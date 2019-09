Este domingo 29 de setiembre a las 4 p.m. se jugará el clásico del fútbol peruano en el Estadio Monumental, de Ate. Según Jean Ferrari, gerente deportivo de Universitario de Deportes, se han vendido 59 mil entradas, por lo que aconseja a los asistentes ir horas antes al estadio para poder ingresar en orden.

“Las puertas se abrirán a las 11 a.m. y quienes lleguen temprano podrán disfrutar, también, de un partido de reserva”, dice. Recomienda, además, no ir en carro particular a menos que tengan comprado un estacionamiento dentro del recinto.

A este partido, por medidas de seguridad, no podrá ingresar la hinchada de Alianza Lima."Estamos realizando un control al detalle con apoyo de nuestro personal en boletería y también, por supuesto, de los agentes de la Policía Nacional", agrega Ferrari.

Joinnus, la empresa encargada de vender los boletos, ha advertido que el ingreso de todos los asistentes será obligatoriamente con DNI y entrada en mano, ya sean niños o adultos. “Esto es debido a que todas las entradas cuentan con un seguro contra accidentes y permite controlar el aforo”, explica la empresa. Quienes hayan extraviado su documento de identidad deberán acudir con una copia de la denuncia.

El coronel Percy Tenorio, jefe de la Unidad de Servicios Especiales señala que desde Óvalo Monitor hasta el estadio habrá un gran desplazamiento de policías para garantizar la seguridad y el orden. “Son 2.500 agentes los que brindarán seguridad tanto en la zona de acción como en la de influencia”, indica.

Debido a la gran afluencia, Tenorio recomienda no perder de vista a los menores. Además, recuerda que no está permitido ir bajo los efectos de alcohol o drogas.

También, está restringido el ingreso de varios objetos y prendas al estadio. “De acuerdo con lo normado sobre medidas de seguridad, está prohibido entrar con capuchas, gorras o prendas que dificulten la identificación de las personas”, dice Tenorio.

La prohibición se extiende a todo objetos contundente o punzocortante. “No se permite el ingreso con botellas, así sean de plástico. Ocurre mucho que la gente llega con sus botellas de gaseosa y les tenemos que pedir que las dejen a un lado. Dentro del estadio podrían llenarlas con otras cosas y lanzarlas, causando lesiones. para evitar eso, dentro del estadio venden bebidas en vasos”, dice el oficial.

Las correas también están prohibidas. “Por supuesto que tenemos también en cuenta el tipo de correa. Antes se usaban unas con hebillas muy grandes y los vándalos las utilizaban para pelearse con sus rivales. Ahora muchos chicos usan unas de tela”, dice Tenorio. Añade: “También se evalúa si el asistente es un adulto mayor”.

Para este encuentro tampoco se podrá ingresar con instrumentos musicales a la tribuna. "La norma lo prohíbe. las hinchadas pueden llevar bandas a la cancha, en el entretiempo, porque es bonito ver a las bandas ahí, motivando la fiesta y no la violencia”, explica el coronel. Pero en la tribuna, insiste, suele ser motivo de peleas.

“Ha pasado que han usado los instrumentos para tirárselos entre ellos o esconder droga. Entre rivales se los quitan como trofeo de guerra y motivan un conflicto. Pero no solo entre rivales. A veces se quitan los instrumentos entre miembros de diferentes barras de un mismo equipo y se produce una pelea. Igual pasa con la banderola”, agrega.