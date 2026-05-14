Resumen

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Uno de los sanmarquinos que fue distinguido fue el doctor Luis Fernando Izquierdo Vásquez. (Foto: Silvana Matta/Facebook UNMSM)
Uno de los sanmarquinos que fue distinguido fue el doctor Luis Fernando Izquierdo Vásquez. (Foto: Silvana Matta/Facebook UNMSM)
Por Redacción EC

Como parte de las celebraciones por sus 475 años de vida institucional, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) desarrolló la ceremonia de reconocimiento a sanmarquinos representativos, sanmarquinos destacados e instituciones emblemáticas, resaltando su aporte al desarrollo académico, científico, cultural y social del Perú.

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