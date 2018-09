La UNI premió a sus primeros puestos en examen de admisión

Como cada año, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se encarga de destacar y premiar el esfuerzo de los nuevos ingresantes. Es así que, en esta ocasión, la casa de estudios superiores entregó impresoras y laptops a los once primeros puestos de todas las modalidades del reciente examen de admisión.



La ceremonia protocolar estuvo a cargo del Rector, doctor Jorge Elías Alva Hurtado, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Liliana del Carmen La Rosa Huertas, y el Presidente del Patronato de la UNI, Guido del Castillo Echegaray.

La Rosa Huertas explicó que su sector tiene como tarea fundamental facilitar el desarrollo integral del país. En ese sentido, informó que los estudiantes pueden acceder a beneficios a través de las becas de Pronabec o aplicar a otras que se enfocan en los alumnos que tiene las mejores notas en las escuelas. Por su parte Guido del Castillo, Presidente del Patronato, indicó que se ha creado un fondo de 2 millones de soles en forma de préstamo para a los estudiantes de bajos recursos de dicha universidad.

De este sobresaliente grupo cabe destacar el caso de Bernabé Sánchez, quien a sus 18 años ocupó el primer puesto en cómputo general con el puntaje de 1638.96. “Quisiera animar a todos nosotros a seguir estudiando no solo en la química y física, sino en el desarrollo de la cultura para mejorar el país”, fueron las últimas palabras del nuevo estudiante de la Facultad de Ciencias en la especialidad de Matemática Pura.



Historias de esfuerzo

​

- Bernabé Sánchez Sánchez -

Él es primer puesto en la Facultad de Ciencias en la especialidad de matemática pura, con una nota de 17.766 . Bernabé tiene 18 años y es de Cajamarca. Durante la ceremonia protocolar se resaltó que Bernabé ingresó en primer puesto a otras tres universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional del Callao y Universidad Nacional Agraria la Molina. “Me quedo en la UNI por el nivel académico, de investigación y los buenos docentes", comenta Bernabé. Además agrega que "al inicio fue duro adaptarse a la ciudad de cosmopolita, pero al mismo tiempo era por un objetivo que ya me había trazado, tener eso claro me ayudo a seguir adelante".



- Sherly Grandez Vargas -

Ella, una de las 122 mujeres que han ingresado este año, ocupó el segundo puesto en la Facultad de Ingeniería Civil, con una nota de 16.573. Sherly tiene 17 años y es de Amazonas. Todas las tardes, luego del colegio, su papá, que es profesor de matemática, le daba clases desde que estuvo en segundo año de secundaria. “Elegí ingeniería civil porque mi abuelo y mis tíos eran maestros constructores, ellos aprendieron de la experiencia, no necesariamente de una universidad. Desde muy pequeña me inculcaron el gusto por la ingeniería civil. Me gusta ayudaría a mi sociedad con la carrera que elegí, hacer obras para el bien común”, dice firme la actual estudiante de la UNI.



- Moisés Mamani Mamani -

Él obtuvo el tercer puesto en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Tiene 17 años y es de Puno. “Desde pequeño mi papá siempre hablaba mucho sobre computadoras. Él me explicaba tantas cosas fascinantes que al inicio no entendía, pero gracias a que me fue dando estas pequeñas pautas es que quiero dedicarme a esto. Creo que la informática era muy aplicable en el futuro. Desde que tengo 13 años quería ingresar a la UNI, esa era mi meta. Por eso me preparaba particularmente con mis libros y a veces le pedía ayuda a mis familiares”, cuenta con entusiasmo Moisés.