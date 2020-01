Un grupo de estudiantes y representantes de la Universidad Alas Peruanas realiza un plantón frente a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a fin de exigir la reconsideración del licenciamiento denegado a la referida casa de estudios.

El rector de la Universidad Alas Peruanas, Francisco Pérez, indicó a El Comercio que el proceso de evaluación para obtener el licenciamiento de la Sunedu no ha sido igual para todas las universidades. Asimismo, anunció que mañana presentarán un documento con el levantamiento de todas las observaciones hechas por la superintendencia.

“Hemos notado que existe mucha arbitrariedad en el tema de la calidad, en el modo en que se está evaluando. Nuestro objetivo es cumplir con la ley y mañana presentaremos a la Sunedu nuestro levantamiento de todas las observaciones que nos han hecho. Confiamos en que nos van a dar la oportunidad”, señaló.

Pérez agregó que lo que piden con esta manifestación es que se les brinde el mismo periodo de tiempo para subsanar las condiciones básicas de calidad que no han podido cumplir. “Lo que buscamos es que nos den una oportunidad para conseguir la calidad que el Estado quiere. Estamos pidiendo igualdad porque a las universidades públicas les dieron dos años y a nosotros no”, expresó.

Además, consideró que hubo algunas incongruencias por parte de la Sunedu en el proceso de evaluación de la universidad, ya que se precisaron algunas faltas que, según el rector de Alas Peruanas, se alejaban de la realidad.

“Hemos refutado una por una todas las apreciaciones de la Sunedu. Yo considero que es un error de buena voluntad. No puede ser que a una universidad le pidan una cosa y a otra otra. Nos dicen que no tenemos tópico y sí tenemos, nos dicen que no contamos con agua potable y resulta que en al menos dos sitios hemos probado que sí es potable”, sostuvo Pérez.

Por otro lado, algunos estudiantes y docentes participantes del plantón también mostraron su rechazo a la denegatoria de la licencia por parte de la superintendencia. Ellos reclamaron una igualdad en el proceso de evaluación.

“Exigimos igualdad. Nos han cortado la posibilidad de terminar el internado y la tesis”, comentó una alumna del último año de la carrera de Tecnología Médica.