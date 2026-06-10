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Universidad Nacional del Callao. Foto: Andina
Universidad Nacional del Callao. Foto: Andina
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A través de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), se pronunció tras una serie de irregularidades, malos manejos y casos vinculados a corrupción, revelados por El Comercio al interior de la Universidad Nacional del Callao (UNAC).

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