MIRA AQUÍ: Crisis en la UNI: toma del campus a un paso de escalar y quebrar el año académico

El administrador del club crema, Jean Ferrari, informó que ya que se había vendido más del 60% de entradas para dicho encuentro y que la sanción representará una importante pérdida económica. En medio de este caso apareció un nuevo protagonista: la Policía, quien está a cargo de la seguridad del evento. Su posición respecto al tema sorprendió a todos.

ATE, 26 DE MAYO DEL 2024. FOTOS DEL ESTADIO MONUMENTAL DE ATE EN LA FECHA 17 FINAL DEL TORNEO APERTURA LIGA 1 2024 / GESAC > JOEL ALONZO

Policía cuestiona que se juegue partido sin público y advierte de un “serio peligro” para el orden público

El coronel PNP Juan Carlos Valle Torres, jefe de la División de Servicios Especiales de la Región Policial de Lima, envió un oficio al presidente de la Comisión Disciplinaria de la FPF, Miguel Grau Quinteros, para expresarle su “profunda preocupación institucional” por la decisión de no permitir la asistencia de público al recinto deportivo y pedirle que “reconsidere de inmediato” dicha medida.

En el documento, el oficial PNP advierte que la decisión de no permitir el ingreso de hinchas al estadio Monumental podría generar “reacciones imprevistas en la hinchada”, tomando en cuenta que ya se vendieron más de 40 mil entradas. Enfatizó que la presencia de barristas en los exteriores representa “una situación mucho más difícil de contener”.

“Esta medida, lejos de mitigar los riesgos, representa un serio peligro para el orden público y la seguridad ciudadana, toda vez que dicho evento deportivo ha sido catalogado de alto riesgo, no solo por la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino también por la magnitud de asistentes que suelen desplazarse por la ciudad hacia dicho recinto deportivo. Según información proporcionada por el oficial de seguridad del club local, a la fecha ya se han vendido más de 40 mil entradas, lo que confirma un gran movimiento de masas programado para ese día”, manifestó.

Hinchas de Universitario. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

“El repentino cambio de condiciones del evento podría generar reacciones imprevistas en la hinchada, incluyendo aglomeraciones descontroladas, disturbios o enfrentamientos en los exteriores del estadio, no solo entre aficionados del club sancionado, sino también con barras de otros equipos. A diferencia de un evento con público, donde se dispone de planes y dispositivos de control internos, la presencia masiva fuera del estadio se convierte en una situación mucho más difícil de contener, afectando seriamente la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú. En ese sentido, advertimos formalmente que cualquier situación de alteración del orden público que pueda producirse como consecuencia de esta sanción tomada sin considerar estos factores operativos ni los escenarios de violencia previsibles será de exclusiva responsabilidad de quienes emitieron tal decisión”, indica el coronel PNP Juan Carlos Valle.

Otro punto que cuestiona el jefe policial es que la decisión se tome a solo 48 horas de disputarse el encuentro futbolístico y que no se haya notificado oficialmente a la PNP sobre la medida, pese a que magnitud del evento.

“Resulta aún más alarmante para este despacho el hecho de que esta medida fue conocida por la Policía Nacional del Perú a través de los medios de comunicación y redes sociales, y no mediante una comunicación formal por parte de su representada. Esta falta de coordinación y notificación oficial refleja una preocupante irresponsabilidad institucional del ente sancionador, considerando la magnitud del evento y despliegue operativo que involucra”, agregó.

Decisión de la Policía bajo la lupa de los especialistas

Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la Policía Nacional, indicó a El Comercio que el objetivo del jefe de la Dirección de Servicios Especiales de la Región Policial de Lima, coronel PNP Juan Carlos Valle, es alertar a las autoridades deportivas sobre los posibles enfrentamientos que podrían ocurrir en los exteriores del estadio Monumental en caso no se permita el ingreso de los hinchas.

En ese contexto, consideró que el jefe policial pretende que el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FPF, Miguel Grau Quinteros, asuma la responsabilidad por las consecuencias que generaría su decisión y por no avisar con debida anticipación a la Policía.

“Se supone que los espectadores y los hinchas de los equipos van a asistir de todas maneras al estadio, si bien no pueden entrar, pero pueden ocasionar desmanes. Entonces, lo que está haciendo el coronel PNP es hacer ver que en caso se presenten problemas de lesiones y atentados contra la propiedad, la responsabilidad será de ese miembro de la Comisión Disciplinaria de la FPF que no ha comunicado esto a su debido tiempo y menos a la Policía”, afirmó Pérez Rocha.

