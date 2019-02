UPSB pedirá reconsideración luego de que Sunedu le negara el licenciamiento

La Universidad Peruana Simón Bolívar (UPSB), cuya sede se encuentra en el distrito de Pueblo Libre, se pronunció luego de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le negara el licenciamiento institucional.



A través de un comunicado, la casa de estudios consideró que la resolución, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, “excede en sus apreciaciones al no haber merituado con objetividad las bondades del Plan de Adecuación solicitado por la Sunedu, donde se demuestra la pertinencia de nuestras condiciones de calidad compatibles con los estándares requeridos”.

Ante ello, la UPSB presentará un recurso de reconsideración ante el Consejo Directivo de la Sunedu y aclara que, de ser necesario, acudirán ante instancias superiores y los tribunales de justicia.

De acuerdo a la superintendencia, la universidad no cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.



Por ejemplo, señalan que tienen problemas en el cumplimiento de metas planteadas por la misma universidad, no cuenta con un cuerpo suficiente de académicos permanentes que permitan y promuevan su desarrollo académico y tampoco ha implementado políticas para impulsar la investigación. “La mitad de los docentes declarados para el desarrollo de este rubro no demostró haber realizado investigación alguna. En el periodo 2017-2018, solo se tiene registro de tres trabajos de investigación, y todos fueron realizados por el mismo docente”, detalló la entidad en un comunicado.



Por ello, deberá cesar sus actividades académicas en un plazo máximo de dos años, contados a partir del semestre 2019-I. Asimismo, debe suspender definitivamente y de manera inmediata la convocatoria a nuevos procesos de admisión o de cualquier otra modalidad destinada a admitir o matricular nuevos estudiantes, a excepción de los estudiantes que hayan iniciado sus estudios con anterioridad a la notificación de la presente.

De no cumplir con lo ordenado por la Sunedu, los representantes de la universidad pueden ser denunciados por la presunta comisión del delito de desobediencia a la autoridad.

La Sunedu aclara que la UPSB puede presentar su recurso de reconsideración, pero "la impugnación de la presente Resolución en el marco del procedimiento, no suspende sus efectos".

A la fecha, son seis las universidades a las que se les ha denegado la autorización, mientras que 64 han obtenido la licencia institucional en todo el país.