada mil metros, a fin de garantizar el derecho al libre tránsito,

“Esto significa que ninguna municipalidad o administración autorizará proyectos de habilitación urbana, construcción de balnearios y similares que no incluyan vías de libre acceso. Asimismo, los dueños de bienes adyacentes a la playa son quienes deben de realizar la construcción de dichas vías de acceso, conforme al reglamento de la Ley”, señaló el estudio Echecopar.

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) se encarga de supervisar las vías de acceso a las playas del litoral de país. En caso de determinarse infracciones a la normativa, la SBN pondrá las mismas en conocimiento de la entidad pública correspondiente y de la Contraloría General de la República, para las acciones correctivas y las sanciones que correspondan.

Los casos

Las denuncias sobre hechos en los que se restringe el acceso a las playas, se estipulan el cumplimiento de ciertos requisitos para el ingreso a exclusivos balnearios o no se permite que determinadas personas usen las playas se han dado a lo largo de las últimas décadas.

En el año 2015 se denunció que un grupo de residentes del balneario de Ancón, al norte de Lima, restringieron el paso de los visitantes a algunas partes de las playas. Incluso, los propietarios de inmuebles ubicados en la zona contrataron a personas para impedir el ingreso a la playa y el malecón.

El caso fue puesto en evidencia por el colectivo “Ciudadanos luchando contra el racismo” a través de las redes sociales. Tras ello, el Ministerio de Cultura, por intermedio del Viceministerio de Interculturalidad, solicitó formalmente la intervención de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Norte, a fin de tomar las medidas correspondientes.

Otro hecho que se hizo viral en redes sociales fue cuando dos mujeres denunciaron que el vigilante de un condominio, ubicado del kilómetro 107.5 de la Panamericana Sur, les pidió que retiren de una playa de Asia porque “el color de su sombrilla no estaba permitido”.

Tras ello, las veraneantes se negaron a retirarse de la playa y le exigieron al agente de seguridad privada que traiga a la persona que le ordenó que las desalojara.

Además, en el 2007, organizaciones de derechos humanos y colectivos de defensa de los trabajadores desarrollaron una protesta para denunciar que a las empleadas del hogar se les impide el ingreso a las playas del balneario de Asia, al sur de Lima.

En aquel momento, los que participaron en la iniciativa se pusieron las prendas que utiliza el personal que trabaja en las casas, así como polos con el lema “Basta de Racismo” y “Racismo ya fue”.

Otro caso reciente que reabrió el debate sobre el uso libre de las playas fue el ocurrido en Tacna en enero del 2024. Un hombre intento expulsar a los veraneantes de la playa El Planchón argumentando que las sombrillas que estaban usando eran de propiedad de las personas que viven en los alrededores y lanzó frases racistas contra ellos. Tras lo cual, ocurrió una agresión de parte del sujeto contra uno de los integrantes de la familia.