“La medida que está adoptando es haciendo ver que no se ha avisado con anticipación (que los hinchas no pueden entrar al estadio Monumental), no se ha difundido, de tal manera que hay la posibilidad de que la barras generen problemas por el descontento de no haber ingresado al estadio”, agregó.

La policía llegó hasta el estadio Monumental de Universitario de Deportes. (Foto: Lino Chipana Obregón / GEC)

“Está bien la medida que está adoptando el coronel. Está diciendo que hay que tener mucho cuidado porque se pueden presentar, de acuerdo con inteligencia predictiva, desmanes. En el documento, el coronel PNP está haciendo ver que todos los problemas que se puedan derivar con daños a la propiedad, lesiones, será de exclusiva responsabilidad del miembro de la Comisión Disciplinaria de la FPF”, remarcó.

Eduardo Pérez Rocha recordó que la Policía debe pronunciarse sobre lo que podría ocurrir en los alrededores del evento, ya que, de acuerdo con la Ley de Espectáculos Deportivos, les corresponde a los agentes policiales vigilar los exteriores de los recintos. Además, precisó que un jefe de la División de Servicios Especiales cuenta con informes sobre los lugares en los que posiblemente puedan suceder enfrentamientos.

“Un jefe de la Dirección de Servicios Especiales debe tener informes de dónde se presentan las situaciones de riesgo. Cuando hay un partido de esta envergadura hay movimiento de personas de distintas zonas de Lima, por lo que debe haber personal policial que informe la cantidad de hinchas que vienen de los distintos distritos”, afirmó.

Se debe cumplir sanciones, asegura Cluber Aliaga

El general (r) PNP Cluber Aliaga indicó que las sanciones deben ser cumplidas por todos los clubes y entidades involucradas, ya que no se puede ser permisivo con la violencia, ya que esta puede ir creciendo en los espectáculos deportivos.

En diálogo con El Comercio, Aliaga Lodtmann explicó que los actos de violencia han alejado a las familias de los estadios, por lo que se debe garantizar la seguridad.

“Nuestra realidad muestra muchos actos de violencia e indisciplina, que generan condiciones graves de inseguridad, así que, si queremos que el fútbol vuelva a convocar a las familias y amistades, debemos recuperar la disciplina y eso solo se logra con sanciones drásticas y sin ser permisivos. Las sanciones deben cumplirse nos guste o no. Si somos permisivos, la violencia y la indisciplina pueden crecer mucho más y todos saldremos perdiendo”, aseveró.

Ate en alerta roja

La Municipalidad de Ate se encuentra preparada para apoyar a las autoridades en caso el cotejo entre Universitario y Sporting Cristal, por la Liga 1, se desarrolle o no con espectadores, informó el vocero de dicha comuna, Javier Ávalos.

En diálogo con El Comercio, Ávalos consideró que dicho encuentro se puede realizar con el despliegue de una mayor cantidad de policías y con la aplicación de una adecuada estrategia y de restricciones en el aforo del estadio Monumental.

“Se puede replantear cubriendo con mayor cantidad de agentes y tomando mejores medidas de seguridad para que pueda lograrse la ejecución de este partido, con una mejor coordinación y estrategia para poder brindar con todas las garantías y con algunas restricciones que puedan dictar”, expresó.

Ávalos indicó que se ha establecido alerta roja con el objetivo de que las gerencias de la comuna presten apoyo en caso se presenten incidentes antes, durante y después del cotejo. Pidió tomar en cuenta que ya se vendieron más de 40 mil entradas, lo que podría generar el reclamo de los hinchas.

Serenos de Ate contribuirán al control en los alrededores del estadio Monumental. (Facebook)

“Cuando hay partidos de esta magnitud se establece alerta roja en todas las gerencias municipales para que presten el apoyo que corresponda, como el serenazgo, con el refuerzo extra de agentes de otros turnos, como el despliegue de vehículos y motos, uso de cámaras de seguridad operativas”, manifestó.

El funcionario de Ate señaló que personal de Fiscalización se encargará de vigilar que no se aglomeren ambulantes y no se vendan productos prohibidos durante el evento, mientras que obreros de limpieza recogerán los objetos que puedan servir para que los hinchas se puedan agredir mutuamente.