Como parte de las celebraciones por sus 475 años de vida institucional, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) desarrolló la ceremonia de reconocimiento a sanmarquinos representativos, sanmarquinos destacados e instituciones emblemáticas, resaltando su aporte al desarrollo académico, científico, cultural y social del Perú.

El doctor Luis Fernando Izquierdo Vásquez, fue distinguido en mérito a su trayectoria profesional, su excelencia académica, así como por su contribución en la formación de profesionales de la salud.

También recibieron homenajes otros integrantes de la comunidad sanmarquina, como el doctor Bernardino Ramírez Bautista, la ingeniera Nicole Caballero Canchanya, la científica Ana María Muñoz Jáuregui, el magíster Marco Carrasco Villanueva y el economista José Luis Cortez Flores.

Asimismo, la Decana de América otorgó distinciones al Poder Judicial del Perú, la Biblioteca Nacional del Perú, Panamericana Televisión, Huawei del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y el Club Universitario de Deportes,

Izquierdo Vásquez es médico cirujano por la Universidad Nacional de San Marcos y ejerció el cargo de rector de la UNMSM entre los años 2006-2011. Asimismo, se ha desempeñado como presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, presidente del Congreso Nacional de Oftalmología, miembro de la Academia Americana de Oftalmologia (AAO), de la Sociedad Panamericana de Oftalmología (PAAO) y de la American Society of Catarac and Refractive Surgery (ASCRS). Actualmente, es el director general del Instituto OftalmoSalud.

En paralelo a su labor profesional, Izquierdo Vásquez, también donó una planta de oxígeno medicinal a la Clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, destinada a la atención de estudiantes, docentes y familiares afectados por el COVID-19.