La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) rechazó, a través de un comunicado, las expresiones vertidas por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sobre la participación de sus estudiantes en la más reciente movilización ciudadana del 15 de octubre, la cual dejó como saldo un fallecido y decenas de heridos, entre manifestantes y policías.

La Decana de América rechazó que el funcionario haya indicado que los “más violentistas” en la manifestación del 15 de octubre sean los alumnos de San Marcos, por lo que le solicitó rectificarse “en sus penosas declaraciones”.

“Estas calificaciones impropias hacia nuestros estudiantes afecta la imagen institucional de nuestra alma mater, quien se destaca por ser formadora de grandes profesionales, investigadores, que permanentemente vienen destacando en el mundo académico y de la investigación en el ámbito nacional e internacional”, publicó la UNMSM en sus redes sociales.

Asimismo, aclaró que rechaza los actos de violencia, “sea cual sea su origen”. “Y, como institución formadora de ciudadanos de bien, siempre nos ha caracterizado el respeto por la democracia y, en salvaguarda de los derechos, protegerlos para una comunidad justa y equitativa”.